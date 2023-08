Con más de doscientos invitados, Recoleta organiza «Cumbre Internacional por la Democracia y los Derechos Humanos»

Intelectuales, académicos, dirigentes sociales y políticos de todo el mundo se darán cita durante septiembre en la comuna de Recoleta para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado. La “Cumbre Internacional por la Democracia y los Derechos Humanos”, transformará a Recoleta en el centro de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado en nuestro país.

La Cumbre abrirá el 2 de septiembre con la “Feria Internacional del Libro: Memoria-Democracia-Derechos Humanos”, continuará el 5 y 6 de septiembre con el “Congreso Académico Abierto de la Universidad Abierta de Recoleta” y cerrará con el “Seminario Político Internacional” los días 7,8 y 9 de septiembre.

Respecto de estas actividades desde la organización señalan que “la Cumbre Internacional por la Democracia y los Derechos Humanos Allende 50 años será un espacio de encuentro internacional para el debate, la reflexión, el pensamiento crítico y la cultura con los que Recoleta convoca a la ciudadanía a conmemorar los 50 años del golpe de estado en nuestro país con actividades abiertas y gratuitas durante los 9 días”.

La Feria Internacional del Libro de Recoleta se hace presente en el marco de la Cumbre Internacional por la Democracia y los Derechos Humanos a 50 años del golpe militar.



🗓️ Desde el 02 hasta el 09 de septiembre de 2023.

FIL Chile ya ha confirmado para la Feria del Libro a la activista y escritora feminista norteamericana y afrodecendiente Mikki Kendall, al fundador de la Revista Jacobin Bhaskar Sunkara, al escritor español Mario Amoros, las escritoras feministas Dora Barranco y Rita Segato, el sociólogo brasileño Emir Sader, entre otros y otras. “Durante toda la cumbre, tendremos una parrilla programática de primer nivel que se articulará con el resto de las actividades. Era necesaria una feria de memoria, democracia y derechos humanos, y Recoleta nuevamente abre sus puertas a un evento de esta envergadura, esperamos que se replique en todo Chile”, señalan desde la organización de FIL-Chile.

Para el Seminario Político Internacional ya está confirmada la presencia de la ex ministra de la Mujer de Argentina, Elisa Gómez Alcorta; el diputado español de En Común Podem Gerardo Pisarello; la joven diputada argentina Ofelia Fernández; la ex Presidenta de la Asamblea Ecuatoriana Gabriela Rivadeneira; y el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya. A ellos se suman la histórica líder de las Abuela de Mayo Estela Barnes de Carlotto; el coordinador de la internacional progresista, David Adler; la secretaria ejecutiva de Clacso, Karina Batthyány, y del Foro de Sao Paulo, Mónica Valente; el diputado chileno por París, Rodrigo Arenas; la ex presidenta del partido morena de México Yeidckol Polevnsky, las senadoras colombianas Clara López y Piedad Córdova, entre otras y otros invitados que se suman a los más de 30 dirigentes sociales y políticos chilenos que dirán presentes en la cumbre.

“En Recoleta estamos organizando actividades en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, donde tenemos por objetivos reivindicar al gobierno de la Unidad Popular, dar un paso adelante en la disputa de la memoria histórica y reflexionar respecto de cuáles son las bases sobre las que queremos sostener el desarrollo democrático en nuestro país. Creemos muy necesario la realización de estos encuentros que convocarán a intelectuales, políticos y representantes de la sociedad civil del más alto nivel, quienes se reunirán para proyectar el futuro sin olvidarnos de nuestra historia”, señala el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

La Universidad Abierta de Recoleta, en tanto, junto a 23 organizaciones sociales e instituciones académicas, chilenas como extranjeras, darán vida al Congreso “Vigencia y lecciones del proyecto de la Unidad Popular”, que se realizará en forma presencial y virtual entre el 5 y 6 de septiembre de 2023.

“Esta actividad se plantea como un espacio de confluencia del mundo académico tradicional y el creciente mundo de la investigación y creación popular, con la finalidad de debatir, valorar y rememorar este hito histórico como ejercicio urgente de cara los ingentes desafíos del presente. Tendremos más 30 paneles de conversación donde participarán 136 expositores de Chile y el mundo”, señala Rodrigo Hurtado, director ejecutivo de la UAR

La Cumbre por la Democracia y los Derechos Humanos se desarrollará en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta y en la Corporación Cultural, todas sus actividades serán abiertas y gratuitas y el cierre contará con la presencia del histórico grupo Inti Illimani, el Coro de Cámara y el grupo Illapu desde las 16:00 horas del 9 de septiembre.

“Esperamos que durante los nueve días tengamos la presencia y participación de la comunidad, nuestra sociedad requiere de estos espacios abiertos, donde la ciudadanía se sienta convocada y participe del debate y la reflexión”, cerró el alcalde de Recoleta Daniel Jadue.

Todas las actividades son abiertas y gratuitas, para conocer el programa y los exponentes se habilitaron las paginas de www.cincuenta.cl, www.uar.cl y www.filchile.cl

