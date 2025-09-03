32° FICValdivia anuncia los estrenos de cine chileno en su Selección Oficial, en Competencia y muestra paralela

El Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) anunció parte de su programación para la edición 2025. Esta incluye las secciones nacionales competitivas y no competitivas, como la Selección Oficial Largometraje, la Selección Oficial de Largometraje Juvenil, la Selección Oficial Cortometraje Latinoamericano, la Muestra de Cine Chileno, la Muestra Especial de la Red Universitaria de Estudiantes de Cine y Audiovisual (RUCA), así como nuevas secciones de cine contemporáneo, animación y cine expandido, ofreciendo un panorama diverso de estrenos.

Así, en FICValdivia 2025 debutarán mundialmente las nuevas películas de Camila José Donoso, Diego Soto, Karin Cuyul, Dubi Cano y Samantha Cabrera, formando parte de la Selección Oficial Largometraje. También, retornan a Gala con sus nuevos largometrajes Ignacio Agüero – con Carta a mis padres muertos – y Ernesto Díaz Espinoza con Diablo. Además la sección se completa con el estreno mundial de El santo oficio, de Cristián Sánchez Garfias y La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, ganadora de Un Certain Regard en Cannes 2025 y candidata chilena al Oscar y al Goya en sus respectivas categorías internacionales.

Los detalles de la selección pueden revisarse en la web oficial del Festival.

El anuncio se efectuó como parte de la inauguración de FICValdivia en Santiago 2025, una muestra de cine que se realiza entre los días 3 y 6 de septiembre en la Sala K de la Universidad Mayor, institución que por tercer año consecutivo se ha aliado con FICValdivia, reafirmando su compromiso en la promoción del cine nacional e internacional.

El encuentro contó con la presencia del Senador por la Región de Los Ríos, Alfonso De Urresti Longton; la Secretaria Ejecutiva del Consejo Audiovisual, Camila Caro; y las autoridades de la Universidad Mayor: la Vicerrectora de Comunicaciones y Vinculación con el Medio, Macarena Villarino; y el Director de la Escuela de Cine, Guillermo Bravo.

También participaron el Director de FICValdivia, Raúl Camargo; y, en representación del Instituto Francés de Chile, el Agregado Cultural, Laurent Bogen, junto al Coordinador Cultural, Matías Robledo; además del Presidente de la Asociación de Productores Independientes, Alejandro Ugarte.

FICValdivia se realizará en la ciudad de Valdivia del 13 al 19 de octubre. Es organizado bajo el alero de la Universidad Austral de Chile y producido por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia. Convocan la Ilustre Municipalidad de Valdivia y el Gobierno Regional de Los Ríos.