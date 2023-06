Presidente Boric: “Avanzar en verdad, en justicia, en reparación, en no repetición, no es una causa de la izquierda, sino de todo el arco político”

“Avanzar en verdad, en justicia, en reparación, en no repetición, no es una causa de la izquierda, sino de todo el arco político sin excepción. Hagamos pues de esta tarea un motivo de unión, no de diferenciación ni de confrontación”, afirmó este jueves el presidente de la República, Gabriel Boric, en referencia a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973.

“La justicia no es venganza, es justicia nada más y nada menos”, dijo.

Durante la presentación de su cuenta pública, el mandatario destacó que se impulsará la creación de un Archivo Nacional de la Memoria, y un conjunto de actividades en los que la sociedad civil será la

protagonista.

“Porque es ella la protagonista de su propia historia: museos, universidades, organizaciones sociales y de derechos humanos, partidos políticos se desplegarán en todo Chile para hacer de esta conmemoración una energía que nos empuje hacia adelante”, dijo durante el acto celebrado en la sede del Congreso Nacional, que cuenta con la presencia de cerca de 800 invitados entre parlamentarios, ministros y subsecretarios, al igual que representantes de otros organismos del Estado

“Tenemos el reto de sacar lecciones para el futuro. Y esta conmemoración de los 50 años puede ser un buen momento para hacernos preguntas como sociedad, para conversar al interior de las casas, entre distintas generaciones, en los claustros académicos, en los espacios de creación, allí donde se ejerce la política: ¿qué hemos aprendido? ¿Más allá de nuestras diferencias, a qué estamos dispuestos a comprometernos en conjunto? ¿Cómo haremos para vivir juntos, respetándose y asumiendo

nuestra diversidad? ¿De qué modo podemos erradicar, o aislar lo más posible, la violencia de nuestra convivencia?”, afirmó el jefe de Estado.

Boric señaló que el próximo 11 de septiembre la ciudadanía conmemorará medio siglo del golpe de

Estado que quebró la democracia en el país.

“Pienso que esta conmemoración nos debe ayudar a superar los tiempos de miedos y odios, los cuales llevan -como los chilenos lo sabemos bien-, a caminos de división, violencia y un porfiado negacionismo . Por esto aprovecho esta solemne ceremonia para pedir a los que estamos aquí reunidos, las y los representantes de la República en toda su diversidad, a que nos unamos como un solo cuerpo, como una sola alma, para evitar que el veneno de la falta de empatía y de la intolerancia se siga inoculando en nuestro cuerpo colectivo”, planteó.

Al respecto, recordó que hace un año anunció la puesta en marcha de un Plan Nacional de Búsqueda, que hoy lidera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con las agrupaciones de familiares de víctimas y que se presentará en detalle el próximo mes de agosto.

“Sabemos que ha pasado mucho tiempo y, como dije en marzo en Pisagua, el éxito es un desafío, pero quiero reiterar hoy, aquí, que no claudicaremos en el deber moral que representa agotar los recursos

necesarios para que los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados que no se han encontrados conozcan la verdad de lo sucedido. Nada compensará el daño, pero como sociedad les debemos la oportunidad de despedir a sus familiares y aliviar un poco el dolor de tantos años”, indicó.

“Durante demasiados años la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada fue empujada casi exclusivamente por las familias, y hoy el Estado, en su conjunto, se hace cargo de esta tarea pendiente”, acotó Boric.

Asimismo, destacó que para otorgar mayor fuerza al Plan Nacional de Búsqueda, se procederá a modernizar y fortalecer el Servicio Médico Legal, con una inversión de 14 mil millones de pesos para 2024.

