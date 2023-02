(+Video) “Nací en Chile y nueve meses después mis padres huyeron de Pinochet”: El emotivo  monólogo de Pedro Pascal en su debut en «Saturday Night Live»

Este sábado, debutó el actor Pedro Pascal como host en el clásico programa de comedia estadounidense Saturday Night Live, donde resaltó sus raíces chilenas.

“Es increíble estar aquí. Como dije, nací en Santiago de Chile y nueve meses después mis padres huyeron de Pinochet y me trajeron a mí y mi hermana a los Estados Unidos”, dijo Pascal, citado por The Clinic.

Pedro Pascal's monologue! pic.twitter.com/vaOzHL3zuO — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

“Ellos fueron muy valientes. Y de no ser por ellos no estaría en este hermoso país y ciertamente no estaría aquí junto a ustedes esta noche”, agregó emocionado y con la voz entrecortada.

En este sentido, manifestó que aún se encuentra incómodo ante el reconocimiento de la gente, tras su actuación en «The Mandalorian».

“Me sigo acostumbrando a que la gente me reconozca. El otro día un tipo me paró en la calle y me dijo: ‘Mi hijo ama The Mandalorian’. Y lo siguiente que hice fue estar en una videollamada con un niño de seis años que no sabía quién era yo, porque mi personaje usa una máscara. Entonces el tipo me dice que haga la voz de Mando, pero Mando tiene una voz de dormitorio… Y sin la máscara suena hot”, manifestó ante el público, que lo recibió con risas.

De igual forma, recalcó que la familia se siente orgullosa del impulso que ha tenido su carrera, a tal nivel, que siempre le pregunta sobre sus papeles en el cine.

“Mi familia está muy orgullosa de mí, lo sé porque le dan mi número de teléfono a cada persona que conocen. Cada cierto tiempo me escribe alguien de Santiago diciéndome: ‘¿Puedes venir a mi boda?, o ¿Baby Yoda es malo en la vida real?. Así que tengo que responder que no, y su nombre es Grogu”, dijo el actor.

Ante esta situación, el actor pidió a su familia a que deje de compartir su número de teléfono.

Pedro Pascal, hoy por hoy, el actor latino más exitoso del cine y tv internacional, pareciera no existir en Chile.

Con una amplia experiencia en teatro, como actor y director, Pedro Pascal recibió el Premio del círculo de críticos de LA y el Premio Garland por su interpretación de Phillip en la obra «Orphans» y ha actuado en obras clásicas y contemporáneas en todo el país norteamericano. Ha actuado en las obras «Maple and Vine» de Jordan Harrison, «Beauty of the Father», «Based on a Totally True Story» de Roberto Aguirre-Sacassa, «Sand» de Trista Baldwin, «Old Comedy⌂ de David Greenspan, «Some Men» de Terrence McNally y el «Macbeth» producido en 2006 por Shakespeare in the Park.