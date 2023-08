Caiozzama, el artista tras la obra de Luis Silva: «Él no tiene una opinión propia. Él está imponiendo la Constitución del Opus Dei»

El consejero constitucional por el Partido Republicano, Luis Silva, sigue estando en el ojo de la polémica por su postura radical y ser una de las figuras prominentes del Opus Dei.

Su postura contra las diferentes leyes del país, que parten desde sus decisiones sobre la ley del aborto, y sus aires de superioridad fueron retratados en un mural que se encuentra en el Barrio Lastarria y que fue realizado por el artista visual Caiozzama.

La imagen del mural que fue difundida a través de su cuenta de Instagram, se puede detallar a Silva encerrado, como si estuviese preso de sus ideales, junto con unos ángeles para evidenciar su conducta religiosa.

Lo que más asombra es un libro, donde su portada dice «Constitución política de la República de Chile».

Es que, además de ser un aférrimo seguidor del Opus Dei y defensor del dictador Augusto Pinochet, Silva fue uno de los candidatos más votados para escribir la nueva Carta Magna, que busca reemplazar la que se encuentra vigente y fue aprobada durante la dictadura.

Desde su elección, Silva ha sido blanco de ataques por sus polémicos dichos. El último se registró el pasado lunes durante su intervención en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional, donde estaba exponiendo las enmiendas que presentaba el Partido Republicano.

Ante estos hechos, Caiozzama acompañó la publicación de Instagram con el siguiente mensaje:

«LUIS SILVA IRARRAZABAL, numerario soldado del OPUS DEI, 100% alineado con la agenda valórica que le imponen, contra cualquier tipo de aborto, donde la homosexualidad es una enfermedad, donde su Jesús es quien lo guía, donde no pueden leer ni ir al cine sin el consentimiento de sus superiores, donde tienes que hacer votos de castidad, pobreza y obediencia, donde la misma orden edita películas a su antojo y hace resúmenes de libros para sacar las partes que ellos consideran incorrectas, ÉL ES EL QUE ESTÁ ESCRIBIENDO LA «NUEVA CONSTITUCIÓN» una persona censurada y sin cultura, un títere del OPUS DEI que intenta imponer su propia constitución la cual no está transparentada.

🇨🇱 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️. Merced 389, Santiago Centro», escribió en la red social.

«La Constitución del Opus Dei»

En entrevista exclusiva a El Ciudadano, Caiozzama señaló que la obra la realizó luego de que se revelara la entrevista a la directoral del documental sobre el Opus Dei.

Para esto -detalló-, se puso a investigar sobre Silva y aseveró que «es un peligro para la sociedad», tal y como había revelado su hermano después de ganar las elecciones a Consejero Constitucional.

«Tras la entrevista a la directora del documental sobre los Opus Dei y Luis Silva, me puse a averiguar un poco sobre sobre el personaje y claro lo ameritaba un poco. Básicamente, es un peligro para la sociedad como dicen su familia, como dice como dice la directora como la mayoría que lo conoce, entonces fue un poco hacer una intervención que reflejara un poco ese ese fanatismo que tiene este personaje», expresó el artista.

De igual forma, señaló que -para él- Silva «está imponiendo una Constitución del Opus Dei».

«Yo creo que las reflexiones que básicamente es que tenemos a una persona que está escribiendo una nueva constitución para Chile, pero que no tiene una opinión propia, que no es un ser pensante, que a lo mejor sí es un ser pensante, pero aunque crea o cambie de opinión, no puede, ¿Por qué? Porque él está completamente alineado con lo que la obra dice. Él está imponiendo la constitución del Opus Dei, que tampoco está transparentada, y que también lo encuentro muy grave. Entonces, es eso, básicamente tenemos a un títere de una obra que es mucho más grande que él y que lo está ocupando para imponer su agenda valórica», recalcó.

