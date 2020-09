Hallan anticuerpos contra el covid-19 presentes en pacientes hasta cuatro meses después de la recuperación

Los investigadores señalan que el hallazgo puede tener implicaciones para evaluar los riesgos de reinfección y la durabilidad de una potencial vacuna.

Aunque varios estudios han planteado dudas sobre la duración de la inmunidad que adquieren las personas que se infectaron con el nuevo coronavirus, una nueva investigación realizada en Islandia encontró que los niveles de anticuerpos aumentaron y se mantuvieron estables hasta por cuatro meses en más del 90 % de los pacientes examinados que superaron la enfermedad.

El nuevo estudio, publicado esta semana en la revista The New England Journal of Medicine, midió los niveles de anticuerpos en más de 30.000 islandeses y encontró que aproximadamente el 1 % de la población había contraído el covid-19.

De las 1.215 personas con una infección confirmada por pruebas PCR y que se recuperaron, el 91 % tenía niveles de anticuerpos que aumentaron durante los primeros dos meses después del diagnóstico y luego mantuvieron un nivel constante. Investigaciones previas sugerían que los niveles de anticuerpos en las personas contagiadas con el nuevo coronavirus disminuyen drásticamente unos meses después de la infección.

«Nuestros resultados indican que los anticuerpos antivirales contra el SARS-CoV-2 no disminuyeron dentro de los 4 meses posteriores al diagnóstico«, afirmaron los autores.

Kari Stefansson, directora ejecutiva de la biofarmacéutica deCode Genetics, responsable de la investigación, considera que el nuevo hallazgo puede tener implicaciones para evaluar los riesgos de reinfección y la durabilidad de una potencial vacuna, recoge Reuters.

Pese a que el trabajo se enfocó en una población homogénea de un solo país y sus hallazgos pueden no ser los mismos en otras partes del mundo con poblaciones diversas, Stefansson sostiene que el estudio demuestra cómo unas pruebas de anticuerpos cuidadosas pueden determinar la verdadera prevalencia de la infección.

Asimismo, los especialistas puntualizaron que su investigación todavía no ha confirmado si los anticuerpos de los pacientes recuperados pueden protegerlos ante una posible reinfección.

Con información de RT

