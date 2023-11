Alerta de «fake news»: Vuelve a circular en redes falsa publicación de Vallejo sobre Maduro

Una información falsa (fake news) que involucra a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, y que fue completamente desmentida, ha vuelto a circular en redes sociales.

Se trata de un mensaje, que supuestamente la entonces diputada (PC), había publicado en Twitter (ahora “X”) el 25 de octubre de 2019, en donde agradecía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su ayuda durante las manifestaciones registradas en Chile durante el estallido social.

Además, hacía alusión a una posible iniciativa de reemplazar las tarjetas de crédito por tarjetas de racionamiento.

«Gracias al comandante Maduro y a sus agentes que nos apoyaron para realizar la Revolución de Octubre en Chile, pronto renunciará Piñera y reemplazaremos las tarjetas de crédito por tarjetas de racionamiento y habrá leche, salud y educación para todes», decía el mensaje que fue tajantemente desmentido en esa oportunidad por Vallejo.

La derecha está sencillamente descontrolada y ya no saben qué hacer para desprestigiarnos. No les resultó con La Tercera ni con la teoría de la invasión alienígena…no insisitan que la gente no es tonta

Este tuit es absolutamente falso pic.twitter.com/Aamuhn4LxS — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) October 29, 2019

«La derecha está sencillamente descontrolada y ya no saben qué hacer para desprestigiarnos. No les resultó con La Tercera ni con la teoría de la invasión alienígena… no insistan, que la gente no es tonta. Este tuit es absolutamente falso», escribió en la red social el 29 de octubre de 2019.

A pesar del desmentido, el supuesto tuit escrito por Vallejo se hizo viral, luego de ser compartido por la usuaria de Facebook, Marta Elena Ponce Salgado.

Imagen publicada por Marta Elena Ponce Salgado

Sin embargo, en octubre de 2021 Fast Check CL aseguró que la publicación era totalmente falsa, ya que no existían resultados concretos de que Vallejo hubiera escrito ese comentario y comprobó que la imagen difundida había sido editada.

Mediante la herramienta Forense de InVID, Fast Check CL pudo constatar que la imagen del supuesto mensaje contaba con distintos niveles de adulteración y ofreció la siguiente explicación:

Como se puede observar, la imagen al ser sometida a un peritaje, arroja que el rojo es el color predominante, por lo que se interpretan grandes niveles de manipulación. Ver comparación.

Imagen alterada.

Posteriormente, se tomó na captura de un tuit real de Camila Vallejo, en el cual se aprecia un nivel equitativo entre el rojo, azul, celeste y amarillo.

imagen sin alterar. Ver tuit.

2. En este ejemplo se puede apreciar la distorsión gris de las letras representa otra perspectiva de manipulación. Las zonas coloridas son los extractos fidedignos de la cuenta de Camila Vallejo.

Con base a los antecedentes antes analizados Fast Check CL, declaró falsa la imagen que se había viralizado en múltiples ocasiones redes sociales, «ya que la misma exhibe evidentes muestras de adulteración. Destacando además que la publicación había sido desmentida también por la misma Vallejo en 2019.

No obstante, a través su cuenta en «X», alertaron este jueves que el supuesto tuit que involucra a la ministra vocera del Gobierno había vuelto a ser compartido en redes sociales.

Se ha vuelto a compartir un tuit de Camila Vallejo donde agradece al "comandante Maduro" por ayudarlos a realizar la "Revolución de Octubre", pero es #Falso ❌. Tiene varios detalles que demuestran que fue adulterado. Fast Check lo verificó en 2021. 👇https://t.co/xLqJrP3Ibx — Fast Check CL (@fastcheckcl) November 17, 2023

Por tal motivo, el llamado esa que las y los usuarios no caigan en la trampa de las campañas de desinformación y fake news, impulsadas con el fin de manipular a la ciudadanía.

