Venezuela indignada: le prohíben entrar a una tienda por estar en silla de ruedas y se incendian las redes

El video de una joven que denunció que no le dejaron entrar a una tienda de ropa por estar en silla de ruedas provocó indignación en Venezuela. La usuaria Kelly Ayary publicó en su cuenta de Twitter un clip, que ya tiene casi 300.000 visualizaciones, donde explica lo ocurrido: «Iba a entrar a comprar y me corrieron porque no se puede entrar en silla de ruedas Las personas en silla de ruedas no pueden entrar a Balú«.

Según lo que escribió la joven en el trino, que se encuentra en los primeros lugares de tendencias en la red social, el acto de discriminación ocurrió en la tienda Balú, ubicada en el Centro Comercial Propatria, una zona popular del oeste de Caracas, explica RT.

En el @Balumoda del Centro Comercial Propatria me pararon en seco en la entrada y me dijeron "con todo respeto,no puede pasar con la silla de ruedas". No me dejaron entrar por ir en silla de ruedas. pic.twitter.com/1eSs8DHVKt — Kelly Ayary (@K_Ayary) August 29, 2021

Debido a las cientos de interacciones que generó este tuit, Kelly agregó que le había dicho al guardia de seguridad del almacén que estaba cometiendo un acto de discriminación; sin embargo, según explica la joven, «él solo encogió los hombros».

«Es que ni siquiera el guardia supo darme razones. Mi día iba tan bien que no quise amargármelo discutiendo con gente así», agregó en otro trino.

A mí me prohibieron el acceso en el bicentenario del CCCT, en Payless del Sambil, y en otras tiendas con mi hijo que tiene parálisis cerebral y debe usar coche porque no camina. Eso es discriminación de la más pura. — Nidian Briceño (@bea2711) August 30, 2021

Reacciones en Venezuela

Tras la publicación de esta denuncia, en las redes hubo muestras de solidaridad con la joven y comentarios de rechazo por el acto de discriminación que sufrió.

Del mismo modo, los internautas relataron experiencias parecidas de las que fueron víctimas en otros establecimientos comerciales y pidieron boicotear la tienda que le impidió el acceso.

Quizás sorprenda a algunos, pero ya existe en Venezuela una ley para las personas con discapacidad. Y es una ley muy inclusiva y avanzada, pero letra muerta que no respetan ni privados ni públicos. El caso de Balú es uno de tantos ejemplos. — Víctor Camacho (@victormanuelcs) August 30, 2021

En uno de los comentarios se explica que algunas tiendas trabajan «violando los espacios que deben tener los pasillos» y que posiblemente no la dejaron ingresar porque prefieren poner estantes con artículos.

Otra tuitera relató que le prohibieron el acceso a un supermercado en dos centros comerciales de zonas acomodadas del este de Caracas porque iba con su hijo, que tiene parálisis cerebral, en un coche. «Eso es discriminación de la más pura«.

Esa tienda Balú de Propatria, hay que cerrarla y multarla por discriminación y acoso. — ⚛[email protected]☯ (@geniuslawyer) August 30, 2021

Al respecto, el excanciller y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, calificó lo ocurrido como «inaceptable» y escribió que lo transmitirá a las autoridades encargadas.

El problema de la silla de rueda para el comerciante implica en que tiene que dejar de colocar un pasillo de ropa o estante…cabe recordar que la mayoria trabaja igual violando los espacios que debe tener los pasillos y creo que eso le toca a los bomberos! Que no quede impune 👊 — Jose Martinez (@mbjosealbert25) August 30, 2021

La tienda lamenta lo ocurrido

Un día después de lo ocurrido, la tienda publicó un comunicado donde afirma que «rechaza categóricamente cualquier acto discriminatorio» y que lamenta «profundamente» que se le haya prohibido la entrada a Kelly Ayary.

Si claro, ahora vienen con el cuento de que no es politica de la empresa, claro que lo es, los trabajadores no se mandan solos y lo mas seguro es que lo unico que hagan es rotarlos de establecimientos y todo queda igual, por mi parte y la de mi familia no volveremos a esa tienda — 1984 (@badil0000) August 30, 2021

Según los responsables de la cadena, la decisión es «totalmente inaceptable» y «no corresponde a política alguna de la marca». Además, asegura que «el hecho está siendo investigado» y que se tomarán «decisiones y medidas» para evitar que se repita.

¿Qué dice la ley?

En Venezuela, desde 2006, existe la Ley para las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es «regular los medios y mecanismos para garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades».

En el artículo 9 de la mencionada normativa se establece que «ninguna persona podrá ser objeto de trato discriminatorio por razones de discapacidad«.

Del mismo modo, en el numeral 31 se estipula que debe permitirse el desplazamiento «sin obstáculos ni barreras» y «el acceso seguro» a personas con discapacidad en las zonas residenciales, los centros educativos, deportivos, culturales y de salud; los establecimientos y oficinas comerciales; los sitios de recreación, turísticos, entre otros.

Mi chico y yo un día fuimos a una de sus tiendas en Sabana Grande, él tenía en la cabeza un gorrito comprado ahí mismo unos días antes. Se lo mandaron a quitar y un vigilante nos persiguió prácticamente por toda la tienda.



Fue tan incómodo que nos fuimos de inmediato. — Leo✨ (@heyleovera) August 30, 2021

En el texto también se expresa que se multará a los responsables, de comprobarse «que se ha incurrido en alguna de las infracciones establecidas taxativamente en esta Ley».

Del mismo modo, la Constitución venezolana recoge en su artículo 81 que «toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria».

