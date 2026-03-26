Valparaíso: Proyectos habitacionales financiados por el Gobierno Regional avanzan con mujeres jefas de hogar como protagonistas

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, realizó este jueves 26/3 una visita a las obras de 2 proyectos emblemáticos para la comuna de Valparaíso, que darán solución habitacional a cientos de familias: el Parque Barón, ubicado en el sector El Almendral-Victoria, y el Parque Los Laureles, en el Cerro Merced.

En primer término, Parque Barón es un proyecto elaborado entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda a través del Barrio y la Vivienda Digna, y el Convenio de Colaboración 2023–2025 del Plan de Emergencia Habitacional. Beneficiará a 120 familias de la comuna, de las cuales 88% son lideradas por mujeres jefas de hogar.

La iniciativa contempla $1.294 millones por parte del Gobierno Regional de Valparaíso y está emplazada en la Avenida Pedro Montt, en una zona de conservación histórica, próxima a vías principales y servicios en la ciudad puerto.

El proyecto contempla 120 departamentos entre 57,5 y 60m², un edificio con accesibilidad universal, incorporando una quinta fachada con azotea, áreas verdes interiores, hall de acceso principal, ascensor y 6 salas multiusos con agua caliente y cocina full eléctrica.

Además, se integra una placa comercial en el primer piso hacia la calle, con el objetivo de potenciar la relación del conjunto con su entorno inmediato y así generar un espacio de mayor dinamismo para la comunidad.

Rocío Cisternas, secretaria del Comité de Vivienda Parque Barón, comentó que «es súper emocionante el poder concretar esto, materializarlo y ser parte. Al principio, cuando estábamos en las primeras etapas, trabajábamos sobre algo que no era tangible, en la postulación, la asignación etc., pero ahora ya estamos en una etapa donde ya es totalmente tangible, incluso podemos visitar los departamentos: algunos ya están listos. Es súper emocionante llegar a esta etapa del camino», expresó la dirigenta.

Por su parte, el Gobernador Rodrigo Mundaca agradeció «a quienes han estado trabajando en esta obra que es maravillosa, en particular a la mujeres que integran este comité. El 88% de este comité son mujeres jefas de hogar que han batallado intensamente por tener una vivienda digna y un barrio digno».

La autoridad regional enfatizó que este proyecto «es muy emblemático para nosotros, porque aquí hay departamentos dúplex, largos, hay 5 departamentos que están destinados a personas que tienen discapacidad y que da cuenta de la preocupación que hay porque las personas que van a habitar aquí vivan en condiciones dignas».

«Nosotros como Gobierno Regional hemos estado desde el primer minuto, cuando se puso la primera piedra. El GORE ha puesto aquí del orden del 14% de la inversión global y las familias que van a llegar a vivir aquí lo harán sin deuda, no van a tener que pagar dividendo. Están en un barrio súper central, con accesibilidad, con acceso al Metro», añadió Rodrigo Mundaca.

Parque Los Laureles

La segunda iniciativa -Parque Los Laureles- está ubicada en el exfundo Pajonal del Cerro Merced. Se trata de uno de los proyectos urbanos más grandes que se haya realizado en Valparaíso en los últimos años, y cuenta con una inversión de $1.400 millones por parte del Gobierno Regional de Valparaíso.

El conjunto habitacional tendrá 17 edificios, 396 departamentos y se desarrollará en tres etapas de ejecución. Cada una de ellas contará con equipamiento comunitario (salas multiuso), estacionamientos según normativa, juegos infantiles y plazas activas, y permitirá a las familias más vulnerables obtener una vivienda DS49 sin deuda hipotecaria.

Desde el Gobierno Regional informaron que, posterior a la construcción de Los Laureles, se proyecta avanzar en Los Maitenes (408 departamentos) y Los Boldos (590 departamentos), alcanzando así un total de 1.600 personas que podrán contar con su vivienda propia, con acceso inmediato a la Avenida Alemania y a pocos minutos del centro de la comuna.

Así avanzan las obras del Parque Los Laureles.

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