Por $591 millones de dólares y provocó pérdidas en las pensiones: La trama de la inversión de las AFP´s a SQM en el 2023

Las AFP han invertido un gran porcentaje de los fondos de pensiones de las y los chilenos en diversas empresas. Y según el Diario Financiero y el informe de BICE Inversiones, SQM-B, Santander y Bci, fueron quienes lideraron dichas inversiones durante el año 2023.

Dichas inversiones en las acciones de SQM-B, habrían vuelto en 2018, posterior al «Caso Cascadas» (2014), luego de que la firma saliera temporalmente de la estrategia de estas instituciones. Sin embargo, desde el mismo informe de BICE, fue en diciembre de 2023 -cuando se cerró el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación del litio-, que Soquimich lideró el listado de las mayores compras realizadas por las AFP, con US$ 591 millones.

De hecho, según las “estadísticas financieras de los Fondos de Pensiones” de la misma Superintendencia de Pensiones, es posible observar las inversiones realizadas por parte de las AFP hacia SQM -y entre otras empresas-, las que datan hasta agosto del año pasado.

En este sentido, es que respecto al porcentaje sobre el total del Fondo de Pensiones y la cartera de inversiones, dentro del porcentaje más alto del total de las AFP en Soquimich, corresponde a la AFP CUPRUM en SQM-B con 1,40%, siguiéndole AFP Capital en SQM-B con 1,32%.

¿Qué opinan algunos parlamentarios y parlamentarias?

Frente a esto, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), expresó su opinión a El Ciudadano respecto a las inversiones de las AFP hacia acciones de SQM: «La pérdida de dinero de las AFP´s en desmedro de los chilenos, nos demuestra nuevamente de lo terrible que es este sistema, en donde la especulación por parte del empresariado termina perjudicando a la clase trabajadora».

«El llamado es a la derecha a que deje de cuidar los intereses del gran empresariado y que de una vez por todas se pongan del lado de los y las ciudadanas y que legislen en favor de todos los chilenos y chilenas», dijo la diputada.

En tanto, la diputada Yovana Ahumada (IND), comentó: «A mi juicio la Política Nacional del Litio llegó tarde, puesto que sabemos que para concretar proyectos de extracción mineral los permisos tardan de 10 a 15 años en concretarse. Vivimos en un mundo altamente tecnológico en donde los intereses para la extracción de litio hoy han llevado el valor del mineral a la baja, traduciendo esto en una baja en el valor de las acciones para todos quienes creían haber hecho el mejor negocio al invertir en SQM».

Ahumada aseguró que esperaba que esta situación sea replanteada, puesto que «ha significado importantes pérdidas para los ahorros previsionales, debido a las inversiones realizadas por las AFP. Tampoco nada está escrito en piedra, nada nos garantiza que SQM pueda tener interés sustancial en otro de los más de 45 salares y lagunas salinas de importantes concentraciones de litio, este Memorándum de Entendimiento está retrasando la licitación de los otros importantes salares. Recién después de 2030 podremos ver la producción de litio en el resto de los salares cuando ya Argentina tenga en operación sus 18 proyectos de litio, la carrera es ahora y lo estamos reduciendo a SQM», finalizó.

Mientras tanto, la diputada Natalia Castillo (IND), comentó: «Cuando hablamos de que el actual modelo de “pensiones” no entrega garantías de seguridad social, lo ejemplificamos con este tipo de casos. Malas decisiones empresariales no pueden repercutir en las pensiones de las chilenas y chilenos; no podemos estar sujetos ni sujetas a la volatilidad de la inversión ni a la especulación financiera».

«La regulación sobre estas materias debe ser prolija, fuerte, siempre velando por la economía y jubilación de los afiliados y afiliadas. Aquí el rol del Estado no puede pasar desapercibido, puesto que su ausencia permite que el privado no busque dar garantías a las y los trabajadores, sino que aumentar sus utilidades y concentrar la riqueza. El modelo neoliberal es quien sostiene esta forma de operar», puntualizó.

Por último, la diputada Ana María Gazmuri (AH), expresó que es necesario realizar un cambio en el modelo, el que debe permitir que los ahorros de los chilenos no se vean disminuidos por malas decisiones «ejecutivas, o empresariales»: «Es llamativo que a pesar del importante anuncio, sobre el acuerdo de Codelco y la empresa que fue de Ponce Lerou, las acciones de SQM hayan disminuido en su valor, traduciéndose en una moderación del -47,38%«, dijo.

«591 millones de dólares provenientes de los ahorros previsionales de chilenos y chilenas fueron a parar a manos de la empresa que fue capaz de corromper la política nacional; ahora vemos que el valor de sus acciones se desplomaron, y la elección de SQM para sus «inversiones» por parte de las AFP ha hecho disminuir los ahorros de millones de chilenos. Nuestros ahorros fueron siempre el capital de trabajo del empresariado chileno, bajo el neoliberalismo salvaje impuesto en dictadura», culminó.