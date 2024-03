Amplio rechazo al carácter injerencista del embajador de Israel en Chile

La controversia generada por el embajador de Israel en Chile

El gobierno anunció el martes 5 que determinó excluir a las compañías bélicas de Israel de la versión 2024 de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), en atención a la crisis humanitaria que vive Palestina por los ataques y masacres a civiles, mayoritariamente niños y mujeres.

Este fin de semana el embajador Gil Artyeli acusó al gobierno de tener una política “antiisraelí” y de tener una “obsesión” con su país, además de no haber tenido contacto con Cancillería desde que asumió, pese a haber solicitado una reunión entre los presidentes de ambos países.

“Yo no tengo acceso a la Cancillería, no quieren escucharnos (…) en el mundo diplomático la idea es hablar y cuando hay desacuerdo, ahí se necesita más diálogo no menos”.

“Nosotros no vamos a entrar en polémicas con el embajador, pero ustedes saben que la diplomacia se resuelve por las vías diplomáticas. Y la información que nos ha dado hasta la fecha Cancillería es que, respecto a las contrapartes con las que se relacionan las y los embajadores en la Cancillería, no ha habido ninguna solicitud formal de reunión”, señaló Camila Vallejo.

¿Qué dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Chile?

«Yo creo que también en el caso del embajador de Israel sería bueno algún ejercicio de autocrítica», replicó el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren este lunes.

“En el caso de las declaraciones del embajador de Israel, no es usual, que un embajador de un país polemice con el canciller, por eso mismo he evitado una polémica directa con él”, acotó Van Klaveren.

En ese sentido, insistió que “en el caso de Israel, obviamente estamos hablando de una situación extremadamente compleja”.

“Israel ha desarrollado una serie de acciones en Gaza que representan violaciones muy sistemáticas del derecho internacional humanitario, esto no es solamente una posición de Chile, es una posición de la comunidad internacional en su conjunto”, sentenció.

En el caso del embajador israelí, el canciller aseveró que “ha estado en contacto permanente cada vez que ha querido con la Cancillería a través del nivel que corresponde a través de la respectiva Dirección Regional que está dirigida por un embajador de carrera, muy calificado, el embajador Juan Pino”, difundió así Radio Bio Bío.

“Hay una relación absolutamente normal a nivel diplomático y yo creo que también en el caso del embajador de Israel sería bueno algún ejercicio de autocrítica”, criticó.

“Yo he sido también embajador, he sido diplomático, representante de Chile y la verdad es que si a mí se me cierran las puertas también pregunto por qué se me han cerrado las puertas”, concluyó Van Klaveren, según publicación del medio.

Amplio rechazo a carácter injerencista del embajador de Israel

“Me parece que la actitud del embajador es bien compleja. No respeta los cauces institucionales, tuitea lo que piensa. Yo creo que él está tratando que lo expulsen del país”, dijo la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, consideró como provocadoras e injerencistas las declaraciones de Artzyeli, al hacer juicios de valor desde su mirada a la política soberana de Chile.

Por su parte, el presidente del partido Convergencia Social, Diego Ibáñez, dijo que si el embajador “sostiene esas declaraciones que lo hacen cómplice del asesinato de miles de niños y niñas inocentes, él no debería estar en Chile». Ibáñez abogó por romper las relaciones diplomáticas y expulsar al diplomático.

El senador del Partido Socialista y excanciller chileno José Miguel Insulza consideró que “expulsarlo del país sería caer en lo que él quiere, que es llegar a Israel como un héroe”. Recordó que “entre los principios de la política exterior chilena está la paz, el respeto a los tratados y al derecho internacional y resulta que hay un país que no solamente no está haciendo la paz, sino que no está respetando los convenios internacionales”.

Sin embargo, las reacciones no solo fueron del bloque oficialista. El senador Udi, Iván Moreira, señaló: “Ministra Camila Vallejo no debe dejarse arrastrar por las provocaciones de un Embajador que representa la muerte de 30mil Palestinos asesinados que mueren, no sólo de bombas, balas, sino también niños de hambre debido a que Israel no permite pasar alimentos”.

Por otra parte, el senador RN, Francisco Chahuán, se encuentra en La Haya e informó desde allá: “En La Haya, en reunión con el embajador de Chile y su equipo analizando la acción que ha presentado la sociedad civil y 620 abogados chilenos por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se están produciendo en Gaza”.

Cifras de la masacre

Las cifras al 9 de marzo de las masacres de Israel a Palestina desde el 7 de octubre de 2023, son:

-2.721 masacres cometidas por el ejército de ocupación; -37.960 entre asesinados y desaparecidos; –30.960 asesinados que llegaron a los hospitales; -13,500 niños asesinados; -23 niños muertos por hambre; -9.000 mujeres asesinadas; -364 asesinados del personal médico; -48 asesinados de la Defensa Civil; -133 periodistas asesinados; -7.000 desaparecidos, el 70% de los cuales son niños y mujeres; -72.524 heridos; -11.000 heridos necesitan ser trasladados a otros países para recibir tratamiento; -17.000 niños viven sin sus padres o uno de ellos; -10.000 pacientes con cáncer enfrentan el riesgo de muerte; -700.000 pacientes con enfermedades infecciosas; -8.000 casos de infección por hepatitis viral; -60.000 mujeres embarazadas en riesgo; -350.000 pacientes con enfermedades crónicas sin control y tratamiento adecuado.

