Boric y bono trimestral de Carabineros: La campaña de desinformación orquestada  por cuentas de ultraderecha

Otro fake news: “Boric y bono trimestral de Carabineros”

“Después del crimen cometido hacia el teniente Emanuel Sánchez Soto en la noche del miércoles 10 de abril, empezó a circular en las plataformas un supuesto titular del periódico La Tercera, informando que el presidente Boric no autorizó un bono trimestral para la policía uniformada. Sin embargo, el contenido viral es falso: La Tercera no ha publicado esto y dicho bono no existe”, publicó Fast Check.

“En medio de las repercusiones por el asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez, varias desinformaciones comenzaron a circular en redes sociales y vía WhatsApp. Un seguidor nos hizo llegar una captura de pantalla en que se imita el diseño de una supuesta publicación de Pulso, suplemento económico del diario La Tercera, en que se afirma que el Presidente Gabriel Boric no autorizó un bono trimestral para Carabineros, pero según pudimos concluir, se trata de una información que es falsa y que Boric no desautorizó bono trimestral a la institución”, publicaba Mala Espina.

El medio especializado en “Check”, también indicó: “Para verificar este contenido primero hicimos una búsqueda con las palabras clave «Boric bono trimestral Carabineros» en Google y no aparecen alusiones a la supuesta noticia, ni tampoco hay registros de esta supuesta información en el medio La Tercera”.

Mala Espina también señaló: “Luego de esto, consultamos a la institución, desde donde señalaron que es una información falsa y que el supuesto bono tampoco existe (…) Además, la captura de pantalla circula en X (ex Twitter), donde tiene casi 400 RT y 10 mil visualizaciones. Esto provocó que algunas figuras públicas, como el diputado Johannes Kaiser, difundieran la desinformación en esta misma red, aunque una vez enterado, el parlamentario borró el posteo y en otro nuevo aclaró su error.

En definitiva, MALA Espina concluye: “Boric no desautorizó bono trimestral para Carabineros. Esta desinformación aparece vinculada al contexto del asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez Soto, en Quinta Normal”

Algunas de las difusiones orquestadas del fake news:

En Sin Filtros, minuto 3,05 por supuesta publicación en Pulso: “Presidente Boric no autoriza bono trimestral a carabineros de Chile (…) porque no hay plata”, Johanes Kaiser, citando al medio Pulso.

La familia no quiere misericordia de nosotros, los políticos, después de dejarlos indefensos.@Jou_Kaiser exige que se fortalezcan las RUF y que se tramite con urgencia la ley de inteligencia.

Y la cuenta oficial de @Sinfiltros_tv pública también el extracto en dónde Kaiser dice lo que a las 6 de la tarde desmintió por X.



Esto es más que una fake, acá hay intención de engañar a los funcionarios de carabineros.@EugeFigueroaB ¿Algo que decir?

Se ha señalado que la difusión de la noticia falsa involucró a diversos personeros políticos e incluso empresarios ligados a la ultra derecha,

El empresario Jorge Errázuriz es otro de los que difundió la noticia falsa.

En redes sociales, se identifica una cuenta que originó la noticia falsa y que luego habría “pedido disculpas”:

La cuenta que inició esta mentira fue @KekaBasualdo, cuenta afín al Partido Republicano que comenzó a esparcir esta mentira hoy a las 9;43 AM.

los principales difusores en X

Pero buscando por palabras clave, nos encontramos con que el empresario Jorge Errazuriz es el principal difusor, con mas de 80.000 seguidores..



El resto de cuentas son todas afines a Republicanos.



La operación para manipular es evidente.



La operación para manipular es evidente.

¿Que harán las autoridades?

Agitación por bono trimestral

El periodista Nicolás Sepúlveda, publicó con respecto a lo del bono trimestral: “Hay agitación en algunas comisarías de Carabineros. Efectivamente están muy pendientes de un bono trimestral que quieren que se les otorgue (hace poco se lo dieron a Gendarmería). La protesta -subterránea-, es que si no se anuncia el bono el 27/04, harán «licenciatón» masiva”.

Agrega en X: “En medio de ese «ruido» en las comisarías, hoy cuentas de ultra derecha han difundido una fake: que el gobierno rechazó el bono. Uno de los que la difundió, aunque luego borró, es el diputado Kaiser”.

Hay agitación en algunas comisarías de Carabineros. Efectivamente están muy pendientes de un bono trimestral que quieren que se les otorgue (hace poco se lo dieron a Gendarmería). La protesta -subterránea-, es que si no se anuncia el bono el 27/04, harán "licenciatón" masiva.

Republicanos a favor de los fake news

En noviembre del 2022, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución en donde rechaza la utilización de Fake News en política y solicita al Presidente de la República tomar medidas para prevenir su elaboración y difusión.

Dicha votación fue con una amplia mayoría, con presencia de todas las bancadas, con la excepción de los Republicanos, destaca el medio especializado, Alerta Ley.

“Cabe recordar que integrantes de dicha bancada habían sido sancionados por el Comité de Etica por la difusión de noticias falsas en sus perfiles o en sus intervenciones”, indicó Alerta Ley.

