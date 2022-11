Confusam inició paro en rechazo al presupuesto de la salud primaria para 2023

El presupuesto de salud para 2023 ha sido motivo de conflictos desde que se anunció a finales de septiembre. Desde los distintos gremios de la Salud han abogado intensamente tanto frente al Gobierno como al Congreso en que existiera una recapacitación sobre el monto asignado, que supera solo en $100 al del año anterior.

Pese a los reclamos de los trabajadores de la Salud, este lunes la Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto 2023.

Frente a esto, los funcionarios municipales de la Confusam anunciaron un paro que empezó a regir desde hoy, en protesta al presupuesto de salud para el próximo año.

El gremio, que se mantendrá con 24 horas de turnos éticos, tomó la determinación tras la discusión en materia de salud del pasado viernes, cuando los parlamentarios de la comisión mixta de Presupuesto establecieron aumentar desde los 9.618 a 10.000 pesos por paciente; lo que ahora tendrá que ser analizado en el pleno de ambas Cámaras.

La Confusam exige que el monto per cápita basal alcance los 10.136 pesos el próximo año.

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, comentó que «se han visto los esfuerzos que hemos hecho dentro del proceso presupuestario para incrementar, de hecho, en una propuesta que sube de 9.700 a casi 10 mil pesos, en un gran acuerdo transversal que firmó el Ministro de Hacienda el día viernes pasado con todos los sectores en el parlamento para poder hacer un reajuste que es muy importante para la atención primaria».

«Este es un presupuesto en el cual se ha hecho un esfuerzo sustantivo, donde ha participado el Ejecutivo, pero también distintos sectores del Parlamento«, agregó la autoridad de Gobierno.

Sin embargo, desde la Confusam señalan que no es suficiente. “Él (subsecretario) manifestó la cifra que iban a colocar y yo le señalé a nombre del directorio que no la compartíamos porque eso no es lo que nosotros hemos planteado”, señaló Gabriela Flores, la presidenta del gremio en conversación con Radio UChile, quien destacó que esperan un aumento que supere los 10 mil pesos per cápita para dar cuenta de los requerimientos de la salud municipalizada.

Flores agregó que los trabajadores deben enfrentar la reacción negativa e incluso violenta de los usuarios cuando no cuentan con medicamentos, funcionarios y especialistas para atenderlos, problemas que pasan precisamente por la falta de financiamiento. “Por eso hemos convocado al paro nacional el martes, porque queremos hacer un llamado y decir que aquí se retrocede con lo que es la atención primaria”.