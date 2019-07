Steve Wozniak alienta a los usuarios de Facebook a proteger su información

Steve Wozniak , cofundador de Apple, eliminó su cuenta Facebook de manera definitiva el año pasado y ahora está invitando a los internautas a hacer lo mismo por su propio bienestar.

Wozniak borró su cuenta de Facebook en abril del año pasado, apenas tres semanas después que estallara el escándalo de Cambridge Analytica que reveló cómo la red social espiaba cada uno de los movimientos de sus millones de usuarios.

¿Qué es Cambridge Analytica?

Cambridge Analytica sale a la luz en el 2018, a raíz del escándalo de la campaña presidencial de los Estados Unidos en el 2016.

La trama relatada por Wozniak sobre Facebook sucedió el año pasado, cuando se conoció la filtración de datos de alrededor de 87 millones de personas a la empresa británica Cambridge Analytica, que, entre otras cosas, sirvió para ayudar a manipular las elecciones presidenciales de 2016 en favor del presidente Donald Trump.

Esta compañía de datos de índole política respaldada por el multimillonario Robert Mercer operó como consultora en las campañas del Brexit y del presidente estadounidense, Donald Trump.

La medida se ejecutó justo antes de que The Guardian y The New York Times publicaran artículos en los cuales el informante Christopher Wylie, quien ayudó a fundar la empresa, declarara que Cambridge Analytica había usado datos que un académico había extraído de manera inapropiada de la red social.

Estas informaciones, respaldadas por el relato de Wylie y documentos internos, salieron a la luz tras años de reporteo de The Guardian y The Intercept.

ALEXANDER NIX, CEO DE CAMBRIDGE ANALYTICA. FOTO: REUTERS

Steve Wozniak: se vende tu información y no ganas nada

En entrevista realizada en el aeropuerto de Washington, Wozniak se mostró como una voz crítica del negocio principal de la compañía, que consiste en generar una imagen precisa de tus gustos y costumbres para vender a los anunciantes espacios de publicidad segmentada.

Aseguró, en un escrito enviado al medio estadounidense USA Today, que «los usuarios proporcionan cada detalle de su vida a Facebook y este gana mucho dinero publicitando tu información». Destacaba en el texto que las ganancias de la compañía se basan en esa información, «pero los usuarios no reciben nada de las ganancias».

“Si publicas algo y yo le doy ‘me gusta’, en mi cabeza el ‘me gusta’ llega hasta ti, pero en realidad llega hasta los anunciantes”, dijo el creador del Apple I. “¿Por qué no me dan opciones? Déjame pagarte para que almacenes mis datos de una forma más segura y privada en lugar de entregárselos a los anunciantes”, replicó.

¿Deberíamos borrar nuestra cuenta de Facebook hasta que exista esa opción? Wozniak cree que depende de cada persona. “Para algunos, los beneficios de Facebook merecen la pena a pesar de la pérdida de privacidad, pero para muchos como yo, mi recomendación es que encuentren la forma de salirse de Facebook”.