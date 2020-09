COVID-19: Dos voluntarios de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford han presentado enfermedades neurológicas

En dos oportunidades se han paralizado los ensayos de la vacuna contra la COVID-19 que desarrolla AstraZeneca y la Universidad de Oxford, tras presentarse en dos voluntarias “enfermedades neurológicas graves” luego de recibir las dosis de prueba, esto según un reporte del medio The New York Time.

Segun la información difundida por el diario estadounidense las dos voluntarias desarrollaron la misma enfermedad neurológica «mielitis transversa«, citando una fuente familiarizada con los casos.

Sin embargo, la compañía ha señalado que «una revisión independiente» ha determinado que en ambos casos «se ha considerado poco probable que estas enfermedades estén asociadas a la vacuna, o bien que no había pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban relacionadas o no con la vacuna».

“Los expertos han estado particularmente preocupados por los ensayos de vacunas de AstraZeneca, que comenzaron en abril en Gran Bretaña, debido a la negativa de la compañía a proporcionar detalles sobre enfermedades neurológicas graves en dos participantes, ambas mujeres, que recibieron su vacuna experimental en Gran Bretaña”, indicó el diario.

A principios de septiembre fue la segunda vez que se suspendieron los ensayos, pero a partir del 12 se han reanudado las pruebas en Gran Bretaña, Brasil, India y Sudáfrica. En Estados Unidos aún se encuentran paralizados.

Hasta ahora, unas 18,000 personas en todo el mundo han recibido la vacuna de AstraZeneca”, agregó el artículo firmado por Denise Grady, Katherine J. Wu y Sharon LaFraniere.

Según los datos reflejados en el material de The New York Time, AstraZeneca no había confirmado el diagnóstico preciso de la segunda paciente con un padecimiento durante las pruebas, aunque una persona familiarizada con la situación, bajo condición de anonimato, dijo que la enfermedad había sido identificada como mielitis transversa, la misma que tuvo otra voluntaria.

En agosto pasado se anunció que México y Argentina participarían en la producción y distribución en la región de la vacuna de AstraZeneca y Oxford, lo que fue celebrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una “buena noticia para el pueblo de México”, donde han fallecido más de 73 mil personas por coronavirus.

La vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford se encuentra en la tercera fase y la Unión Europea y países del mundo ya han sellado acuerdos para obtener millones de dosis una vez sea registrada.

Por su parte, EE.UU. entregó en junio de este año al grupo farmacéutico británico AstraZeneca «una contribución de 1.000 millones de dólares» (911 millones de euros) para desarrollar la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Con información The New York Time y Animal Político

