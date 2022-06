La OMS cree que el brote de covid-19 en Corea del Norte «está empeorando y no mejorando»

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lamentó este miércoles que no tiene acceso a los datos sobre el número de infectados por el reciente brote de coronavirus en Corea del Norte, por lo que asume que la situación se está agravando pese a que Pionyang afirme que los casos están disminuyendo, recoge AFP.

Así lo indicó el director de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, cuando se le preguntó sobre la situación en el país asiático durante una reunión informativa para los medios de comunicación.

«Suponemos que la situación está empeorando, no mejorando», señaló Ryan, quien agregó que no están «en condiciones de hacer una evaluación adecuada de los riesgos de la situación sobre el terreno», además de que es «muy difícil proporcionar un análisis adecuado al mundo cuando no tenemos acceso a los datos necesarios».

Por su parte, la líder técnica de la OMS para covid-19, Maria van Kerkhove, señaló que Corea del Norte registró alrededor de tres millones de casos sospechosos de coronavirus, aunque los medios locales mencionan que se trata de casos de fiebre. «Se han informado muchas recuperaciones, pero actualmente tenemos información limitada del país», dijo Van Kerkhove.

El titular de emergencias sanitarias de la OMS enfatizó que han «ofrecido asistencia en múltiples ocasiones», incluso han brindado «vacunas en tres ocasiones distintas». También manifestó que están trabajando con China y Corea del Sur para obtener ayuda, considerando una «actitud positiva» para solucionar esta situación.

«No deseamos ver una transmisión intensa de esta enfermedad en una población principalmente susceptible, en un sistema de salud que ya se ha debilitado», detalló Ryan, añadiendo que «esto no es bueno» ni para la población norcoreana ni para la de otras partes del mundo.

La sede estatal de prevención de epidemias de emergencia de Corea del Norte, citada este jueves por la agencia KCNA, informó de más de 96.610 «casos febriles» y 108.990 recuperaciones en las 24 horas del 31 de mayo al 1 de junio. El medio apunta también que, desde finales de abril, el total de «personas con fiebre» superó los 3,8 millones, de las cuales el 95,69 % se recuperaron y el 4,31 % se encontraban bajo tratamiento médico.

El pasado 14 mayo, Kim Jong-un confirmó que su país se enfrentaba a una «gran conmoción» debido a la aparición de un brote de coronavirus. En ese momento, las autoridades reportaron alrededor de 174.400 casos de «fiebre».

