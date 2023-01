“Viajero del tiempo” garantiza que seremos atacados por alienígenas en 2023

Un Tiktoker que dice ser viajero en el tiempo asegura que nuestros días están contados en el planeta Tierra y que ello ocurrirá en 2023.

Eno Alaric, usuario que en Tik Tok autodenomina radianttimetraveler, previno a sus seguidores de que “el mundo se acabará pronto” y que solo unos cuantos serán salvados del desastre.

El tiktoker publicó en su cuenta, el 30 de diciembre, que una raza espacial llamada “El Campeón” ya está en la Tierra.

En el registro, Alaric emplea gráficos para decir que la especie viene del año 2671. Expresó: «una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otra especie alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros».

Eno Alaric asegura que «una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos».

Añadió: “El 23 de marzo de 2023, unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable».

En otros videos, el usuario señala que ciertos jóvenes descubrirán unas ruinas antiguas el 6 de febrero y que en éstas se abrirá un portal, como un agujero de gusano, hacia otras partes del universo.

En la publicación, que tiene más de un millón de visualizaciones, Alaric señala: «¡ATENCIÓN! Soy un viajero del tiempo de 2671, 8000 personas serán elegidas para ser los salvadores de la humanidad”.

OTROS AUGURIOS

Eno Alaric ha hecho otro tipo de predicciones. Por ejemplo, aseguró que un mega tsunami golpearía la costa de California y que arrasaría con la ciudad de San Francisco.

No obstante, sus seguidores no creen sus singulares augurios, puesto que no se sostienen.

“¿Y las 10 personas con superpoderes? Eso no ocurrió», «¿Y ese gran meteorito que se suponía que iba a chocar contra la Tierra este mes?», señalaron sus seguidores respecto de sus otras predicciones.

¿Podemos viajar en el tiempo?

«Lo más probable es que nunca sea una realidad» viajar al futuro, según los últimos estudios científicos.

Un nuevo estudio, desarrollado por Igor Smolyaninov y Yu-Ju Hung de la Universidad de Maryland, simula el nacimiento del universo utilizando materiales avanzados que pueden doblar la luz de formas inusuales.

El dispositivo creado demuestra que viajar al futuro es casi imposible debido a que el tiempo no puede doblarse sobre sí mismo y deshacer los acontecimientos que ya han sucedido.

Hasta ahora viajar en el tiempo no ha sido posible en la vida real, dice Smolyaninov a National Geographic, y este nuevo material sugiere que lo más probable es que nunca sea una realidad.

Debido a esto, entre otras cosas, es que los cibernautas que siguen a Eno Alaric no creen que sea un viajero del tiempo.

No obstante, los usuarios de esta persona disfrutan del contenido proporcionado por quien dice venir del año 2671. Algo que no pasa más allá de la industria del entretenimiento.

Con información de Clarin y National Geographic

Sigue leyendo