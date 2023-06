Los nexos de José A. Kast y Keiko Fujimori con el pastor Linares acusado de violar a su hija en Perú

El escándalo en Perú del pastor evangélico José Linares, acusado por su propia hija de haberla violado en repetidas ocasiones cuando era una niña y haberla embarazado dos veces, se extiende hacia la ultraderecha, no solo peruana, como es el fujimorismo y la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, sino también al extremismo chileno, específicamente a su principal referente: el también exaspirante a la presidencia José Antonio Kast.

Y es que el pastor Linares tiene nexos con la ultraderecha que se extienden incluso hasta los EE.UU. Se trata de un tipo que amparado en la fe de las personas que creen en el evangelio, ha logrado consagrar un poder e instalarse como un tipo influyente en la política, sobre todo en la ultraconservadora, que se autodefine como «pro vida», anticomunista y contraria al derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y las reivindicaciones a las personas de la comunidad LGBTQ+.

A través de las redes sociales, distintos usuarios y medios alternativos han reseñado que el poder de Linares, que es también presidente del Movimiento Internacional Pro Familia y Pro Vida, además de juntar nexos en Perú con Keiko Fujimori como principal aliada, también se vinculó y es un tipo muy cercano a José Antonio Kast, a quien apoyó abiertamente en la campaña presidencial que perdió contra el actual Presidente Gabriel Boric.

En el caso de Fujimori, Linares presionó para que la excandidata, cuando estaba en campaña por la presidencia que perdió frente a Pedro Castillo, suscribiera un compromiso con una coordinadora cristiana «provalores» de la que formaba parte el pastor, para que rechazara públicamente el aborto y el matrimonio homosexual. Ese momento fue captado en video.

Lo mismo sucedió con Kast, a quien el presunto pedófilo, como lo acusó su propia hija, lo definió como un «pro familia, pro vida» y «un demócrata por convicción». «El voto evangélico le dará la victoria a Kast», pronosticó erróneamente Linares en sus redes sociales, mostrando una foto de Kast y sus aliados con una bandera de Chile intervenida con un mensaje que decía: «No al aborto», «No ideología de género».

Además, el apoyo de Linares a Kast se remonta incluso a cuando el ultraderechista recogía votos para ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano.

De igual forma, Linares gestionó diversas reuniones con empresarios para apoyar desde Perú a Kast, es decir, posiblemente se habría involucrado en el financiamiento de sus candidaturas y actividad política en Chile. Resulta extraño que un pastor evangélico peruano que nada tiene que ver con el tema electoral, se inmiscuyera directamente en ese asunto e hiciera tanta campaña a favor del extremista, quien sí fue electo como presidente de la «Red Mundial Pro Vida».

Vínculos políticos en Perú

El pastor, que guarda silencio tras el escándalo, es opositor a la instrucción sexual en los colegios, el aborto, los derechos LGTBI y el feminismo. Para ello, ha estado próximo a líderes como la excandidata presidencial Keiko Fujimori, del partido de derecha Fuerza Popular (FP), considerado el mayor del país.

El mayor protagonismo político del pastor se dio en 2016, cuando promovió intensamente la candidatura presidencial de Fujimori, derrotada al final por estrecho margen por el liberal de derecha Pedro Pablo Kuczynski.

Esa vez, Linares, como líder de la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores -alianza de agrupaciones evangélicas y católicas-, logró que Fujimori se comprometiera por escrito a promover la agenda social de esos sectores.

Tras la denuncia de la hija, en las redes sociales han circulado videos y fotografías en los que se observa a Fujimori y Linares compartiendo escenarios e intercambiando reconocimientos. Lo mismo con otros políticos.

La primera aparición en política de Linares se dio en 2013, cuando lideró sin éxito una campaña para revocar a la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de izquierda y vinculada a sectores católicos progresistas.

En los últimos años, diversas noticias situaron a Linares cerca de la alianza religiosa conservadora más activa en Perú, Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), aunque ese colectivo marcó distancias tras la denuncia.

No es la primera vez que el pastor es acusado de abusos sexuales. Antes, una mujer que hoy tiene 39 años declaró al semanario Hildebrandt en sus Trece que el pastor la violó cuando ella era adolescente y asistía al Templo Aposento de Dios, en la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera.

Los intentos de esa mujer por llevar el caso a los tribunales se frustraron por, según dice, falta de recursos económicos. De los supuestos abusos nació una niña que el pastor se niega a reconocer.

La acusación contra Linares

Linares, un pastor evangélico y ultraconservador activista pro vida de Perú, que se mostraba ante sus seguidores como el máximo defensor de la familia fue denunciado por su propia hija de presuntamente haber abusado de ella desde que tenía 8 años y dejarla embarazada en dos oportunidades.

De acuerdo a la víctima, ella quedó en custodia de su padre a raíz de que su madre la abandonó y que fue en ese entonces que inició su pesadilla hasta que cumplió los 16 años.

«Para mi, es un lobo disfrazado de oveja, porque me ha hecho daño, me ha marcado. A su propia hija», señaló la afectada joven en declaraciones al programa de la televisión peruana «Al Estilo Juliana».

«Es un pedófilo. A mi me ultrajó durante tantos años y gracias a él he vivido años de tortura, de secuelas y traumas», exclamó en el espacio.

Ahora con 33 años, la mujer reveló que su padre no solo abusó sexualmente de ella sino que también la agredía física y mentalmente. «Él me violentó, me violó. Me maltrató física y psicológicamente durante muchos años», detalló.

Embarazada dos veces de Linares

Asimismo, relató que como consecuencia de los abusos, quedó embarazada y dio a luz el 1 de noviembre de 2003, de acuerdo con la ficha del hospital Dos de Mayo.

Sin embargo, tres años después (2006) quedó nuevamente en estado de gestación, época en la que formaba parte de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, Templo “Aposento de Dios”, tal y como quedó registrado en las actas de nacimiento evidenciadas en el reportaje que sacudió a la opinión pública peruana.

«Cuando salí embarazada yo tenía 12 años, no sabía ni siquiera qué era un embarazo porque no estudiaba y no sabía nada sobre educación sexual», expresó.

Por si no fuera poco, indica que Robert Linares, hermano del pastor evangélico, también abusó sexualmente de ella, pero que debido a su falta de educación, ya que estudió solo hasta el segundo grado de primaria, no sabía cómo denunciarlo.

«Mi tío se llama Robert y él también me violentó desde los 6 años hasta los 16. ¿Quién es el padre de mis hijos? Puede ser mi progenitor o mi tío paterno», afirmó.

Finalmente, la joven reveló haber estado encerrada durante más de una década y tuvo que huir de su casa de su progenitor y dejar a sus hijos con su presunto agresor.

La mujer interpuso la denuncia en contra de su padre y vocero del movimiento “Con mis hijos no te metas”, en la dependencia policial de Villa El Salvador por el delito de violación sexual

Cabe destacar que el fundador del Movimiento Internacional Pro Familia Pro Vida Movimiento «Con mis hijos no te metas», con sede Perú ya había sido acusado de violación por otra víctima en 2013.

