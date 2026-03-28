Alcalde Republicano de Puqueldón solicita trato especial ante alza de combustibles: Bencina 97 octanos roza los $1.900

Puqueldón (Chiloé): Alcalde republicano apela al gobierno de Kast y solicita “trato especial a situación de Isla sobre isla”

La crisis por el precio de los combustibles llegó a un punto crítico en la comuna de Puqueldón, ubicada en la isla de Lemuy. De acuerdo con información difundida por Chiloé News, la gasolina de 97 octanos alcanzó los $1.872 por litro en el único servicentro del sector, una cifra que supera ampliamente el promedio nacional y que ha encendido las alarmas en la comunidad local.

Ante esta realidad, el alcalde Alejandro Cárdenas (Partido Republicano) utilizó su posición como parte del oficialismo para gestionar una respuesta directa desde el Ejecutivo.

Chiloé News, resaltó que el jefe comunal envió una misiva al ministro del Interior, Claudio Alvarado, solicitando explícitamente un trato preferencial que mitigue el alto costo de vida en la jurisdicción insular.

En su presentación, Cárdenas fue enfático al describir el impacto demoledor que el precio de los combustibles genera en el transporte y la producción local. Con un solo servicentro operando en la comuna, el alcalde argumentó que la situación se ha vuelto insostenible para los habitantes, quienes dependen del motor para sus actividades diarias.

El alcalde recordó además la compleja geografía del territorio que administra, calificándolo como una “isla sobre otra isla”. Esta condición obliga a los residentes a asumir gastos de traslado muy superiores al promedio, lo que, según su planteamiento, justifica la necesidad de un mecanismo de compensación diferenciado por parte del Estado.

Mira las declaraciones del alcalde de Puqueldón (Chiloé News)

Archipiélago de Chiloé: Más de 40 islas

El Archipiélago de Chiloé, situado en la Región de Los Lagos, está conformado por la Isla Grande y más de 40 islas menores distribuidas en diez comunas. Lo planteado por el alcalde de Puqueldón no es de exclusividad en dicho territorio insular, es parte de la evidencia sobre las brechas que enfrentan territorios como la isla de Lemuy, donde la lejanía agrava el efecto del alza de los combustibles en la economía familiar.

Además de la Isla Grande y Lemuy, también destacan Quinchao, Caguach, Apiao, Alao, Chaulinec, Quehui, Chelín, Tranqui y Guafo, entre otras.

Asimismo, al sur de Chiloé, se encuentra el archipiélago de las Guaitecas y chonos, donde decenas de islas habitadas dependen del combustible para la movilidad marítima por razones de salud, educación y trabajo. Localidades como Melinka, principal centro comercial de la zona, enfrentan condiciones de aislamiento similares, donde la gasolina se convierte en un insumo crítico para garantizar la conectividad de sus pobladores.