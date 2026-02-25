Apuestas online y Copa Libertadores: el impacto de los torneos internacionales en la audiencia chilena

Los datos de audiencia en Chile muestran un patrón bien definido: cuando un club nacional juega Copa Libertadores o Sudamericana, el encendido sube. Los números de rating y alcance digital lo confirman: cada partido con presencia local concentra más público que buena parte de la programación habitual.

Según los últimos datos de audiencia, el triunfo de Colo Colo por Copa Libertadores en 2024 llevó a Chilevisión al primer lugar del horario con un promedio de 21,4 puntos de rating online y un peak de 25, muy por encima del resto de los canales en esa franja. Ni siquiera fue una final continental: era fase de torneo. Aun así, se vivió como un evento país.

En 2025, la propia Libertadores se ubicó entre los contenidos más vistos del año en ese canal, con 6,2 millones de personas alcanzadas, prácticamente al nivel de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 (6,3 millones). No es un dato menor: el torneo de clubes compite directamente en audiencia con la Roja.

¿Por qué pasa esto? La respuesta no es únicamente deportiva. Tiene que ver con un sentido de identidad y prestigio. Un partido de O’Higgins frente a Bahía por Libertadores alcanzó un promedio de 510 mil espectadores online y dejó a la señal que lo transmitía como líder en su franja, superando a Mega, Canal 13 y TVN.



Ese interés depende también del contexto: competir en Sudamérica activa otra fibra. Un informe sobre televisión chilena en 2025 mostró que las emisiones más vistas del año son aquellas con carga emocional: Chile vs. Argentina, Brasil vs. Chile o finales en vivo. Los duelos de Libertadores y Sudamericana encajan en esa definición, muchas veces bajo la sensación de “todo o nada”.

Cuando Colo Colo gana en casa por Copa, la cobertura posterior amplifica el relato. Programas de análisis, debates radiales, clips en redes y resúmenes nocturnos construyen una narrativa épica en la que representar a Chile afuera pesa más que la rivalidad entre selecciones.

Hay otro factor que explica el fenómeno: la brecha competitiva. Un análisis reciente del rendimiento en fases de grupos de Libertadores y Sudamericana sitúa a Chile en el quinto lugar de Sudamérica en porcentaje de puntos (43,3%), lejos de Brasil y Argentina. Por lo tanto, cualquier clasificación es un pequeño logro estructural.



Avanzar a octavos, competir de igual a igual en Buenos Aires o en São Paulo, sostener una campaña digna: todo eso se vive como reivindicación. Asimismo, el impacto económico es enorme para clubes que operan en un mercado relativamente pequeño. Los premios Conmebol, la visibilidad internacional y la posibilidad de vender jugadores tras una buena campaña benefician cualquier presupuesto anual que se tercie.

El ecosistema mediático también ha cambiado. Conmebol ha diversificado derechos y plataformas, abriendo nuevas ventanas de transmisión y contenidos complementarios. Esta apertura de miras amplía también la cobertura, con una audiencia que forma parte activa, comentando jugadas en tiempo real, revisando estadísticas y realizando apuestas online dentro de los diferentes mercados.

Esa multiplicación de pantallas favorece a clubes que no siempre dominan la escena local, pero que logran entrar al radar continental. Coquimbo Unido, Universidad Católica o Universidad de Chile, cuando clasifican, generan contenido, relatos propios y una conversación que se sostiene durante semanas.

El interés por las apuestas online crece proporcionalmente al de la propia competición como parte del ecosistema digital que rodea al deporte actual. Los torneos internacionales ofrecen escenarios más imprevisibles: estilos distintos, arbitrajes diferentes, viajes largos, presión ambiental…



La Libertadores y la Sudamericana, por su estructura de grupos y llaves eliminatorias, generan semanas completas de expectativa. Cada cruce abre debates, comparaciones y proyecciones, por lo que el hincha se ve obligado a informarse constantemente. Antecedentes históricos, rendimiento de local y visitante, cansancio acumulado y un largo etcétera.

En definitiva, los datos de rating y alcance muestran que los torneos continentales funcionan como verdaderos catalizadores de audiencia en Chile. Es la suma de factores relacionados con la identidad, el desafío que supone a nivel internacional, el impacto económico en los clubes y la narrativa que se construye a su alrededor.

Al fin y al cabo, cuando un club chileno compite afuera, el partido trasciende la tabla. Se vive como representación en un momento en el que el fútbol local no pasa por su mejor momento por los desafíos estructurales que enfrenta. En otras palabras, la escena internacional ofrece una vitrina distinta ante un panorama que empieza a ilusionar.

La selección marca los mayores consensos, pero el calendario internacional de clubes cuenta cada vez con mayores adeptos. Libertadores y, en menor escala, Sudamericana, atraen miradas cada vez que hay representación chilena, algo que los números de televisión y consumo digital vienen mostrando temporada tras temporada.