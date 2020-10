El misterio: ¿Quiénes son los banqueros que legalizan el dinero del narcotráfico?

La cultura popular y los medios de comunicación se han encargado de dar a conocer la vida y obra de los grandes capos del narcotráfico. Es así como han logrado que estos personajes lleguen a ser, incluso, adorados por las masas. Lo contrario ocurre con quiénes están detrás de estas redes criminales, esos grandes banqueros que legalizan miles de millones de dólares que producen estas mafias.

Las riquezas de los narcos no serían nada sin la complicidad del sistema financiero internacional y los grandes banqueros. Estos -en el mejor de los casos- se hacen la vista gorda de las inmensas transacciones que se realizan en sus arcas. Y así permiten blanquear los capitales ilegales obtenidos a través de la comercialización de estupefacientes.

La periodista y escritora mexicana Cecilia González escribió un reportaje sobre el tema para Actualidad RT. El trabajo se titula: «¿Por qué no conocemos los rostros, vida y obra de los banqueros que lavan dinero del crimen trasnacional?». Allí explica en buena parte cómo la mediática internacional, los Gobiernos y las grandes empresarios se encargan de filtrar la identidad de estos personajes.

González detalla que narcotraficantes como Pablo Escobar, Amado Carrillo Fuentes (el Señor de los Cielos) y Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán son figuras mundialmente conocidas. Sus rostros son famosos y sus vidas son desmenuzadas en innumerables libros, series y películas de ficción y no ficción.

«Las muertes de unos y la vida de otro son narradas con detalle. Sabemos sobre sus crímenes, sus romances, sus familias, sus cómplices, sus gustos y disgustos», añade.

Agrega que «los informes periodísticos sobre estos y otros personajes, como el terrorista Osama Bin Laden, tienen garantía de audiencias. Cómo no, los convirtieron en emblemas de la delincuencia y el terrorismo, con nombre y apellido. Son ‘los malos'».

Pero, en todo este entramado siempre falta una pieza. ¿Por qué no conocemos los rostros, vida y obra y delitos y castigos de los banqueros que lavan dinero del crimen trasnacional?

¿Por qué sabemos tanto del ‘Chapo» y de Escobar y nada de los anónimos y acaudalados hombres de saco, corbata y autos exclusivos con un papel central en el narcotráfico? Todo comienza con la producción de drogas ilegales o el tráfico de armamento. Luego termina con el blanqueo de capitales que permiten que esas actividades se ejecuten con tanto éxito y, sobre todo, con ganancias multimillonarias?

¿Quién protege a los banqueros?

«La respuesta está en la hipocresía del sistema financiero internacional, que se vería afectado si las políticas de drogas cambiaran y se apostara por la legalización de todas las sustancias y si se combatiera, de verdad, al terrorismo. Perderían los lucrativos dividendos que obtienen a costa de la vida de miles de víctimas», explica González.

En ese sentido, añade que la complicidad de los banqueros es fundamental para el lavado de dinero. Es la mejor opción que tienen -por ejemplo- los narcotraficantes, ya que no hay forma de mover los más de 300.000 millones de dólares de ganancias que obtienen cada año.

Según los datos que presenta anualmente en su Informe Mundial de Drogas la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las ganancias por el narcotráfico equivalen al 1,5 % del Producto Interno Bruto mundial. «Es demasiado dinero para tenerlo en efectivo», subraya la articulista.

Por ejemplo, las organizaciones criminales encuentran en bancos de Estados Unidos y Europa el mejor refugio para lavar sus fortunas, mediante complejas operaciones financieras. Y nada hace pensar que ello vaya a cambiar.

En 1998, la entonces procuradora de Justicia de Estados Unidos, Janet Reno, y el secretario del Tesoro, Robert Rubin, presumieron que 65 agentes encubiertos del Servicio de Aduanas realizaron durante más de dos años la ‘Operación Casablanca’, que descubrió múltiples operaciones de lavado de dinero de los cárteles de Juárez y de Cali.

«Esperaban confiscar más de 100 millones de dólares. Acusaron a bancos mexicanos, pero en la pomposa rueda de prensa jamás dijeron que uno de los bancos más complicados en esos manejos ilegales era el Citibank de Estados Unidos, que después tuvo que ser investigado», explica González.

Pese al escándalo internacional que desató la ‘Operación Casablanca’ -añade-, los bancos del país más poderoso del mundo siguieron lavando dinero de organizaciones criminales.

Lavado de capitales en Estados Unidos

En 2006, las autoridades descubrieron que el banco Wachovia había permitido el ingreso de más de 100 millones de dólares del Cártel de Sinaloa al circuito bancario de Estados Unidos.

Cuatro años más tarde, el vicepresidente de Wachovia firmó un acuerdo en el que reconoció que el banco había violado leyes antilavado. Entre multas y confiscaciones, pagó alrededor de 160 millones de dólares. Esa fue toda la sanción, porque ninguno de los banqueros, ni sus empleados fue a la cárcel. Mucho menos los accionistas mayoritarios.

«Ese año, las ganancias del banco superaron los 12.000 millones de dólares, así que la multa que pagó por lavar dinero narco fue apenas una propina, una muestra más de impunidad», explica la articulista.

No pasó mucho tiempo para que otro banco tuviera que dar explicaciones por sospechas de blanqueo de capitales. Una Comisión del Senado de Estados Unidos descubrió que el británico HSBC había transferido 7.000 millones de dólares al sistema bancario de Estados Unidos entre 2007 y 2008.

Después de años de declaraciones de inocencia y acusaciones cruzadas, el banco reconoció que había lavado dinero y aceptó pagar en 2012 una multa récord de casi 2.000 millones de dólares. Otra vez, ningún banquero fue juzgado.

«Es como si les dieran una palmadita en el hombro y les dijeran: ‘no lo vuelvan a hacer’. Pero, obvio, siguieron haciéndolo«, subraya González.

«Fincen files»

Añade González que recientemente una investigación periodística colaborativa permitió debatir de nuevo el papel que juegan los banqueros en el lavado de dinero a escala global.

«Importantes bancos y empresas de servicios financieros hacen poco y nada para evitar el lavado de dinero. Más bien, son partícipes activos de la opacidad con la que se trasladan fortunas del crimen organizado trasnacional», explica.

En un proceso similar a los Panama Papers y a los Paradise Paper, 400 reporteros de 108 medios de comunicación, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, comenzaron a publicar -en decenas de países- notas sobre casos concretos de operaciones bancarias sospechosas a partir de documentos del Departamento del Tesoro que se filtraron a BuzzFeed News.

Algunos de las firmas señaladas son el JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Barclays, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon. Esto provocó que inmediatamente se precipitaran las acciones de todos estos bancos en la bolsa estadounidense, pero no pasó más de ahí.

«Los días han pasado y seguimos sin conocer rostros, nombres y apellidos de los banqueros implicados. De los responsables de esconder cuentas multimillonarias, de recibir montones de dinero en efectivo en camiones blindados, de retrasar reportes de clientes que realizaban operaciones sospechosas, de no suspender esas cuentas. De mantener activo el blanqueo de capitales», denuncia la reportera.

Además, sostiene que «es poco probable que los conozcamos, porque el esfuerzo de cientos de colegas se topa con el escaso impacto concreto que suelen tener las revelaciones. La prensa tradicional no hace mucho ahínco en colmar sus páginas con investigaciones que incomodan a grandes anunciantes, a políticos amigos y, a veces, a los propios dueños de los medios».

«Por eso, mejor publicar de manera discreta y después mirar para otro lado. Como siempre», concluye González en su artículo.

