“No hay ninguna solicitud de formalización para Daniel Jadue», confirma Fiscalía

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, no será formalizado por el delito de cohecho, como parte de la investigación emprendida tras la querella que presentó Best Quiality SPA por la compra de insumos médicos para las farmacias populares.

“No hay ninguna solicitud de formalización para Daniel Jadue, ya que existe una serie de diligencias e investigaciones pendientes en esta causa, cuya reserva fue renovada”, indicaron desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, tras ser consultados por La Segunda.

De este modo, se desmiente la información publicada por el diario La Tercera el pasado 14 de julio, donde supuestamente la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, dispondría para esta semana la formalización de Jadue.

Desde la Municipalidad de Recoleta anunciaron un punto de prensa de Jadue para este viernes, a las 10:00 horas, donde se referiría al caso en cuestión.

Jadue evalúa tomar acciones legales

Cabe recordar que la semana pasada, tras desmentir la supuesta formalización, el abogado de Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, señaló que el alcalde evalúa querellarse por injurias.

«Esta causa lleva más de dos años de investigación, tiene diversas diligencias y la Fiscalía está investigando de manera muy objetiva y responsable. La información que entregó La Tercera y que replicaron otros medios en base a lo que se publicó, no es real. Acá no va a haber una formalización. No hay una solicitud de formalización ingresada, ni ninguna petición en ese sentido. Eso sin perjuicio de que cualquier persona que tenga una denuncia, y que sea imputada en una causa, puede eventualmente ser formalizada», explicó el profesional en declaraciones ofrecidas a CNN Chile.

“Las acciones legales se van a ejercer en la medida que ellos no publiquen otra nota diciendo que se equivocaron y que el dato probablemente fue malo”, expresó.

