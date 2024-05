Alcaldesa de Quilpué desmiente a El Mercurio: Asegura que sí han respondido a la Fiscalía

Alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, desmiente a El Mercurio

Emol, del diario El Mercurio, publicó este 28 de mayo, que “Alcaldesas de Quilpué y Viña del Mar aún no responden preguntas de la fiscalía”, aseverando que “las consultas fueron formuladas en el marco de la querella presentada por la familia de las víctimas fallecidas durante el incendio en el Jardín Botánico”, indicó el medio.

Frente a ello, la alcaldesa de Quilpué, Valdría Melipillán, a través de su cuenta X, aclaró la situación y desmintió la publicación: “Esta noticia publicada por El Mercurio de Santiago en su edición del 28/5/2024 no es correcta (…) No es efectivo que el Municipio de Quilpué no haya respondido a las preguntas de la Fiscalía”.

🔴 Esta noticia publicada por El Mercurio de Santiago en su edición del 28/5/2024 no es correcta 👉 https://t.co/kBrqjEyHkt



No es efectivo que el Municipio de Quilpué no haya respondido a las preguntas de la Fiscalía (sigue) — Valeria Melipillán (@ValeMelipillan) May 28, 2024

Agrega: “Con fecha 19 de marzo de 2024, el director jurídico de la Municipalidad, Felipe Cornejo, envió nuestras respuestas en un correo electrónico dirigido al fiscal a cargo de la investigación, Osvaldo Ossandón (…)Allí, se remitió toda la información solicitada por la fiscalía en los términos requeridos”.

Agregó la edil: “Esta desinformación se suma, lamentablemente, a las declaraciones del abogado Luis Cantellano, en un diario regional (La Estrella de Valparaíso), respecto a que Quilpué no contaría con su Plan Comunal de Emergencia vigente, lo cual tampoco es efectivo”.

También sostuvo Melipillán: “Quilpué cuenta con su plan comunal de emergencia vigente, además del plan de reducción de riesgos de desastres, desde 2023. Ambos son instrumentos que exige la ley, pero nuestro Municipio ha ido + allá y ha generado distintas herramientas para enfrentar las emergencias forestales”.

Asimismo, indicó: “Por ejemplo, un plan de evacuación único en la región, en el sector de Los Pinos, Colinas de Oro y Teniente Serrano, además del plan municipal de mitigación de incendios forestales, y una coordinación permanente con las instituciones de Conaf, Bomberos y Senapred”.

Finalmente, la alcaldesa Valeria Melipillán, comunicó que: “Esperamos que los medios de comunicación sean más rigurosos en la publicación de sus informaciones sobre el proceso post-incendio, pues este tipo de noticias desinforma y confunde a la ciudadanía, que tiene derecho a conocer fehacientemente las acciones de sus autoridades”.

