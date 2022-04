Carta pública al Presidente Boric: Contra la Guerra y por la Paz de Ucrania y de Rusia

Señor Presidente de Chile

Don Gabriel Boric Font

Presente

Señor Presidente, tomamos nota de su declaración, acerca del conflicto militar en Ucrania, donde usted ha manifestado que: “Rusia ha optado por la guerra como medio para la solución de conflictos” y que condena estas acciones.

A esta guerra, en curso, se han sumado los EEUU y muchos de los países de la Unión Europea, de la OTAN, que en vez de liderar esfuerzos para la desescalada, la diplomacia, y alcanzar un alto al fuego, siguen enviando armas y agravando el conflicto mucho más.

Chile debe apoyar y alentar los esfuerzos que llamen a la desescalada, como pedir a la Comunidad Internacional, a las Naciones Unidas, a los mismos EEUU, en dirección de realizar esfuerzos a favor de la paz para que Rusia y Ucrania puedan alcanzar un acuerdo negociado y firmen un Tratado de Paz que ponga fin a esta guerra, que no solamente afecta a Ucrania sino también al pueblo ruso como a toda la humanidad, a consecuencia de las sanciones unilaterales impuestas a todos los países del mundo.

Es muy importante que usted sepa que este conflicto comenzó mucho antes, en 2014, con un Golpe de Estado en Ucrania, que fue instigado por EEUU, contra el Presidente Víktor Yanukóvich, y que ha cobrado la vida de unas 14 mil personas que han muerto en los enfrentamientos, desde esa fecha, en Donetsk y Lugansk, donde viven millones de personas de lengua rusa que también tienen derecho a la vida como todos los hablantes de ucraniano. Sin embargo, esta población específica comenzó a ser perseguida, desde el 2014, como se persiguió a muchas personas, por los Nazis, en la Segunda Guerra Mundial.

A pesar que se habían firmado los Acuerdos de Minsk, en 2014 y 2015, bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y donde el Estado de Ucrania otorgaría a estas dos regiones una mayor autonomía y se pondría fin a los enfrentamientos en Donetsk y Lugansk, siguió el enfrentamiento militar en esta zona, donde, además, se ha constatado la presencia de grupos neonazis operando. Adicionalmente, la expansión de la OTAN y la intención de Ucrania de tener armamento nuclear sumaron elementos para que Rusia atacara a Ucrania, y como lo han expresado, con el fin de lograr la “desmilitarización y desnazificación de Ucrania».

Al escribirle, no podemos olvidarnos de la guerra de Irak, de Afganistán, de Libia, en Yugoslavia, y la guerra permanente de la OTAN, de EEUU o de sus aliados, en menor o mayor escala, y que sigue contra Palestina, en Yemen, o en Siria. La primera víctima de la guerra es la verdad y es imposible olvidar el engaño de “armas de destrucción masiva” en Irak. Por lo anterior, es fundamental mantener una lectura crítica de los acontecimientos del mundo.

Sin dudas, la guerra en Ucrania también se inscribe en el contexto donde EEUU y la OTAN siguen con las lógicas de guerra, provocaciones y enfrentamientos contra otras naciones que no se someten a sus imposiciones. La OTAN debe desaparecer como desapareció el Pacto de Varsovia.

De todas formas, rechazamos la guerra y pedimos a la Federación de Rusia y a Ucrania avanzar en las negociaciones y poner alto al fuego, como de respetar el Derecho Internacional Humanitario.

Señor Presidente:

Exhortamos a su gobierno, presente con diplomáticos en diversas embajadas y organismos internacionales, como en Naciones Unidas, a sumarse a los esfuerzos de los países que promueven la búsqueda del diálogo, de las negociaciones, para poner fin a esta guerra entre naciones hermanas como Rusia y Ucrania.

Exhortamos a su gobierno para que la política exterior del Estado de Chile promueva la paz, la amistad entre los pueblos, la resolución no violenta de los conflictos internacionales.

Exhortamos a su gobierno a decir no a la guerra, no a las bases militares extranjeras en América Latina, no a la OTAN, que ya está presente con acuerdos con Colombia y en las Islas Malvinas -con la presencia militar del Reino Unido-, y donde la nación de Argentina reclama su soberanía, lo que significaría un paso importante hacia el fin del colonialismo.

Exhortamos a su gobierno a terminar con los envíos de militares y policías chilenos a Colombia o a los mismos EEUU, donde sigue operando y dando entrenamiento la Escuela de las Américas bajo el nombre de WHINSEC.

Señor Presidente, queremos firmemente que su gobierno tenga el mayor éxito posible en su gestión y sea un actor importante a nivel mundial en contra de la guerra y por la autodeterminación de nuestros pueblos.

Atentamente,

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile

Integrado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; Corporación 3 y 4 Álamos: un Parque por la Paz, la Memoria y la Justicia; Comunidad Ecuménica Martin Luther King, y el Comité Oscar Romero – SICSAL-Chile

