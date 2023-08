El éxito de iPhone a través del tiempo: por qué los productos Apple destacan entre la multitud

Apple es una de las empresas de tecnología más famosa y prestigiosa a nivel mundial. Su amplia diversidad de productos se vende en muchos países y causan furor entre millones de fanáticos de la marca.

Uno de los productos más destacados de Apple sin duda son sus teléfonos celulares, los iPhone. El modeloiPhone 14 Pro es uno de los últimos celulares de la manzana que salieron a la venta, y es de los más buscados.

En distintos sitios de venta se puede encontrar el iPhone 14 Pro Chile, uno de los modelos más nuevos y sofisticados que ha presentado Apple. Al igual que todos los modelos de iPhone, el iPhone 14 ofrece varias versiones.

Entre las versiones más vendidas del último modelo de celulares de Apple se encuentra el iPhone 14 Pro 256, que ofrece una capacidad de almacenamiento interno de 256GB y una memoria RAM de 6GB.

Uno de los modelos más completos de esta serie de iPhone es el iPhone 14 Pro Max, que posee una pantalla algo mayor a los otros celulares y su almacenamiento interno puede llegar a ser de 1TB.

El éxito de esta marca puede explicarse a través de varios factores que la destacan de sus competidores. Entre esos elementos se encuentran la vigencia de sus productos, su variedad, su amplia vida útil, su innovación constante, y su seguridad, entre otros.

Artefactos que no pierden vigencia

De acuerdo con Viviana Tobar, Head of Demanda de Thoughtworks Chile: “El ámbito de la tecnología no tiene límites y está constantemente en aprendizaje. Los instrumentos que las pequeñas y medianas empresas tienen a su disposición les permiten hacer cosas increíbles que los llevan a innovar y maximizar su eficiencia operacional y avanzar más rápido”.

Apple conoce de transformación y vigencia, por eso en cada uno de sus productos nuevos ofrece a los usuarios funciones o detalles innovadores, a la vez que procura diseñar artefactos que no pierden vigencia en la vorágine de los avances tecnológicos.

Apple siempre va a la vanguardia, y un ejemplo de ello es el celulariPhone 12 Mini, que salió a la venta en 2020 y aún hoy sigue vendiéndose.

Se pueden encontrar aún hoy distintas versiones de este teléfono celular, como el iPhone 12 Mini 128GB que cuenta con 128 GB de almacenamiento interno. Una de las principales diferencias de la serie 12 Mini de iPhone con los otros modelos, es su pequeña pantalla de 5,4 pulgadas.

Para quienes buscan un teléfono de alta gama pero a un precio menor, se encuentra disponible también la versión del iPhone 12 Mini 64GB que cuenta con menor capacidad de almacenamiento interno, pero brinda todos los beneficios de Apple.

Dependiendo del sitio y del momento en que se compre el iPhone 12 Mini precio puede variar, de todas maneras, se trata de uno de los teléfonos celulares de Apple nuevos más baratos que se pueden encontrar en el mercado.

Variedad de productos

Otro aspecto clave en la vida de Apple es la variedad de productos que ofrece la empresa. Además de sus famosos teléfonos celulares se pueden encontrar también computadoras, relojes inteligentes, accesorios y su famosa Tablet.

Cada producto de Apple recibe un nombre original, y así como sus celulares reciben el nombre de iPhone, sus tablets son iPad, sus relojes inteligentes son AppleWatch, y sus computadoras MacBook.

Uno de los productos más prácticos y buscados, además de los iPhone, es el iPad Mini. Se trata de una Tablet de menor tamaño, que podría definirse como un dispositivo intermedio entre un iPhone y una MacBook.

Tal como sucede con todos los productos, el iPad Mini precio varía de acuerdo con el sitio en el que se compre, con el modelo que elija el usuario y el momento en que realice la compre también.

A medida que se presentan nuevos modelos de un mismo producto en el mercado, los modelos anteriores suelen venderse a precios menores que los que tenían en el momento en que salieron a la venta.

Gracias a la presencia de Apple iPad Mini, AppleWatch, MacBook y todas las generaciones de iPhone, entre otros factores, Apple ha logrado posicionarse como una de las empresas líderes en la industria tecnológica.

Más vida útil

Uno de los principales problemas de los artefactos tecnológicos en la actualidad es su corta vida útil. Cada pocos años es necesario renovar los dispositivos, ya sea porque comienzan a presentar fallas o porque quedan obsoletos en comparación a los nuevos modelos.

Apple no presenta ese problema, y ofrece a sus usuarios artefactos electrónicos con mayor vida útil para que puedan disfrutar de la calidad de sus teléfonos celulares, tablets o computadoras por más tiempo.

Los materiales de primera calidad que utiliza Apple para la fabricación de cada uno de sus productos junto con su tecnología innovadora hacen que los dispositivos de la manzana sean de los más duraderos que se pueden encontrar.

