Bukele confirma que pedirá licencia para dedicarse a la campaña por su reelección

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó este miércoles 29 de noviembre que pedirá en los próximos días una licencia por seis meses para dedicarse a lo que será la campaña por su reelección en 2024. El anuncio lo hizo durante una reunión con el Gabinete Ampliado.

“Como todos ustedes saben, en unos días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como Presidente. Yo quería hacer una reunión antes para ver un par de temas que creo que son importantes”, informó el mandatario.

Su candidatura es posible solo porque, a principios de este mes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordó inscribir la fórmula presidencial del partido Nuevas Ideas, el cual encabeza Bukele, al considerar que «cumple con todos los requisitos de ley». Sin embargo, está rodeada de polémica pues la Constitución del país prohíbe explícitamente la reelección inmediata, consignó RT.

“El 4 de febrero el pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al Vicepresidente, Félix Ulloa, y a su servidor, nada más. Nadie de ustedes va a la reelección, no es que si el Presidente va, vamos todos. No. Si los que vamos a la reelección somos nosotros dos, todos los demás no van a reelección, nadie va a votar por ustedes”, comunicó a sus ministros.

Durante la reunión, el mandatario pidió al Fiscal General que se investigue a todos los miembros del Gabinete.

“Yo no voy a ser el Presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Quiero que me recuerden como el Presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que está en la cárcel”, dijo Bukele.

Asimismo, les informó que aunque no estará en funciones tendrá más tiempo para estar viendo cómo tienen las cosas y cómo avanzan las obras.

«Voy a tener 24 horas al día para estar preguntando cómo están las cosas. No piensen que no va a haber supervisión, más bien va a haber mucha más supervisión (…) Esta es la última reunión que tienen conmigo como Presidente en funciones. Espero que hagan un mejor trabajo que el que han estado haciendo en todo ese tiempo. Y espero que muchos de ustedes puedan ser escogidos de nuevo para el próximo Gobierno, de acuerdo a su labor, a su trabajo”, manifestó.

El Presidente @nayibbukele se reunió con el Gabinete Ampliado y dio importantes anuncios, a unos días de pedir la licencia por 6 meses para trabajar en la campaña para las elecciones del 2024. pic.twitter.com/7NFcBgth1t — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 29, 2023

