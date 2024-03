Caso Hermosilla: Extienden citación a todos los ministros de la Suprema y presidentes de Cortes de Apelaciones

El diputado del Partido Socialista (PS) y presidente de la comisión investigadora por el Caso Hermosilla, Daniel Manouchehri, anunció que se amplió la citación a todos los ministros de la Corte Suprema y a los presidentes de las Cortes de Apelaciones.

Esto, luego de que ayer informó que habían sido citados a la instancia Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado, ministros del Interior durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), así como el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco.

Estas citaciones se producen luego de que el abogado Luis Hermosilla prestara declaración en calidad de testigo ante los fiscales Felipe Sepúlveda y Francisco Lanas quienes investigan la filtración de antecedentes judiciales por parte del exdirector de la PDI Sergio Muñoz.

Al ser consultado por los fiscales sobre las conversaciones mantenidas con el ex mandamás de la PDI-quien se encuentra en prisión preventiva acusado del delito de violación de secreto-, Hermosilla señaló que no tiene un recuerdo específico, pero que no ha borrado ninguna conversación, indicando que todo debe estar en su teléfono, del cual la Fiscalía ya recopiló sus conversaciones de WhatsApp.

“Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”, afirmó.

Según la investigación, más de 777 mil páginas de conversaciones e WhatsApp fueron vaciadas del celular del abogado pro parte del Ministerio Público, como parte de la investigación que sigue en contra del penalista, en calidad de imputado, en el denominado Caso Audios o Caso Hermosilla.

Cabe recordar que este caso surgió tras la filtración de una conversación que involucra al abogado, en supuestas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a favor de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, dueños de SFT y Factop, empresas acusadas de una serie de irregularidades en el mercado financiero.

Manouchehri: «Los tentáculos del ‘Tren de Vitacura’ han tocado al Poder Judicial»

A juicio del diputado Daniel Manouchehri, “los tentáculos de este verdadero ‘Tren de Vitacura’ han tocado al Poder Judicial. Esto es extremadamente grave, puesto pone en cuestión la independencia y objetividad del Poder Judicial. Acá está en juego la credibilidad de nuestras instituciones”.

“Es claro que enfrentamos redes poderosas y secretas, pero la gente espera de nosotros que hagamos lo correcto. Hay que investigar si existen causas judiciales representadas por Hermosilla y falladas por los jueces mencionados. Ya sabemos que existió influencia en los nombramientos, aún no sabemos si existió influencia o informaciones filtradas en los fallos”, agregó.

Cabe destacar, que las pericias realizadas al teléfono celular de Hermosilla constataron una serie conversaciones que sostuvo con senadores, jueces y personal de La Moneda, las cuales dan cuenta de la influencia que tuvo el abogado a la hora de posicionar ministros en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones.

Según reveló Ciper, las pruebas de las gestiones que realizó Hermosilla para lograr que Jean Pierre Matus llegara a la Corte Suprema en 2021, y para que Antonio Ulloa integrara la Corte de Apelaciones de Santiago el mismo año, se encuentran en estos chats.

En vista de la gravedad del asunto, el parlamentario socialista instó a todos los ministros de la Corte Suprema y a los presidentes de las Cortes de Apelaciones, así como ministro de Justicia, Luis Cordero, a “ver los alcances y medidas que se están tomando ante estos graves hechos”.

“También solicitaré que se invite al ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien habría advertido en su momento de influencias complejas en el nombramiento de jueces durante el gobierno del expresidente Piñera, ,adelantó.

Sigue leyendo: