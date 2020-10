Las rarezas del “escape” de Leopoldo López: ¿Qué países y personas lo ayudaron?

El prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López hasta este fin de semana estuvo protegido por el Reino de España en su embajada en Caracas. Pero, finalmente concretó su “escape” o “huida” de Venezuela, a través de “un elaborado plan” que lo llevó en un largo viaje hasta España. En primera instancia, habría pasado por varios puntos migratorios de distintos países, entre ellos: Colombia, Aruba y Estados Unidos.

El País de España relata que la travesía del cabecilla del grupo de ultraderecha Voluntad Popular– se fraguó con la complicidad de al menos tres gobiernos extranjeros. Estos, le permitieron cruzar sin identificación sus puntos de control migratorio, hasta hacerlo llegar a Madrid.

El pasado 30 de abril, Guaidó protagonizó junto a Leopoldo López una intentona de alzamiento militar que terminó mal, al punto que el Gobierno de Estados Unidos admitió estar decepcionado por confiar en la oposición radical venezolana

López “contó con la ayuda de varios países que le proporcionaron la documentación pertinente y garantizaron su resguardo durante las etapas de su viaje”. Así lo afirmó -por su parte- el diario venezolano de extrema derecha El Nacional.

Por otro lado, el medio ibérico ABC aseguró López logró viajar a Madrid desde Miami, Estados Unidos. “Para entrar en España, el dirigente venezolano se vio obligado a utilizar una identidad falsa, ya que el único documento que llevaba consigo era una fotocopia de la cédula de identidad”. Presuntamente, así lo afirmaron fuentes conocedoras de la operación del prófugo venezolano.

En la gráfica se observan a los creadores del plan “La Salida” -entre ellos Juan Guaidó-, un golpe de Estado que se promovió en 2014 y que dejó al menos 43 personas asesinadas, otras mutiladas y miles de heridos.

López llegó a España en vuelo comercial

Por su parte, añade El País que “todavía se desconocen los detalles del periplo de la salida de López. Una posibilidad es que saliera por la frontera de Colombia y tomara un vuelo directamente (a Madrid desde Bogotá). Otra, que saliera por vía marítima a la isla de Aruba y tomara un avión desde un tercer país”.

“La llegada a España se aguardaba con gran expectación, desde que se supo que López había abandonado la residencia del embajador de España en Caracas, donde permanecía resguardado desde el 30 de abril de 2019, tras participar en un fallido levantamiento militar. El opositor al chavismo no se ha dejado ver a su salida del aeropuerto madrileño y se encuentra ya en su domicilio”. Así lo indicaron a El País presuntas fuentes familiares.

El mismo medio agrega: “Un nutrido grupo de periodistas esperaba en la Terminal 4 del aeropuerto (…) desde primera hora de la mañana. Pero, la espera ha sido inútil, ya que no ha salido por la puerta habitual de pasajeros, pese a que llegó en un vuelo comercial. Fuentes del aeropuerto madrileño no desvelaron si López había llegado vía Bogotá o Miami, ni cuáles habrían sido las escalas del viaje”.

Momento en que Leopoldo López es capturado

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español señaló que la decisión de López de abandonar la Embajada fue “personal y voluntaria”.

Igualmente, España “condena las detenciones de personal laboral de su Embajada, así como los registros producidos en domicilios de personal adscrito a la misma”. Para ello, estos actos “suponen un incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

De forma injerencista, España también reitera que la solución a la crisis venezolana pasa por “una salida negociada, dirigida por los propios venezolanos. (…) Que permita la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias con plenas garantías democráticas”.

Venezuela condena complicidad de España

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, señaló al actual embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, por “facilitar” la huída del López. “Él era un huésped y los huéspedes no huyen. El embajador tiene que haberlo, aunque sea, acompañado hasta la puerta. Debe haberlo apoyado con algo”, dijo Cabello.

Además, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, también emitió un comunicado al respecto. Allí, Caracas rechaza “la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por parte del Gobierno de España, al facilitar, con notable complicidad, la fuga del terrorista Leopoldo López”.

Arreaza también denuncia que España alienta y ampara la fuga de “un peligroso delincuente” y demuestra -una vez más- “la práctica antidiplomática y hostil del Estado español hacia Venezuela”.

En ese sentido, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) -según indican fuentes diplomáticas españolas- habría detenido a dos personas por su presunta complicidad. Se trataría de un vigilante privado y una empleada del prófugo que se encargaba de llevarle comida, indicó la agencia EFE.

