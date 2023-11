Alerta para la humanidad: Las amenazas de bomba nuclear de un ministro israelí y  el rechazo de Netanyahu a una tregua humanitaria en Gaza

Imagen portada: Representantes del gobierno extremista de Israel. Ministro de Patrimonio, Amichay Eliyahu; y, Primer Ministro, Benjamín Netanyahu

Masacre de Israel a Palestina

Desde el pasado 07 de octubre, los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza han causado la muerte de más de 10.000 personas, de las cuales casi la mitad son niños y niñas, según reportó el Ministerio de Salud de Palestina este lunes 6 de noviembre.

Por su parte, el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una visita a la base aérea en Ramon, en el desierto del Néguev, señaló este domingo: “No habrá alto el fuego sin el regreso de nuestros rehenes, se lo decimos tanto a nuestros enemigos como a nuestros amigos. Continuaremos hasta derrotarlos”, afirmó el primer ministro, citado por el periódico israelí “Haaretz”.

La información, también fue reportada por el Canal 26 de Argentina: “Netanyahu rechazó una tregua con Gaza”.

La amenaza de bomba nuclear de un ministro de Israel

El Ministro de Patrimonio israelí, el ultraderechista, Amichay Eliyahu, dijo en una entrevista radiofónica que no estaba del todo satisfecho con la escala de las represalias israelíes en el territorio palestino tras el mortal ataque de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre.

Ante la consulta si la solución estaría en lanzar «una especie de bomba nuclear sobre toda la Franja de Gaza, arrasarla y matar a todos», el Ministro respondió: «Es una opción«, quien además señaló: «Tenemos que imponerles un precio territorial, lo que significa regresar a Gush Katif (antiguo bloque de asentamientos en la Franja de Gaza). Tenemos que empezar a desalojar (a los palestinos) de la Franja de Gaza y hacerlos emigrar a otros países».

De esta forma, el ministro se ha mostrado partidario de la anexión del territorio de Gaza para construir asentamientos y de negar la ayuda humanitaria a la población en el enclave palestino. «No existen civiles que no estén involucrados», ha aseverado.

Eliyahu ya encendió la polémica hace algunos días tras publicar un comentario en su perfil de Facebook en el que calificaba como «deleite para los ojos» los bombardeos israelíes sobre Gaza y las operaciones militares en Cisjordania.

Reacciones

La Liga Árabe aseguró este domingo que Israel «admite que posee armas nucleares» después de que el ministro de Patrimonio israelí, el ultraderechista Amichai Eliyahu, afirmara que el lanzamiento de un ataque nuclear contra la Franja de Gaza es una posibilidad, destacó Radio Cooperativa.

«Las declaraciones del ministro racista israelí Eliyahu son reveladoras. No sólo admite que poseen un arma nuclear, que es el secreto que todo el mundo conoce«, dijo el secretario general del organismo panárabe, Ahmed Abulgueit, en la plataforma X (antes Twitter).

Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunció que las declaraciones del ministro de Israel plantean «serias preocupaciones sobre la intención de cometer un genocidio» en el enclave palestino.

«Estas declaraciones constituyen una violación del derecho internacional, así como una incitación a cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario, como crímenes de guerra, y plantean serias preocupaciones sobre la intención de cometer un genocidio», dijo el Ministerio de Exteriores de EAU en un comunicado.

Asimismo, calificó las palabras de Eliyahu de «vergonzosas e inaceptables» y manifestó el «rechazo categórico» del país «a las amenazas de uso de armas nucleares».

Entretanto, la Cancillería de Palestina ha considerado las palabras de Eliyahu como una admisión clara y abierta de las masacres diarias de este régimen en la Franja de Gaza.

El sábado, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, declaró a agencias internacionales que Ankara ya no cree en el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como su «interlocutor», incluso si el jefe de los servicios secretos, Ibrahim Kalín, Seguirá manteniendo relaciones con Israel.

“No tengo ningún contacto (con Israel) en este momento. Nuestro jefe de inteligencia, Ibrahim Kalin, mantiene contacto con la parte israelí. Por supuesto, también se reúne con (representantes de) Palestina y Hamás. Pero Netanyahu ya no es nuestro interlocutor en ningún sentido. No es alguien con quien podamos hablar. Lo hemos cancelado, dijo hoy Erdogan a los periodistas turcos, citado por la agencia de noticias oficial turca “Anadolu”. “Netanyahu ha perdido el apoyo de sus ciudadanos. Quiere encontrarlo a través de masacres utilizando términos religiosos. Pero lo que hiciste no tiene nada que ver con la Biblia o la Torá”, añadió el líder de Ankara.

