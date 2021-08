Bolsonaro: si los jueces dan la razón a los indígenas será el fin de la agricultura

A mobilização do movimento indígena no Brasil é impressionante! São mais de 6 mil indígenas, de 176 povos, reunidos nesse momento na porta do STF para acompanhar a votação do Marco Temporal. Há muito tempo essa praça não lotava dessa forma.

