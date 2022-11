Hacienda pronostica que combustibles no aumentarán de precio esta semana y la próxima

Foto: Agencia UNO/referencial.

¡Buena noticia! Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no se avizoran incrementos en los valores de los combustibles esta semana y la que viene.

La proyección está asociada a la valoración que sostiene el peso chileno en relación a la disminución del precio del dólar en las jornadas previas a hoy, puesto que ha bajado casi noventa pesos en los últimos 30 días.

El ministro también destacó que otro factor a considerar es que la economía ofrece mayores certidumbres a escala mundial y en nuestro país.

Asimismo, expresó que han bajado los valores internacionales de algunos bienes alimenticios, por lo que no debieran aumentar los precios a nivel local de algunos productos como el aceite, trigo y maíz.

Exportaciones de Pymes crecieron un 43%

Un reporte elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales indica que en los primeros diez meses de 2022, las exportaciones de las Pyme suman un total de US$ 1.853 millones, cifra que supera en un 43% a las ventas de igual lapso de 2021.

Al respecto, el subsecretario José Miguel Ahumada comentó que en las últimas décadas «se ha perpetuado un patrón de concentración exportadora que queremos cambiar, por ejemplo, solo en 2021, el 60% de las empresas de menor tamaño exportó un solo producto y además, el 60% de las MiPyme exportó a un solo país».

«Para la resiliencia y fortaleza de nuestra economía es importante potenciar a las Pymes y que sean capaces de diversificarse en productos y mercados de destino», agregó Ahumada.

En términos de valor exportado, los principales destinos fueron Asia y América Latina, con un 35% y 22% de los envíos respectivamente. Le siguieron Europa con un 21% de participación, América del Norte con 19%, y África y Medio Oriente con 1,2% de los embarques de las empresas de menor tamaño.

Asimismo, todas las principales categorías de exportación presentaron importantes incrementos en el valor de sus envíos, destacando las alzas de los “productos del mar y la acuicultura” (+US$ 125 millones), “productos agropecuarios” (+US$ 58 millones), “servicios” (+US$ 45 millones), “manufacturas” (+US$ 27 millones), “vinos” (+US$ 14 millones) y “productos forestales” (+US$ 1 millón).

«Sin duda se trata noticias positivas para el comercio exterior de Chile y para las emprendedoras y emprendedores de nuestras regiones, toda vez que las MiPYME representan el 53% de las empresas exportadoras del país, pero sin embargo, sus ventas sólo equivalen al 2% de los envíos nacionales», reiteró el subsecretario Ahumada.