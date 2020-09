Racismo, estrellas porno y sexismo brutal: Nuevo libro sobre Trump revela sórdidos detalles de su vida privada

Un nuevo libro salió a la venta en Estados Unidos con revelaciones polémicas sobre el comportamiento sexista del presidente Donald Trump. Después del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton y del reconocido periodista Bob Woodward, ahora es Michael Cohen. La publicación se titula: “Desleal: la verdadera historia del exabogado personal del presidente Donald J. Trump”.

La Casa Blanca intentó prohibir la publicación del libro, pero Cohen ganó la batalla legal. Recordemos que desde 2018 cumple una condena por mentir al Congreso para proteger a Trump por sus presuntos vínculos con Rusia y el pago a mujeres con dinero público. La pena de tres años la inició en una institución federal pero luego recibió el beneficio de prisión domiciliaria.

De acuerdo con The Guardian, en el libro habla sobre el racismo y el odio de Trump hacia su predecesor Barack Obama, su admiración por el presidente ruso, Vladimir Putin, y su trato brutal hacia las mujeres. También incluye un comentario sexual vulgar sobre una joven de 15 años que Trump no sabía que era hija de Cohen.

Además, ofrece amplios detalles sobre sobre los pagos secretos a la estrella porno Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal, con quienes Trump habría tenido relaciones sexuales. Incluso, esos pagos son investigados por fiscales de Nueva York.

Respecto a las aventuras fuera del matrimonio, Cohen afirma que a Trump no le preocupaba que su pareja, Melania, lo dejara. “Siempre puedo conseguir otra esposa (…) Eso no es un problema para mí. Si ella quiere ir, que así sea”, serían palabras del magnate.

Además, cita a la hoy primera dama diciendo que no le importaba lo que la gente diga o escriba. El abogado agrega: «Ella sabía todo, pero no hizo lo que la mayoría de las esposas haría«.

Donald Trump considera su matrimonio con Melania como «solo otro trato». Foto: AP

Sexismo a flor de piel

Un reportaje de la cadena Actualidad RT recoge partes del libro. En ellas, se revela que el mandatario califica su matrimonio como «solo otro trato», usa a su hija Ivanka para distraer a hombres durante negociaciones, critica la apariencia de su hija Tiffany y en más de una ocasión desató su ira contra su hijo Donald Trump Jr.

Además, Cohen escribe que en 2007 el exmarido de la maquilladora Jill Harth acusó a Trump de acosarla y agredirla sexualmente en 1993. Sin embargo, el abogado consiguió que Jill firmara una declaración manifestando que las afirmaciones eran falsas, recoge RT.

Asimismo, Cohen asegura que sabía que Trump «acorralaría a mujeres bonitas en su oficina y las besaría a la fuerza cuando retrocedieran». Afirma que el magnate «agarraría a las mujeres por las mejillas, se las acercaría a la cara y las besaría en los labios».

Al respecto, también cuenta otros fraudes e infidelidades sexuales del presidente, a quien afirma conoce «mejor que su familia». «Sus actitudes eran de una época diferente, un poco como las de la Pandilla de Ratas de los ‘50 (grupo de actores Hollywood) y nunca se tomó en serio la necesidad de respetar a las mujeres», señala el autor, según cita RT.

Con relación a cómo usaba a Ivanka para obtener ventaja en las negociaciones, RT cita a Cohen: «A menudo me pedía que enviara a Ivanka a una reunión con un hombre casado que, según el jefe, sería susceptible a sus encantos». Y agrega que Trump le decía: “Los hombres no pueden pensar con claridad cuando están cerca de ella (…) No pueden apartar la vista de ella», ni siquiera cuando esos hombres doblaban su edad.

Donald Trump y su hija Ivanka en la Cumbre del G-20. Foto: Agencias

Los «otros» hijos de Trump

Por esa “cálida” relación con Ivanka existiría una rivalidad con su otra hija, Tiffany, apodada en la familia como “la hijastra pelirroja», por ser del segundo matrimonio de Trump. Donald Jr, Eric e Ivanka son los hijos con su primera esposa, Ivana.

Según el libro, una vez Tiffany pidió a su padre que llamara a Anna Wintour, editora de ‘Vogue’, para hacer unas prácticas laborales en la revista. Pero, Trump habló con Ivanka al respecto y ambos criticaron su aspecto físico.

«No creo que Tiffany tenga el aspecto adecuado. Ella no tiene lo que tú tienes, cariño», habría comentado Trump. Y la respuesta de Ivanka habría sido: «Estoy de acuerdo. Ella simplemente no tiene el aspecto adecuado, esa es la forma correcta de decirlo, papi».

Por otro lado, el libro también expone “las vergüenzas de Donald Trump Jr, uno de los principales representantes de campaña de su padre”, reseña The Guardian. Cohen describe al presidente confrontándolo por su afición por la caza de trofeos, pasatiempo que lo expone a la furia de los conservacionistas y deleite de sus rivales políticos.

«¿Qué diablos te pasa?», le gritó Trump una vez. «¡Crees que eres un gran hombre sentado en las rocas y luego boom! ¿Mataste a algún puto animal? ¿Entonces arrastraste a tu hermano (Eric) a esta mierda? ¿Por qué diablos publicas fotos así? Lárgate de mi oficina».

Otro agresivo episodio con Donald Jr. ocurrió a mediados de la década del 2000, cuando Trump supervisó su fallida empresa en el mercado hipotecario, Trump Mortgage LLC. «No quería compartir su nombre con un ‘perdedor’ si eso era lo que resultaba ser su hijo«, asegura Cohen en su obra, recoge RT.

Trump junto a su actual esposa y los cuatro hijos de sus pasados matrimonios. Foto: Agencias.

Trump y su vida de gangster

En el texto, Cohen admite que fue “notoriamente brutal con los reporteros y cualquier otra persona que pudiera dañar” al hombre que protegía, Trump. Por ello, asegura que sentía que su vida era de ensueño, como si fuera un gangster.

Incluso, recuerda que en octubre de 2016 se publicó una cinta de Trump que se jactaba de agredir sexualmente a mujeres. Bueno, Cohen asegura que eso ocurrió porque él no estaba en Estados Unidos, sino en Londres, “poniéndose al día con algunas personas que conocíamos”.

La editorial que publicó el libro, Skyhorse Publishing, lo define como «la historia de horror empresarial y político más devastadora del siglo». «Esta es una historia que no han leído en diarios ni en redes sociales, ni visto en televisión. Este es un relato que solo podría conocer alguien que haya trabajado para Trump las 24 horas del día durante una década, no solo por unos meses o incluso un par de años».

Michael Cohen en una audiencia ante el Congreso de Estados unidos. Foto: Agencias

¿Cuál ha sido la respuesta de la Casa Blanca? Al igual que con los otros libros, calificar a Cohen como “un delincuente deshonrado, un abogado inhabilitado, que le mintió al Congreso. Ha perdido toda credibilidad y no sorprende ver su último intento de sacar provecho de las mentiras».

La cadena RT recuerda que Cohen, de 53 años, en febrero de 2019 tildó a Trump de «racista, estafador y tramposo». Así lo hizo en su testimonio ante la Cámara de Representantes sobre los presuntos delitos del magnate durante la campaña electoral de 2016.

En una reciente entrevista concedida a NBC, Cohen se refirió a su exjefe como “un líder de culto” que debería dimitir, para recibir el indulto de Mike Pence y así evitar cargos penales. Peor aún, también aseguró que Trump «manipularía las papeletas» o «iniciaría una guerra» para evitar perder la Casa Blanca ante Joe Biden en noviembre.

