20 estudios médicos que muestran que el cannabis puede combatir el cáncer

Varios países de todo el mundo han legalizado la marihuana medicinal con éxito, el Parlamento uruguayo va a crear el primer mercado de marihuana legal en el mundo. Esto es una buena noticia porque los beneficios del cannabis para la salud son enormes, numerosos estudios médicos y científicos confirman también sus beneficios.

Por otra parte, los argumentos en contra del uso de la marihuana se publican generalmente en revistas de psiquiatría que no tienen evidencias científicas de que el cannabis sea perjudicial para la salud humana. Todas las evaluaciones psicológicas del consumo de cannabis se basan en gran medida en supuestos, sugerencias y comentarios . Cuando nos centramos en la ciencia con el cannabis, los obvios beneficios están asociados con la salud.

Así que ¿en base a qué las personas se oponen al uso de cannabis? Nada, no hay evidencia científica de todos modos. Se supone que el negativo estigma atribuido a la marihuana estar relacionado a sus efectos psicoactivos, una vez más, no hay evidencia científica que demuestre que la marihuana tiene efectos secundarios. Sin embargo, el cannabis ha sido recientemente objeto de investigación médica y es considerado como un tratamiento terapéutico potencial para la cura del cáncer.

El cannabis es un excelente ejemplo de cómo se programa la mente humana y se condiciona para creer en algo. Al crecer, se nos pidió que nos negaemos a usar drogas porque no son buenas para la salud, lo cual es muy cierto, pero todas las sustancias que han sido etiquetadas como “drogas” por el gobierno no son perjudiciales . Muchas sustancias se etiquetan como “drogas” con el fin de proteger los intereses corporativos. La industria del automóvil y la energía son un buen ejemplo, un coche hecho de cáñamo es más fuerte que un coche de acero y puede ser impulsado en su totalidad a partir de cáñamo. Henry Ford lo demostró hace varios años. El cáñamo se ha utilizado en más de 50.000 aplicaciones.

Echemos un vistazo a la ciencia con el cannabis y el cáncer. Aunque se ha demostrado la eficacia del cannabis para muchas enfermedades, este artículo se centrará principalmente en su eficacia en el tratamiento contra el cáncer. Los cannabinoides pueden ser uno de los mejores remedios contra las enfermedades y el cáncer que hay en el mercado. Los cannabinoides se refieren a un grupo de compuestos relacionados que incluyen cannabinol y los constituyentes activos del cannabis. Se activan los receptores cannabinoides en el cuerpo. El propio cuerpo produce compuestos llamados endocannabinoides que juegan un papel importante en muchos procesos en el cuerpo que ayudan a crear un ambiente sano. Los cannabinoides también juegan un papel en la producción del sistema inmune y en la regeneración. El cuerpo se regenera mejor cuando está saturado con cannabinoides.También se encuentran los cannabinoides en el cannabis.

Es importante tener en cuenta que los cannabinoides también se encuentran en el cáñamo y el cannabis.Una diferencia básica entre el cáñamo y la marihuana es simplemente que el cáñamo contiene sólo el 0,3% de THC, mientras que la marihuana contiene más del THC 0,4%. (Técnicamente, estos son a la vez una variedad de Cannabis Sativa.) Los cannabinoides han demostrado reducir las células cancerosas, ya que tienen un gran impacto en la reconstrucción del sistema inmunológico.

Aunque todas las cepas de cannabis no tiene el mismo efecto, cada vez más pacientes ver una mejora significativa en la reducción del cáncer en poco tiempo gracias a la utilización de cannabis.

Durante la lectura de estos estudios, hay que tener en cuenta que el cannabis puede ser mucho más eficaz para los propósitos médicos cuando se come que cuando se fuma . Aquí hay 20 estudios médicos que demuestran que la marihuana puede ser un tratamiento efectivo y una posible cura contra el cáncer. Tenga en cuenta que esta es una lista muy corta de los estudios que apoyan el uso de la marihuana medicinal.

Tumores cerebrales

1.Un estudio publicado por la revista británica el British Journal of Cancer realizada por el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid mostró que el tetrahidrocannabinol (THC) y otros cannabinoides inhiben el crecimiento de tumores. Ellos fueron los responsables de la evaluación del primer estudio clínico que tenía como objetivo evaluar la acción antitumoral de los cannabinoides. La distribución cannabinoide fue segura y sin psicoactivad. Resultó que el THC disminuyó las células tumorales en dos de los nueve pacientes.

2.Un estudio publicado en The Journal of Neuroscience examinó los eventos bioquímicos tanto en el deterioro neuronal entrenado y en enfermedades neurodegenerativas que son lentamente progresivas . Realizaron un estudio mediante resonancia magnética que examinó al THC (el principal compuesto activo de la marihuana) y encontró que disminuyó el daño neuronal en ratas. Los resultados de este estudio muestran que todos los cannabinoides pueden ser utilizados para proteger al cerebro contra la neurodegeneración.