El primero de los implicados sería José Jerjes Neira, quien llevaba años trabajando en la Embajada. La segunda persona sería Nubia Campos, encargada de llevar la comida a López durante su estancia en el recinto diplomático.

Leopoldo López junto a su esposa, Lilian Tintori, en la residencia del embajador español en Caracas. Rayner Peña FOTO: EFE

La salida de López fue “voluntaria”

En tanto, según fuentes de la familia López, citadas por El País, el prófugo venezolano salió “voluntariamente”, sin ninguna presión del Gobierno de España.

López pasó tres años en una cárcel militar, de los 14 a los que fue condenado por su participación en el plan sedicioso “La Salida”. Esa operación se ejecutó entre febrero y marzo de 2014, dejando como resultado 43 personas asesinadas, otras torturadas y al menos tres mil heridos. Luego, se le dio el beneficio de casa por cárcel.

Tras el intento fallido de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, López se instaló en la embajada de España en Caracas. Allí estuvo 18 meses, hasta escapar este sábado 24 de octubre de 2020 y aterrizar un día después en Madrid.

Fuentes de ABC afirmaron que López emprenderá “muy pronto” una gira internacional, para hablar sobre las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre en Venezuela. Este proceso es considerado fraudulentas por la oposición, a pesar de ser un mandato constitucional.

Según Antonio de la Cruz, analista político y director de Inter American Trends, la salida de López obedece, principalmente, a un cambio de embajador. Así lo explicó en una entrevista para El Nacional

De la Cruz explicó que la designación de Juan Fernández Trigo como nuevo embajador “representaba un peligro” para la estancia del dirigente opositor. “El nuevo embajador de España viene de ser el representante de España ante Cuba. Tiene vinculaciones y buenas relaciones con el régimen de la isla”, indicó.

“Al tener tanta vinculación con la isla de Cuba y en un momento donde pueden venir cambios, Leopoldo es una carta muy fuerte que podría llevar a una negociación. Y esto no es favorable para una salida”, subrayó.

Varios de los cómplices de Leopoldo López, entre ellos Julio Borges, Juan Guaidó y Carlos Vecchio

Versión del PanAm Post

Según el diario mayamero PanAm Post, propiedad de familiares cercanos a la ultraderechista María Corina Machado, la huída de López de dio “con la autorización del régimen de Nicolás Maduro, previa notificación de la Embajada de España al Palacio de Miraflores”.

Añade el portal, que la salida “no fue una decisión espontánea”, sino un acuerdo con Estados Unidos. Este se habría “alcanzado en una reunión secreta que se llevó a cabo en septiembre en México, según afirmó una fuente a PanAm Post“.

“El encuentro no oficial entre el funcionario chavista Jorge Rodríguez y el enviado por la Casa Blanca, Richard Grenell, ocurrió el pasado 17 de septiembre en las afueras de Ciudad de México. En la reunión se discutieron temas como la liberación de los directivos de Citgo, detenidos en Venezuela en noviembre de 2017 –bajo arresto domiciliario desde diciembre de 2019– y la autorización para que Leopoldo López saliera del país”, agrega el portal con sede en Florida.

Jorge Arreaza, canciller de Venezuela. Foto: AVN.

En su despacho, el PanAm Post cita información publicada por The New York Times, el pasado miércoles. Según este medio, “el presidente estadounidense, Donald Trump, había enviado a Grenell a reunirse con Rodríguez en México. Su objetivo era presionar la salida de Nicolás Maduro del poder y anotarse otra victoria diplomática antes de las elecciones. El Times reseñó que no hubo ninguna evidencia de que el viaje del enviado de Trump surtiera algún efecto” para facilitar una transición pacífica.

“Richard Grenell es un cercano aliado del presidente Trump y ha desempeñado cargos importantes en la administración. Fue director interino de Inteligencia Nacional y embajador en Alemania. Recientemente estuvo a cargo de las negociaciones entre Serbia y Kosovo, que permitieron restablecer las relaciones entre estos países”, agrega.

Por su parte, la agencia de noticias Bloomberg -dice el PanAm Post.- también divulgó la información que se filtró sobre este encuentro. “Grenell siguió órdenes directas de Trump. Según esta publicación, ni el secretario de Estado, Mike Pompeo, ni el enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, estaban al tanto“.

