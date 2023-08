Quién era Fernando Villavicencio, el candidato presidencial asesinado en Ecuador y qué se sabe del crimen

Fernando Villavicencio Valencia, asesinado a tiros el miércoles tras un acto político en Quito, Ecuador, era aspirante a jefe de Estado por el movimiento Construye para los comicios presidenciales anticipados, que se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto.

Villavicencio, de 59 años, estudió periodismo y fue muy afín al activismo político desde muy joven. En 1995, junto con otros dirigentes, contribuyó a fundar el movimiento Pachakutik, una organización independiente de partidos tradicionales compuesta por elementos de organizaciones indígenas.

Ese mismo año comienza a laborar como comunicador social en la petrolera estatal Petroecuador, donde luego asesoraría a su federación de trabajadores como sindicalista.

Periodista de investigación

A inicios de la década del 2000, retomó el periodismo y comenzó a labrar prestigio como investigador junto a portales digitales como Vanguardia, Plan V, Periodismo de Investigación, entre otros.

En una entrevista reciente con el diario El Universo, el propio Villavicencio aseguró haber hecho unas 260 investigaciones sobre casos relacionados con corrupción.

Durante el primer mandato de Rafael Correa, en 2007, como parte de una comisión de expertos petroleros, Villavicencio le sugirió al presidente terminar un contrato con la brasileña Petrobras debido a un «perjuicio de 2.000 millones al Estado».

Correa desestimó la recomendación y el entonces periodista denunció ante la Fiscalía los hechos. Desde entonces se posicionó como una de las voces más críticas contra el correísmo.

Crítico del correísmo

En enero de 2014, Villavicencio y el legislador por Pachakutik Cléver Jiménez, a quien el primero le servía como asesor político, fueron sentenciados a 18 meses de cárcel por injurias al presidente Correa.

Ambos se refugiaron en la Amazonía. Fernando salió de Ecuador y posteriormente Perú le dio asilo político y se mantuvo en la clandestinidad durante tres años.

En 2017, durante el Gobierno de Lenín Moreno, Villavicencio regresó a su país. Ese año presentó ante la Fiscalía una denuncia por mal uso de recursos públicos en la comercialización de crudo entre Ecuador y la empresa privada Petrochina.

También fue uno de los que denunció el caso Sobornos 2012-2016, conocido como Arroz Verde —por el que se sentenció a Correa a ocho años de prisión por cohecho—, recoge el periódico El Comercio.

Paso por la Asamblea Nacional

En octubre de 2020, Fernando Villavicencio anunció su candidatura a la Asamblea Nacional de la mano del movimiento Alianza Honestidad y ganó. Desde el Legislativo, mantuvo varios enfrentamientos con grupos de oposición y con el Gobierno.

Entre mayo de 2021 y mayo de 2023 dirigió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, hasta que el presidente del país, Guillermo Lasso, invocó el mecanismo conocido como ‘muerte cruzada’ y disolvió la Asamblea Nacional. Este recurso constitucional obligó a la convocatoria de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.

Candidatura presidencial

El pasado 12 de junio, Villavicencio presentó su candidatura como aspirante a jefe de Estado, acompañado en la papeleta de Andrea González como candidata a la Vicepresidencia. La agencia EFE lo describía como un candidato con inicios ideológicos en una «izquierda moderada», que ahora se definía de centro, pero sin partido político.

Entre sus propuestas se destacaban proyectos para enfrentar la inseguridad que atraviesa Ecuador, entre ellos el de construir una cárcel de «altísima seguridad» para «encerrar» a los delincuentes más buscados del país.

En una entrevista con EFE en mayo, el exlegislador había asegurado que deseaba llegar al Palacio de Carondelet para «enfrentar y derrotar a las mafias que han cooptado el Estado y que tienen de rodillas a la sociedad».

Además, decia que de salir victorioso en los comicios, combatiría las «mafias políticas que están vinculadas al narcotráfico», así como las «estructuras delictivas de minería ilegal» y aquellas «estructuras corruptas en el sector público».

Asesinato de Villavicencio

Al final de la tarde del miércoles, Villavicencio, candidato presidencial por el movimiento Construye, fue asesinado a balazos tras salir de un mitin de campaña, realizado en el auditorio del Colegio Anderson, al norte de Quito.

El hecho, que se puede apreciar en un video que circula en las redes sociales, ocurrió justo en la entrada principal del recinto, donde iba acompañado por personal de seguridad y varios de sus seguidores, quienes gritaban «Viva Fernando».

Antes del crimen, Villavicencio sube a una camioneta, al asiento posterior derecho, y cuando uno de los miembros de su seguridad cierra la puerta, de inmediato se produce la balacera.

Minutos después, el candidato fue llevado a la Clínica de la Mujer, ubicada a pocos metros del lugar del atentado, donde se confirmó su deceso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, además, otras nueve personas resultaron heridas en el ataque, entre ellas una candidata a parlamentaria y dos policías.

Sospechoso del asesinato a Villavicencio está muerto

De acuerdo con la FGE, un sospechoso que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y así malherido fue llevado a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía en Quito, pero falleció.

«Una ambulancia de los Bomberos confirmó su deceso», indicó la Fiscalía.

Esto causó el enojo en los familiares de Villavicencio. «¿Por qué acallaron la voz del asesino, quieren ocultar a los intelectuales?», declaró Galo Valencia, tío del candidato ante la prensa, quien estuvo en el evento.

