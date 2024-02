Aumenta crisis del fútbol en la era Milad: De los fracasos clasificatorios a la tensión por cupos extranjeros en clubes

Fuerte tensión en el fútbol chileno por cupos extranjeros en clubes

Aunque el Sindicato de Futbolistas Profesionales del fútbol chileno (SIFUP), eximió de responsabilidades a la directiva de la ANFP en su reciente declaración pública y endosó la responsabilidad al Consejo de Presidentes por fijar 6 cupos de extranjeros en cancha, lo cierto es, que esta crisis ocurre durante la era Milad, como parte de una profunda decadencia y que no levanta cabeza.

A la opinión pública, hinchas, medios de comunicación, clubes profesionales y @anfpchile: pic.twitter.com/QxLw8u8Gjs February 1, 2024

El Consejo de Presidentes de clubes de la ANFP rechazó este jueves 01 de febrero, la propuesta del directorio que lidera Pablo Milad en las bases del Campeonato Nacional 2024 y mantuvo la decisión de un cupo de seis jugadores extranjeros en cancha.

El directorio de Milad, debido a la presión del Sindicato de Futbolistas (Sifup), había propuesto elevar a seis los futbolistas extranjeros que podían ser inscritos, pero sólo con cinco en cancha. Sin embargo, no lograron revertir los votos y los clubes mantuvieron la postura que se aprobó en diciembre pasado.

“En nueva reunión en la ANFP, Pablo Milad sufrió otro revés en su mandato, ya que los presidentes de clubes decidieron ratificar su postura de inscribir seis jugadores foráneos en el torneo nacional, incluso con todos jugando al mismo tiempo. El Sifup llamó a realizar paro”, publicó así Prensa Fútbol.

Ante estos hechos, la organización de los futbolistas anunció la posibilidad de paralizar el fútbol chileno, por lo que consideraron que “informamos que ya tomamos contactos con los delegados y capitanes de todos los equipos profesionales chilenos para analizar las medidas a tomar, las que serán drásticas. Esta es una situación que no permitiremos, porque va en desmedro absoluto de los jugadores chilenos, de la Selección Chilena y del Campeonato Nacional”, informó DaleAlbo.

Los 10 votos a favor para mantener la propuesta original del Consejo de Presidentes fueron de Universidad Católica, Colo Colo, Cobreloa, Unión Española, O’Higgins, Cobresal, Deportes Iquique, Coquimbo Unido, Deportes Copiapó y Palestino. Mientras solo Audax Italiano, Everton y Unión La Calera rechazaron, Universidad de Chile, Ñublense y Huachipato se abstuvieron.

En enero de este 2024, el SIFUP dio a conocer un estudio sobre las implicancias para el fútbol chileno de tener seis extranjeros en cancha, y señaló categóricamente que “es un error”.

Sin embargo, la crisis del futbol chileno es profunda. En octubre del 2023, Ricardo Abumohor, ex presidente de la ANFP, comentó a Radio Biobío que “mientras el fútbol chileno no se reformule, no se profesionalice, no se transparente, si no cambia la estructura, si no se reformulan las sociedades anónimas, con derechos y obligaciones, es muy difícil”. Asimismo, señaló que “seguimos con los mismos esquemas de antes”.

Aunque no fue directo en responsabilizar a Pablo Milad y la actual dirigencia de la ANFP, señaló que “Muchas veces las gestiones son producto de cómo nos desarrollamos. La gran culpabilidad que le puedo asumir a la dirigencia hoy, es no querer cambiar los sistemas que corresponden al mundo actual”.

Papelón de Chile en el Preolímpico Sub23

La selección chilena sub 23 perdió por goleada y de forma humillante con Argentina, quedando fuera del cuadrangular final del Preolímpico en Venezuela, torneo que da dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Argentina, con dos goles y una asistencia de Thiago Almada, aplastó de forma humillante a Chile este martes por 5-0 y así, logró avanzar a la fase final del Preolímpico sudamericano hacia París-2024, resultado que clasifica también a Paraguay y deja prematuramente eliminado al Uruguay de Marcelo Bielsa.

Almada anotó en el minuto 45, al aprovechar un rebote del arquero chileno, Vicente Reyes, tras un duro remate de Santiago Castro; y en el 57’, de penal. Su exhibición continuó con una asistencia a Santiago Castro a los 61’.

A falta de una jornada para completarse el Grupo B, el próximo viernes, Argentina y Paraguay -libre en la jornada de este martes- pasan a la fase final, un cuadrangular que repartirá dos cupos en los Juegos Olímpicos.

Mira a continuación, el siguiente video de la Conmebol

CHILE vs. ARGENTINA [0-5] | RESUMEN | CONMEBOL PREOLÍMPICO | FASE PRELIMINAR

Los fracasos de Milad

Lo del Preolímpico de la Sub 23 se sumó a los bochornos recientes de la Sub 20, la Sub 17 y la selección femenina. En la adulta, tras no clasificar a Qatar 2022, todas las esperanzas están puestas en lo que pueda hacer Ricardo Gareca “Tigre” este 2024.

Importante destacar y como se ha hecho saber en redes sociales, desde que el empresario y político, Pablo Milad, asumió la dirección del fútbol chileno hay una seguidilla de magros resultados en diferentes categorías, por lo que se viene pidiendo su salida, así como una amplia reforma en el fútbol chileno.

Pablo Antonio Milad Abusleme, es empresario y político, quien fue candidato a diputado y luego se desempeñó como Intendente de la región del Maule desde marzo de 2018 hasta junio de 2020 durante el periodo de Sebastián Piñera. Desde el 30 de julio de 2020 ejerce como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP).

En los últimos años su gestión ha sido objeto de críticas, debido los fracasos de la selección adulta masculina y su no clasificación al Mundial 2022. A lo que se suma la no clasificación de la selección nacional al Mundial Femenino de 2023, las acusaciones de indisciplina durante la Copa América 2021 y una seguidilla de papelones en diferentes categorías.

El 2023, la Sub20, bajo la dirección de Patricio Ormazábal en torneo clasificatorio realizado en Colombia, la “rojita” ni siquiera pudo entrar en el hexagonal final, ya que quedó cuarta entre cinco en su grupo, con una derrota en la última fecha a manos de Venezuela.

También durante el 2023, la Sub17 al mando de Hernán Caputto, en Ecuador, hizo una buena fase de grupos y consiguió meterse en el hexagonal final, pero en éste se desmoronó y remató última, sin puntos en cinco partidos.

“La “Generación Dorada” del fútbol de mujeres en Chile, comandada por José Letelier, se fue a pique durante la gestión de Milad. Tras clasificar a su primer Mundial, Francia 2019, no pudo meterse en la edición del 2023, al perder a inicios de ese año ante Haití en el repechaje intercontinental”, destacó Publimetro.

El medio también señaló que en los Juegos Olímpicos ocurrió algo similar. La “Roja” había conseguido un histórico boleto para Tokio 2020, pero quedó fuera de carrera para París 2024 en la Copa América del 2022, en Colombia, donde logró el quinto puesto que le permitió acceder a la repesca mundialista

Seguir leyendo más…