Video capta exposición de directora que prohíbe celular, piercings y pelo teñido

«¡Si no les gusta, busquen otro colegio!», con estas palabras Olga Narváez, directora del liceo Misael Pastrana en Huila (Colombia), explica a las familias qué hacer si tienen a su cargo a una hija o estudiante que tiene un “noviazgo”, usa teléfono celular, piercing, tiene el cabello largo o se tiñe el pelo, puesto que dichas prácticas o aparatos tecnológicos están prohibidos en el establecimiento educativo.

La exposición de la autoridad durante una asamblea general gatilló diversos comentarios debido a las restricciones, que fueron plasmadas en un manual de convivencia, por lo que el registro se viralizó este fin de semana.

“No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con capucha, con suéteres de todos los colores, con pelo largo, ni con pelo de todos los colores ni con piercings. La institución no responde por esos estudiantes”, indica la autoridad en el registro que fue compartido por @[email protected] en Twitter.

A su vez, la directora reitera que es necesario obedecer la normativa por parte de las y los apoderados, puesto que si no hay respeto por ella podían retirar a los estudiantes del establecimiento.

“La libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos morados, rojo, verde […] Si su hijo no se quiso cortar el pelo, simplemente hoy retírelo de la institución. La institución no le sirve. Lléveselo para cualquier otra. Pero le vamos a poner disciplina a la entrada, en las formaciones y en la presentación personal”.

Debido a la viralización el registro expuso posturas de apoyo y en contra del discurso de la directora. Algunos de los mensajes fueron los siguientes:

