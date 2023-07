Lorena Pizarro (PC) por resolución que excluye a Pinochet en lista de Presidentes de la República: «A un dictador no se le puede dar esa nominación»

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó este martes la resolución que excluye a Augusto Pinochet en las reseñas como Presidente de la República de la Biblioteca del Congreso.

La iniciativa que plantea que la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) corrija la calificación de “presidente” a Pinochet, siendo reemplazada por “dictador”, contó con 67 votos a favor, 47 en contra y 8 abstenciones,

El proyecto de resolución fue presentado por la diputada Lorena Pizarro (PC), en compañía de un grupo de parlamentarios de Apruebo Dignidad, solicitan que en documentos oficiales Pinochet sea descrito como dictador y no como presidente.

Durante su exposición, Pizarro recordó que “este año se cumplen 50 años del golpe de Estado civil y militar, una dictadura que desde el mismo 11 de septiembre convirtió prácticamente a nuestro país en un terreno de exterminio, dolor, tortura, asesinatos y desaparición”.

«Me imagino que un mínimo común en esta Cámara de Diputados y Diputadas es saber que el señor Pinochet nunca fue electo presidente, saber que nunca participó de una votación para adquirir esa posición», afirmó, la parlamentaria, citada por ADN Radio.

Pizarro agregó: “Yo le pido a esta Cámara, quienes se definan como demócratas, que empecemos a escribir la historia como corresponde. Es muy peligroso que en este espacio democrático la Biblioteca del Congreso Nacional considere Presidente de La República al dictador, genocida y ladrón Augusto Pinochet”.

En contraposición, desde el Partido Republicanos defendieron que se use el calificativo de “presidente” para referirse al dictador Augusto Pinochet.

“No deja de ser interesante que aquel órgano que nosotros todos respetamos por su independencia técnica y por su independencia política haya considerado que Augusto Pinochet Ugarte es o fue Presidente de la República (…) Esa independencia técnica y política probablemente los llevó a analizar los datos, a analizar por ejemplo el plebiscito de 1980 en que se establece la presidencia de Augusto Pinochet junto con la Constitución que dio paso entonces en el 88 al plebiscito donde se entregó pacíficamente el poder”, afirmó el diputado de ultraderecha Johannes Kaiser en el hemiciclo, según consignó Ex-Ante.

Pizarro: “Augusto Pinochet, el asesino, nunca fue presidente»

Tras la votación; Lorean Pizarro expresó su satisfacción y saludo la decisión de «67 diputadas y diputados estuvieron a la altura de un país que se quiere denominar democrático.

“Augusto Pinochet, el asesino, el ladrón, nunca fue presidente. Pero más allá de un tema de palabras tiene que ver con cómo lo reconoce la historia, y a mi me parece impresentable que la Biblioteca del Congreso Nacional lo tenga registrado con aquellos que fueron presidentes de la República: a un dictador no se le puede dar esa nominación”, añadió la ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