Es por este motivo que, aunque se presente cada año una nueva serie de iPhone, los usuarios que cuentan con modelos anteriores pueden continuar usándolos sin problemas, ya que los celulares Apple no pierden vigencia.

Los modelos de iPhone de años anteriores, como pueden ser las generaciones de iPhone desde el 7 al 13 con todas sus variantes, aún hoy continúan vigentes y pueden utilizarse sin problemas.

Los modelos más nuevos, como los iPhone 11, 12 o 13 con todas sus ediciones, continúan siendo teléfonos celulares de gama alta que se pueden conseguir en el mercado y que resultan una de las mejores alternativas.

Por otro lado, los modelos anteriores pueden utilizarse hoy como celulares de gama media ya que la innovación de Apple en cada uno de sus productos permite que estos tengan una mayor vida útil que otros similares de otras marcas.

Tecnología innovadora

La innovación tecnológica de Apple está presente en cada uno de sus productos e impacta cada año al presentar un nuevo dispositivo en el mercado. El primer iPhone fue lanzado a la venta en 2007 y ya en ese momento superaba las expectativas de cualquier consumidor de tecnología.

El primer iPhone fue muy superior a los otros teléfonos celulares de ese momento, y esa marca distintiva acompañó a Apple hasta el día de hoy, y continúa haciéndolo.

Apple es una marca que sabe lo que quiere, sabe a quién le habla y qué ofrecer a su público, por eso, la innovación tecnológica en cada uno de sus productos es uno de los aspectos más importantes para explicar su éxito y vigencia.

Sistema de software único y más seguro

Todos los dispositivos electrónicos de Apple utilizan un mismo sistema operativo, propio de la empresa. En el caso de sus teléfonos celulares, a diferencia de las otras marcas que utilizan Android, Apple utiliza iOS, su propio software.

Este sistema operativo diseñado y utilizado por Apple en todos sus dispositivos electrónicos ofrece una gran cantidad de beneficios a los usuarios, siendo la seguridad uno de los más importantes.

Además, se pueden identificar otros beneficios, tales como poder utilizar aplicaciones de mejor calidad, impedimento de ingreso de virus informáticos, mejor integración entre distintos dispositivos, actualizaciones frecuentes, entre otros.

La evolución de iPhone



Como mencionamos anteriormente, el primer iPhone salió a la venta en el año 2007 y desde aquel momento todo cambió. Millones de personas en todo el mundo se volvieron fanáticas de la marca de la manzana.

Cada año, Apple presenta una nueva serie de teléfonos celulares que se clasifican en distintas generaciones. A continuación, conoceremos la evolución de estos smartphones que han revolucionado la industria tecnológica.

Primera generación

La primera generación de iPhone comenzó en 2007, de la mano del iPhone original. Este nuevo teléfono celular ofrecía a los usuarios funciones y características únicas que hasta ese momento nunca se habían visto.

Entre las características más innovadoras de la primera generación de iPhone se encontraban la pantalla táctil, capacidad de almacenamiento interno de hasta 8GB (capacidad que al día de hoy continúa siendo suficiente), memoria RAM de 128GB, cámara de fotos, Wi-Fi y por supuesto su sistema operativo único.

Segunda generación

Tan solo un año después de la presentación del primer iPhone, salía a la venta el primer modelo que inauguraría la segunda generación. En julio de 2008 salió a la venta el iPhone 3G, que sumaba a su versión anterior conexión 3G, GPS y App Store.

El lanzamiento de un nuevo modelo un año después marcó un precedente que Apple respeta hasta el día de hoy: cada año, millones de fanáticos esperan con gran expectativa un nuevo lanzamiento de la marca.

Tercera generación y más

A partir del iPhone 4 lanzado a la venta en 2010 comenzó la tercera generación de iPhone, que se diferenciaba de los modelos anteriores especialmente en su diseño y especificaciones técnicas.

Luego del iPhone 4 salieron a la venta el iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 8 X. Todos ellos fueron presentando innovaciones respecto a su modelo anterior.

En 2018 llegó una nueva generación de iPhone que volvería a impactar por su gran innovación: los modelos de iPhone XR, XS, XS Max.

Generaciones más nuevas

Aunque la última generación hasta el momento sea la de los iPhone 14, también se pueden considerar como nuevas aún las generaciones de iPhone 11, 12 y 13 con cada una de sus alternativas.

Hasta el día de hoy, cada uno de estos modelos resulta vigente y práctico. Gracias a la calidad e innovación tecnológica de cada uno de los productos de Apple, las últimas generaciones de iPhone siguen siendo una gran alternativa, aunque se hayan lanzado hace algunos años

Apple sabe cómo hacer para mantener su éxito a través de los años y seguir posicionada como la empresa líder en tecnología, ofreciendo a su público productos de excelente calidad y con una gran vigencia.