3. Un estudio publicado en The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics ya ha reconocido el hecho de que los cannabinoides tienen propiedades anti-tumorales. Este estudio examinó el efecto de cannabidiol (CBD) en líneas de células madre en el caso de glioma humano. El uso de cannabidiol condujo a una dramática disminución en la viabilidad de las células de glioma. El glioma es la palabra usada para describir un tumor cerebral. El estudio concluyó que el cannabidiol era capaz de producir una actividad antitumoral significativa.

4. Un estudio publicado en la revista Molecular Cancer Therapeutics demuestra cómo los tumores cerebrales son altamente resistentes a los tratamientos actuales contra el cáncer, por lo que es esencial encontrar nuevas estrategias terapéuticas para mejorar el pronóstico de los pacientes con esta enfermedad. Este estudio también demostró la reversión de tumor en su actividad en el glioblastoma multiforme.

El cáncer de mama

5. Un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (National Library of Medicine), y los últimos hallazgos de los estudios realizados por la Universidad de California han determinado que el cannabidiol (CBD) inhibe las células cancerosas la invasión de células en el cáncer de mama. También demostraron que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) redujo de manera significativa y notablemente la masa tumoral.

6. Un estudio publicado en The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics encontraron que el THC y cannabidiol reducen significativamente el crecimiento de células de cáncer de mama. Dijeron que el poder y la eficacia de estos compuestos.

7. Un estudio publicado en la revista Molecular Cáncer ha demostrado que el THC reduce el número y el crecimiento de los tumores. Se determinó que los cannabinoides inhiben la proliferación de células cancerosas, la inducción de la apoptosis celular y la angiogénesis tumoral. Este estudio proporciona una fuerte evidencia sobre el uso de terapias basadas en cannabinoides para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama.

8. Un estudio publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América (PNAS) ha demostrado que los cannabinoides inhiben el crecimiento de proliferación de células de cáncer de mama.

El cáncer de pulmón

9. Un estudio publicado en la revista Oncogene , del Departamento de Medicina de la Escuela Médica de Harvard mostró que el THC inhibe el crecimiento epitelial pulmonar, la migración inducida por el factor de las células cancerosas y mucho más. Se llegó a decir que el THC debe explorarse como una nueva molécula terapéutica en el control del crecimiento y la metástasis en algunos tipos de cáncer de pulmón.

10. Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y el Instituto de Farmacología y Toxicología en Münster (Alemania), ha demostrado que los cannabinoides inhiben la invasión de células cancerosas. Los efectos fueron confirmados en las células tumorales primarias de un paciente con cáncer de pulmón. En general, los datos indican que los cannabinoides reducen las células cancerosas invasoras.

11. Un estudio elaborado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y llevado a cabo por la Escuela de Medicina de Harvard describió el papel de los receptores cannabinoides en células de cáncer de pulmón. El estudio se determinó la eficacia y sugirió que se utilicen para el tratamiento contra las células de cáncer de pulmón.

El cáncer de próstata

12. Un estudio realizado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM) muestra una disminución de las células cancerígenas de la próstata, actuando a través de receptores de cannabinoides.

13. Este otro, también publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, presentó varios estudios que demuestran la eficacia del cannabis sobre el cáncer de próstata.

14. Y este, también publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, señala que la activación de los receptores de cannabinoides induce la apoptosis en células de cáncer de próstata. Indicaron que el cannabidiol inhibió significativamente la viabilidad celular.

Cáncer de sangre, Leucemia

15. Un estudio publicado en la revista Molecular Pharmacology ha demostrado recientemente que los cannabinoides inducen la inhibición del crecimiento de la apoptosis en células del manto linfoma. El estudio fue financiado por becas de la Sociedad Sueca contra el Cáncer, el Consejo Sueco de Investigación y la Sociedad del Cáncer en Estocolmo.

16. Un estudio publicado en el International Journal of Cancer también encontró que los cannabinoides ejercen y muestran efectos antiproliferativos y pro-apoptóticos en diferentes tipos de cáncer y linfomas de células del manto.

17. Un estudio realizado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, también llevada a cabo por el Departamento de Farmacología y Toxicología de la Universidad Commonwealth de Virginia ha demostrado que los cannabinoides inducen apoptosis en células de leucemia.

Cáncer Bucal

18. Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos reveló resultados que muestran cómo los cannabinoides son potentes inhibidores de la respiración celular para los tumores malignos orales.

Cáncer de Hígado

19. Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos ha demostrado que el THC reduce la viabilidad de las líneas de células madre humanas con cáncer de hígado, HCC (línea celular continua de carcinoma hepatocelular del hígado) y reduce su crecimiento.

Cáncer de Páncreas

20. Un estudio publicado en The American Journal of Cancer encontró que los receptores cannabinoides se expresan en líneas celulares y en biopsias de tumores pancreáticos humanos en mucho más alto que los niveles normales de tejido pancreático. Los resultados demostraron que la administración de cannabinoides induce la apoptosis. También redujeron el crecimiento de células tumorales que inhiben la propagación de las células tumorales pancreáticas. Fuente