Más tarde, la FGE dio a conocer que otras seis personas fueron detenidas, durante allanamientos realizados en los sectores Conocoto y San Bartolo de Quito. En un vehículo estacionado en uno de los inmuebles allanados, además, se encontró una maleta con armas y granadas.

Camioneta sin blindaje

En un audio atribuido a la esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz, publicado por Radio Élite, se escucha a la mujer indicar que el equipo de seguridad «falló».

Menciona que el aspirante a la presidencia «tenía que haber salido por el parqueadero de atrás», como lo hizo el exgeneral de la Policía Patricio Carrillo, quien estuvo en el evento y actualmente es candidato a parlamentario también por Construye.

«A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir por la Gaspar de Villarroel (avenida frente al auditorio) para que se suba en una triste camioneta, esa camioneta no era blindada», agrega.

Valencia declaró algo similar. «Yo pensé que Fernando estaba en su carro, en su carro blindado, donde siempre lo vimos, pero ahora estamos constatando de que lo trajeron en esta camioneta que no brinda ninguna seguridad«.

«No le protegió nadie, no había policías, no existió un grupo de seguridad, sabiendo el riesgo que Fernando corría y las amenazas que le hicieron, y en un evento de esta naturaleza no se brindó ninguna protección», añadió.

Valencia manifestó que «el Gobierno, el ministro del Interior (Juan Zapata) tiene que responder por este asesinato». Se conocía que durante la campaña Villavicencio contaba con seguridad proporcionada por la Policía Nacional.

Por su parte, Alexandra Villavicencio, hermana del candidato y quien también estuvo en el mitin, calificó el hecho como un «complot». «¿Por qué le callaron a Fernando? No tuvo la protección adecuada», dijo a la prensa.

Este jueves, en conferencia de prensa, el abogado de la familia, Luis Fernández, dijo que el asesinato podría considerarse como «un crimen de Estado», tras señalar que «no hubo una inteligencia, no hubo un barrido previo, no hubo una protección adecuada» al momento de la salida del candidato del evento.

Amenazas a Villavicencio

«A mi esposo lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país«, escribió la mañana de este jueves Sarauz en su cuenta en X.

Previo al suceso, Villavicencio denunció en reiteradas ocasiones que había recibido amenazas. En una reciente entrevista habló sobre intimidaciones por parte de personas vinculadas a José Adolfo Macías Villamar, conocido con el alias de ‘Fito’, líder de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, brazo armado local del mexicano Cártel de Sinaloa.

«Si yo sigo mencionado el nombre de Fito y mencionando a Los Choneros, me van a quebrar [matar]«, afirmó.

También contó que uno de los militares en servicio pasivo que formaba parte de su equipo de seguridad había recibido una amenaza similar en su teléfono, desde un número domiciliado en Indonesia y que tenía en el perfil la fotografía de ‘Fito’.

Asimismo, en otra oportunidad, mientras el candidato y su equipo se disponían a despegar desde Guayaquil rumbo a Quito, el mismo oficial recibió un nuevo mensaje: «Estamos aquí en el aeropuerto».

«Sabían exactamente todo lo que hacemos», apuntó Villavicencio entonces. Dijo que todas las amenazas fueron denunciadas ante la Fiscalía.

«A mí me han dicho que use el chaleco, aquí estoy, camisa sudada carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no necesito (el chaleco), ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes», dijo Villavicencio en uno de sus actos de campaña.

Versiones sobre ‘Los Lobos’

Horas después del asesinato, comenzó a circular un video en las redes sociales, que muestra a un grupo de personas encapuchadas, supuestamente pertenecientes a la organización criminal Los Lobos y que se atribuyen el crimen contra Villavicencio.

«Queríamos dejarle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja», dice uno de los miembros de la banda leyendo un comunicado.

A continuación añade: «Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy«.

En su mensaje, dicen que este tipo de actos «se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra». Además, amenazan a otro de los candidatos presidenciales, concretamente a Jan Topic, el abanderado de la Alianza por un país sin miedo, que integran el Partido Social Cristiano (PSC), Partido Sociedad Patriótica y Centro Democrático.

No obstante, posteriormente, salió a la luz un segundo video, en el que otro grupo de personas que también se identificó como parte de Los Lobos, desmiente su autoría en el crimen.

«Rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio; y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles«, dice uno de los presuntos miembros de la organización delincuencial en el audiovisual.

Estado de excepción

Después de la agresión, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto que establece el estado de excepción en el país por un período de 60 días. Además, declaró tres días de luto nacional, para los días 10, 11 y 12 de agosto.

Además, anunció este jueves que en las próximas horas una delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) llegará a la nación latinoamericana para participar en la investigación.

«He solicitado apoyo al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EE.UU. aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país», informó Lasso.

Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó que las elecciones, previstas para el 20 de agosto, no serán suspendidas. Dijo que las Fuerzas Armadas y la Policía redoblarán la seguridad en todos los recintos electorales «para que los próximos comicios se desarrollen con garantías para elegir libremente, en paz y con seguridad».

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica Electoral de Ecuador en su artículo 112, si un aspirante a elección popular fallece antes de las respectivas elecciones, la organización política que auspicie esa candidatura podrá reemplazarle con otro candidato del mismo movimiento.

Debido a que las papeletas ya fueron impresas, se conservará la fotografía de Villavicencio, computándose los votos para el nuevo candidato. Mientras tanto, los demás candidatos presidenciales anunciaron que de momento sus campañas políticas están suspendidas.

