Daniel Jadue anuncia acciones judiciales por declaraciones de contralor Jorge Bermúdez en su contra y lo acusa de vulnerar presunción de inocencia

"Es impresentable que el propio Contralor prejuzgue y sentencie públicamente un proceso no terminado y al contrario no ordene una investigación interna por filtración de un sumario, donde aún no hay culpables", afirmó el jefe comunal de Recoleta, en respuesta a las declaraciones de Bermúdez a El Mercurio.