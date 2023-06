A la espera de justicia por caso de Romario Veloz, joven ecuatoriano asesinado por militares en La Serena

Se viene juicio en contra de responsables por disparos y homicidio de Romario Veloz y por no prestar auxilio el 20 de octubre del 2019 en La Serena.

El homicidio de Romario Veloz.

Le dispararon con fusil Galil que portaba munición de guerra, impactando a la víctima Romario Veloz Cortés, que se encontraba de pie en la berma a la altura del terminal de buses, desvaneciéndose en forma instantánea, a quien no se le prestó auxilio.

Para este lunes estaba programado el inicio del Juicio Oral por el caso de Romario Veloz, joven ecuatoriano asesinado en La Serena por agentes militares, sin embargo, por solicitud de la Fiscalía y querellantes, se reprogramó debido a la licencia de dos peritos claves en el caso, quedando para el próximo 31 de julio a las 08:30 horas.

Compartimos a continuación, entrevista a la madre de Romario Veloz.

Romario Veloz en la memoria: otra madre en la lucha por justicia para su hijo.

Por Vanessa González Peña.

Mery Cortez, mujer de origen ecuatoriano de 52 años, es activista por los derechos humanos, presidenta de la Corporación de Colectividades Extranjeras en Coquimbo, Directora de la Corporación de Mujeres Afrodiaspóricas y Presidenta de la Fundación Romario Veloz, la cual fue creada para mantener la memoria viva de su hijo en búsqueda de justicia por su asesinato.

Romario Veloz Cortez, afromigrante de origen ecuatoriano que residía en Chile junto con su familia, falleció en manos de militares durante el estallido social el 20 de octubre del 2020. Hoy día, todavía no se ha hecho justicia. A propósito de esto, este lunes 05 de junio comenzó el juicio contra los 4 militares involucrados, entre ellos el Capitán de Ejército José Faúndez Sepúlveda. Ante ello, se entrevistó a Mery Cortez el pasado fin de semana para conocer sobre este proceso.

– El juicio de Romario se llevará a cabo finalmente, sin embargo han pasado varios años desde lo sucedido, ¿cómo ha sido el proceso general para poder llegar a este juicio?

El juicio de Romario veloz contra el Capitán José Faúndez y los demás involucrados en el homicidio de Romario Veloz empezará este lunes 05 de junio, a partir de las 8:00 de la mañana en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena. Sin embargo han pasado varios años de lo sucedido. Ya casi 4 años y todavía no hemos tenido justicia. El proceso se ha ralentizado demasiado, nos han llevado a la Corte Suprema e incluso nos llevaron al Tribunal Constitucional para tratar de dilatar el tema, y no ponerle celeridad al juicio. Queremos que el juicio se haga de una forma rápida, porque aquí ya tenemos todas las pruebas, hay fotos, videos, testimonios, están los testimonios de los médicos que estuvieron con mi hijo en ese momento, el del hospital, y aún con todo esto y más, no he logrado todavía obtener la tan anhelada justicia.

– ¿Con qué dificultades te has encontrado para conseguir justicia?

Las primeras dificultades que tuve fue con el Gobierno de Sebastián Piñera, donde no se me dio la oportunidad de hablar con entes o autoridades superiores para poder expresar mi malestar respecto a la muerte de Romario. Todo estaba claro pero ellos no lo querían ver, y es por eso que un día llegamos a la moneda, donde mi abogada me escribió en la espalda “Me empelota la injusticia”, e hicimos una performance de Marimba, pero aún así no hubo respuestas.

Otro hecho fue tener que soportar en el Congreso Nacional, que el ex- Ministro de Defensa Nacional Mario Desbordes me dijera en mi propia cara que no podía dar la orden al regimiento 21, para que se hiciera un sumario administrativo y así saber quiénes eran los culpables y responsables de la muerte de mi hijo, porque -según él- ellos no habían sido.

Tuve que luchar con muchas trabas que se me pusieron en el camino, y poco después llegó la pandemia y militarizaron las calles. Cada vez que veía un militar en la ciudad le decía “Justicia para Romario”, porque como aún no sabía quién había sido, me preguntaba: “¿y si éste es quien me quitó a mi hijo?”.

– ¿Qué factores podrían incidir en estas dificultades?

Puedo recalcar que Chile es un país clasista, racista.Aquí prima mucho la xenofobia, prima mucho la aporofobia, yo he sufrido la discriminación racial de todas las formas que pueden existir, incluso me han discriminado por tener mi cabello afro, por ser una mujer afrodescendiente. Tienen estigmatizadas a las comunidades que migran.

– A propósito de eso, ¿qué nos puedes decir con respecto a la situación actual de las comunidades inmigrantes en Chile?

Se tienen las fronteras militarizadas, en el último tiempo ha habido grandes grupos de migrantes que sólo quieren irse del país y no se les permite ni siquiera el retorno a sus países. ¿Qué quieren hacer con las comunidades inmigrantes? El país tiende a culpabilizar y estigmatizar a la migración, hacerla responsable de todo, de la crisis económica, nosotros pagamos por todo y esto no se visibiliza porque no les conviene a las élites.

Es importante que apoyen y difundan a las redes y organizaciones migrantes y promigrantes, porque son quienes nos ayudan en estos casos de vulneraciones de derechos, donde migrantes afrodescendientes están más afectados. Estoy agradecida con las organizaciones y compañeras que me han apoyado hasta el momento y nunca me han dejado sola. Sin ese apoyo incondicional yo no hubiese tenido el valor para ir a hablar con las autoridades pertinentes al caso.

– ¿En qué espacios has estado participando para visibilizar la necesidad de buscar justicia?

Este año, fui al Foro Internacional de Derechos Humanos en Buenos Aires, Argentina. A su vez, hace días regresé de Estados Unidos porque en New York fui al Foro Permanente sobre las personas Afrodescendientes de Naciones Unidas, y esa era una gran tribuna para poder pedir justicia para Romario ante la ONU, también nuevamente tuve el privilegio de que me dieran la palabra y pedir justicia para mi amado hijo. Uno de los relatores de la ONU dijo que pedía que por favor escucharan mi palabra y que se tomara en cuenta para que así mi corazón pudiera estar en paz y que se hiciera justicia.

– ¿Qué proyecciones tienes en materia de la defensa de los Derechos Humanos?

Cuando mi hijo ya tenga justicia, no me voy a quedar ahí, voy a seguir luchando como activista por los derechos humanos, voy a salir junto a las otras madres y familiares de las víctimas que están en la completa invisibilidad por miedo o por temor al Estado y al qué dirán. Las redes sociales y los medios de comunicación son crueles en estas causas, se tergiversa demasiado la información y se opina desde el desconocimiento.

Hay que empoderar a las madres y familiares de las víctimas para que salgan a defender los derechos de sus familiares que ya no están para seguir defendiéndose. Les pido a las comunidades que puedan difundir todos los casos de violencias sistemáticas que ha habido en el país, que se difundan por todos los medios, incluso por medios internacionales. Que sepan que en Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos, se mata y discrimina.

En el caso de mi hijo, los presuntos culpables están en prisión preventiva, pero sabemos que siguen en su zona de privilegios. Queremos que haya justicia y que los culpables se hagan cargo de nuestro sufrimiento. Que haya una verdadera justicia. No olvidamos las muertes que hubo en el estallido social, y tenemos que señalar a los responsables políticos de ese momento. A los familiares les digo: que no desfallezcan. Que sigan adelante, que se enfoquen en sus objetivos para que exista una justicia integral.