A Gaza «se le acaba el tiempo», advierten los expertos de la ONU, que exigen un alto el fuego para evitar el genocidio

El tiempo se agota para evitar un genocidio y una catástrofe humanitaria en Gaza, advirtieron hoy expertos de la ONU, expresando su profunda frustración por la negativa de Israel a detener sus planes de diezmar la asediada franja de Gaza.

«Seguimos convencidos de que el pueblo palestino corre un grave riesgo de genocidio», afirmaron los expertos. «Ha llegado el momento de actuar. Los aliados de Israel también tienen responsabilidad y deben actuar ahora para impedir su desastroso curso de acción«, afirmaron.

Los expertos expresaron su «profundo horror» por los ataques aéreos israelíes contra el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, el martes 31 de octubre por la noche, en los que al parecer murieron y resultaron heridos cientos de palestinos, y los calificaron de flagrante violación del derecho internacional.

«El ataque aéreo israelí contra un complejo residencial del campo de refugiados de Yabalia es una violación flagrante del derecho internacional y un crimen de guerra. Atacar un campo en el que se refugian civiles, entre ellos mujeres, niños y niñas, es una violación total de las normas de proporcionalidad y distinción entre combatientes y civiles», declararon los expertos.

Los expertos acogieron con satisfacción la resolución de la Asamblea General sobre la protección de los civiles y el cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias, aprobada por una abrumadora mayoría de Estados miembros el 27 de octubre.

«Recibimos la resolución con esperanza, pero la necesidad de actuar es ahora», afirmaron.

«Todos los indicios apuntan a que hemos llegado a un punto de ruptura«, advirtieron los expertos, señalando imágenes de personas tomando desesperadamente harina y otros artículos de primera necesidad de un almacén de la ONU el domingo (29 de octubre), noticias alarmantes de niños obligados a beber agua del mar ante la falta de agua limpia, informes angustiosos de pacientes, incluidos niños, sometidos a cirugía sin anestesia, y personas con discapacidad y personas mayores desplazados y viviendo en tiendas de campaña porque sus casas se han convertido en escombros.

«La situación en Gaza ha alcanzado un punto de inflexión catastrófico», afirmaron, advirtiendo de la acuciante necesidad de alimentos, agua, medicamentos, combustible y suministros esenciales, así como del peligro de riesgos sanitarios inminentes.

La falta de combustible y la interrupción de la infraestructura hídrica debido a los constantes bombardeos durante tres semanas han destruido el acceso al agua potable para la población de Gaza, señalaron los expertos.

«El agua es esencial para la vida humana y, en la actualidad, dos millones de habitantes de Gaza luchan por encontrar agua potable», afirmaron. Los expertos apoyaron firmemente los esfuerzos del Secretario General de la ONU para facilitar el acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

También pidieron la liberación inmediata de todos los civiles cautivos desde que militantes de Hamás atacaron comunidades israelíes el 7 de octubre.

«Todas las partes deben cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Exigimos un alto el fuego humanitario para garantizar que la ayuda llega a quienes más la necesitan. Un alto el fuego también significa que pueden abrirse canales de comunicación para garantizar la liberación de los rehenes», afirmaron los expertos.

Expresaron su honda preocupación por la seguridad de los trabajadores humanitarios y de la ONU y de los hospitales y escuelas que proporcionan refugio y servicios médicos vitales a la población de Gaza. También dieron la voz de alarma por la seguridad de los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación y sus familiares, al tiempo que señalaron que Internet y las comunicaciones se han cortado, lo que ha interrumpido las comunicaciones esenciales y la información sobre la situación en Gaza.

«Queremos recordar a todas las partes que el personal y las instalaciones humanitarias y médicas están protegidos por el derecho internacional. Los Estados tienen la obligación de garantizar su seguridad y protección en tiempos de guerra», afirmaron los expertos. «Como ha reiterado en varias ocasiones el Secretario General, Israel y los grupos armados palestinos deben tener en cuenta que incluso las guerras tienen reglas».

Se calcula que en Gaza hay 1,4 millones de desplazados internos, de los que aproximadamente 629.000 buscan refugio en los 150 refugios de emergencia del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA). La UNRWA informa que 70 trabajadores de la ONU han muerto como consecuencia de los bombardeos israelíes en Gaza.

«El pueblo palestino de Gaza, en particular las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, los jóvenes y las personas mayores, han soportado décadas de penurias y privaciones», dijeron los expertos de la ONU. «Pedimos a Israel y a sus aliados que acuerden un alto el fuego inmediato. Se nos acaba el tiempo«.

