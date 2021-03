Movilización de trabajadores del Metro obliga a cerrar varias estaciones de la Línea 1

Tal como lo había anunciado el día de ayer, este miércoles, centenares de trabajadores y trabajadoras del Metro de Santiago, se movilizaron y realizaron una paralización en su labores habituales. Esto, debido a lo que denuncian como una falta de diálogo por parte de la administración de la empresa estatal.

Desde el Sindicato Nº 2 que agrupa a Profesionales y Técnicos de Metro de Santiago, señalan que la movilización se da ante lo que denuncian como “el nulo diálogo por parte de la administración, encabezada por el peor presidente que ha tenido el Directorio, Louis de Grange, ha empujado a este sindicato a tomar esta medida, al promover y defender la manipulación de las cifras que impactan la entrega del beneficio colectivo más importante del año para quienes hemos movilizado a millones de personas, en plena pandemia”.

Al mismo tiempo, critican la reducción salarial durante el periodo 2020, y los despidos masivos que ha habido a trabajadores subcontratados.

Las estaciones que han debido cerrar hasta ahora son; La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.

A las demandas de los trabajadores y trabajadoras del Metro, se suma el hecho de que estos no han sido considerados como trabajadores esenciales, con lo que no han sido vacunados para el COVID-19 al no estar en esa categoría. Esto, a pesar de la función crítica que realizan a diario, y a la importancia que su función cumple en mantener a la ciudad funcionando.

Según indican desde el Sindicato, las movilizaciones continuarán hasta que la dirección del Metro establezca un diálogo real y de solución a las demandas, las que hasta ahora -según afirman- no han sido escuchada, por lo que lamentablemente los ha obligado a este tipo de acciones.