El dueño de un perro que debe $20 millones a veterinaria dice que «venderá su casa» para que siga con vida

El dueño de un perro ha dicho que venderá su casa en Inglaterra para salvar a su querida mascota, puesto que le debe al veterinario 20.000 libras esterlinas, unos 19.418.060 de pesos chilenos.

Jaxon Feeley (foto arriba) dijo el 20 de enero que su Weimaraner de dos años, llamado Rambo, entró en shock hipovolémico, un estado en el que la pérdida severa de sangre u otros líquidos hace que el corazón no pueda bombear suficiente sangre al cuerpo.

Feeley, que vive en la ciudad de Wigan, dijo: «Comenzó a vomitar durante la noche más de 30 veces y el sábado por la mañana estábamos en los veterinarios de emergencia».

Además de la condición, Rambo también había contraído gastroenteritis y su salud se deterioró rápidamente.

Pasó 10 días en cuidados intensivos y Jaxon dijo que «vendería su casa» para mantenerlo con vida.

Rambo (a la izquierda) entró en shock hipovolémico, un estado en el que la pérdida severa de sangre u otros líquidos hace que el corazón no pueda bombear suficiente sangre al cuerpo. (imagen Daily Mail).

Feeley, que trabaja como funcionario en una prisión, creó una página de GoFundMe para poder recaudar el dinero y así pagar el costoso tratamiento de Rambo.

En la página señaló: «El seguro de Rambo ha cubierto hasta £6500 [6.3 millones de pesos chilenos]. Su factura ahora asciende a £ 11,500 [11 millones de pesos chilenos] después de 1 semana en el cuidado. Se desconoce cuánto tiempo necesitará Rambo para permanecer en el veterinario y los costos de cuidados intensivos son de aproximadamente £ 1000 por día [970 mil pesos chilenos]».

Durante la primera semana de tratamiento, Rambo vomitó y el líquido volvió a bajar a sus pulmones.

Luego contrajo una infección en sus pulmones y comenzó a sufrir una neumonía grave.

Feeley dijo: «En palabras del veterinario, Rambo no podría haber tenido más mala suerte con lo que sucedió. Los veterinarios ahora intentan continuamente drenar el pulmón de Rambo y monitorean la infección dentro de sus pulmones mientras evalúan el nivel de bacterias en el líquido que se está drenando. Debido a toda la medicación que está tomando, Rambo todavía está vomitando y no ha comido nada durante una semana”.

Añadió que “la preocupación es que ahora existe la posibilidad de que se haya formado un absceso en el pulmón de Rambo que requeriría una cirugía mayor para extirparlo. Los veterinarios no pueden evaluar si este es el caso o no durante unos días, mientras que Rambo, con suerte, comienza a responder al tratamiento (…) Sin embargo, si lo es, que es mi mayor temor, el riesgo para la vida de Rambo es significativo. Nunca podría perdonarme si no pudiera darle la mejor oportunidad de luchar para salir adelante de esta horrenda situación.

En una actualización de esta semana, Feeley, que estaba durmiendo en su automóvil cerca del veterinario para estar más próximo a su querida mascota, dijo que el costo de la atención de Rambo estaba llegando a 19.418.060 pesos chilenos.

Más de 600 personas han hecho donaciones que superan los 9.7 millones de pesos chilenos.

Ayer domingo, Feeley compartió una actualización que decía que había regresado a casa con Rambo después de un “milagro».

Él dijo: ‘Durante los últimos 3 días, Rambo ha logrado un milagro, hora tras hora ha aumentado su eficiencia de oxígeno, comenzó a comer y beber, sus pulmones se están recuperando lentamente y comenzamos a ver resurgir esa pequeña y hermosa personalidad”.

«Se metió en una pequeña rutina de verme durante 10 minutos cada 4 horas e incluso sabía en qué rincón de la sala de espera encontrarme (…) Después de hacer todas las pruebas y evaluar su increíble progreso en los últimos días, el equipo de veterinarios se ha quedado boquiabierto por el poder del amor y la verdadera lucha por la vida».

Cuando le dijeron que podía llevar a Rambo a su casa Feeley no lo podía creer. Sin embargo, se preguntó a sí mismo: “¿Puedo mantenerla bien? ¿Qué pasa si me pierdo algo? Será un largo camino hacia la recuperación para ella y todavía requiere observación las 24 horas del día, los 7 días de la semana en este momento junto con una cantidad significativa de medicamentos. Sin embargo, hicimos lo que dijimos que haríamos, volvimos a casa”.

“No hay palabras para expresar lo agradecido que estoy por el amor, el apoyo y las donaciones de todos durante las últimas 2 semanas”, puntualizó.

Fuente: Daily Mail

