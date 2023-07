Alcalde Jadue anuncia acciones judiciales contra La Tercera y advierte sobre una campaña de descrédito en su contra

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), anunció este viernes acciones judiciales contra la Tercera ante reportes publicados en el medio sobre la investigación por el caso de denuncia que presentó Best Quality.

En concreto, las acciones legales son en contra del diario La Tercera, el editor del medio (al parecer, de la sección Nacional) y de la periodista que cubrió el tema, Leslie Ayala.

Esto, luego de que el pasado 14 de julio La Tercera publicara una nota donde se detalla que la Fiscalía iba a presentar una formalización contra el alcalde de Recoleta por presunto cohecho.

No obstante, la Fiscalía desmintió este jueves esa decisión.

“Hoy es 28 de julio y no he sido formalizado, y la fiscal que lleva esta acusación, como las decenas que me han hecho en lo que a mi parecer constituye una persecución política durante estos últimos 11 años y que nunca han llegado a puerto, ha dicho que no tiene contemplada una formalización hasta el momento porque la causa, además, tiene numerosas diligencias pendientes”, inició Jadue un punto de prensa, citado por CNN Chile.

En este sentido, advirtió que estos ataques forman parte de una «campaña hecha por un medio en particular y replicada por otros medios», acciones que —detalló el alcalde de Recoleta— afecta a su familia directamente.

«Uno entiende por qué algunos sectores se resisten tanto a estas comisiones en contra de la desinformación. Porque esto es un acto de desinformación y esto cuando se repite a lo largo del tiempo va instalando socialmente la idea, de que alguien que nunca ha sido juzgado ni condenado, es culpable» continuó.

Manifestó que es necesario de que las personas involucradas se hagan cargo de la «mentira, difamación, calumnia e injuria» y de la cual se toman diferentes medios de comunicación y se escudan de «libertad de prensa».

«Como estamos frente a una mentira y frente a un intento de denostar”, como equipo, van “a ejercer todas las acciones judiciales, penales y civiles que nos permita la ley contra el editor, el medio y la periodista, y contra todos aquellos que sigan insistiendo en la irresponsabilidad que significa ni siquiera cautelar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, que para algunos es ley solo cuando compete a sus familiares y a sus amigos», añadió.

Cabe recordar que la semana pasada, tras desmentir la supuesta formalización, el abogado de Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, señaló que el alcalde evalúa querellarse por injurias.

«Esta causa lleva más de dos años de investigación, tiene diversas diligencias y la Fiscalía está investigando de manera muy objetiva y responsable. La información que entregó La Tercera y que replicaron otros medios en base a lo que se publicó, no es real. Acá no va a haber una formalización. No hay una solicitud de formalización ingresada, ni ninguna petición en ese sentido. Eso sin perjuicio de que cualquier persona que tenga una denuncia, y que sea imputada en una causa, puede eventualmente ser formalizada», explicó el profesional.

