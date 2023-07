Abogado de Daniel Jadue desmiente que Fiscalía esté preparando formalización del alcalde por cohecho: “Esa información no es real”

Ramón Sepúlveda, abogado de Daniel Jadue, afirmó que el alcalde de Recoleta no será formalizado próximamente por el delito de cohecho como parte de la investigación emprendida tras la querella que presentó Best Quiality SPA por la compra de insumos médicos para las farmacias populares.

Sepúlveda desmintió la información publicada el pasado domingo en el diario La Tercera, donde supuestamente la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, dispondría para la próxima semana la formalización de Jadue.

«Esta causa lleva más de dos años de investigación, tiene diversas diligencias y la Fiscalía está investigando de manera muy objetiva y responsable. La información que entregó La Tercera y que replicaron otros medios en base a lo que se publicó, no es real. Acá no va a haber una formalización. No hay una solicitud de formalización ingresada, ni ninguna petición en ese sentido. Eso sin perjuicio de que cualquier persona que tenga una denuncia, y que sea imputada en una causa, puede eventualmente ser formalizada», explicó en declaraciones ofrecidas a CNN Chile.

Para el defensor, los plazos señalados tampoco son reales, ya que siendo partícipe activo de la defensa, señala conocer la causa y que el supuesto plazo fatal del 27 de julio no es verídico.

«La información que entregó La Tercera, donde señala que el alcalde Jadue sería formalizado esta semana y que habría un plazo fatal hasta el día 27 de julio para ingresar a esa formalización y que la Fiscalía la estaría preparando, no es real. Conozco la causa, la diligencia de la investigación y he tenido reuniones, que como defensa la ley me entrega, para defender los derechos de mi cliente»

Sepúlveda ratificó que contrario a lo publicado por La Tercera, el alcalde Jadue «no va a ser formalizado ahora, ni va a ser formalizado en agosto, ni la Fiscalía está preparando la formalización. Esa es una información, probablemente algún dato que tuvo ese medio que no es real».

“Yo no estoy diciendo que el alcalde no vaya a ser formalizado en esta o en otra causa. Lo que yo estoy diciendo, que es muy distinto decir que una persona tiene una causa en calidad de imputado y que tiene diligencias que eventualmente puede tener en una decisión de no perseverar, en un archivo o en una formalización, pero muy distinto es señalar con un plazo y una certeza que aparentaba la filtración -que no es real esa filtración respecto a la Fiscalía, pueda dar fe de ello- que va a ser formalizado en un corto plazo“, agregó.

Afirmó que “eso pone al alcalde de Recoleta en un plano de corrupción que no es real”.

Jadue evalúa tomar acciones legales contra La Tercera

El abogado señaló además el interés de acciones legales por parte del edil de Recoleta, una vez que los plazos indicados por La Tercera para la formalización se agoten. “Si es que efectivamente hay que esperar el plazo fatal que La Tercera puso, que era un plazo casi llevado a la orca de calidad de condenado, y si ese plazo pasa, efectivamente el Alcalde está evaluando acciones por injurias respecto no solo de quien publica el reportaje, sino que también, de la línea editorial».

“Las acciones legales se van a ejercer en la medida que ellos no publiquen otra nota diciendo que se equivocaron y que el dato probablemente fue malo”, añadió.

Sepúlveda recordó que “de todos los antecedentes que hay en esta investigación y que yo conozco desde 2021, y que actualizado mensual y regularmente, no hay ninguna comunicación entre las personas de la empresa y Daniel Jadue“.

“No hay ningún antecedente que vincule a Daniel Jadue con la supuesta historia contada por tres personajes molestos porque perdieron dinero a propósito de un negocio con la pandemia”, cerró el profesional.

