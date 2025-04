Costo de licencia de conducir no aumentará este año en Puebla

El costo por la emisión de licencias de conducir no tendrá un aumento en Puebla este año, a pesar de la adquisición de simuladores para la aplicación de pruebas de manejo.

Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, quien recordó que el gobierno de Puebla ya emitió una licitación para la contratación de una empresa que pueda proveer los simuladores de manejo.

En ese sentido, Tanús Osorio puntualizó que la adquisición de estos equipos sí podría derivar en un incremento en el costo del permiso para manejar en el estado, pero esto se determinará hasta que se cuente con los dispositivos.

Por ello, la funcionaria estatal precisó que a lo largo de este año la tarifa seguirá siendo la misma, a pesar de que durante este 2025 se espera que comiencen a aplicarse las primeras pruebas con simuladores.

«En este año no tendrán incremento las licencias, en virtud de hasta que no haya un fallo en cuanto al proceso podemos saber realmente cuánto va a incrementarse el costo. Si no lo tenemos en este momento, yo no puedo decir cuánto más va a costar».