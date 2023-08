Chile, Archivo fotográfico 1973-1974: A 50 años del golpe de Estado

Chas Gerretse y el golpe de Estado en Chile (+ Galería de imágenes)

Chas Gerretsen, nació en Groningen, Holanda, el 22 de julio de 1943. Fotógrafo de guerra y fotoperiodista holandés. Sus fotografías de conflictos armados, películas de Hollywood y retratos de celebridades han sido publicadas en muchas de las principales revistas del mundo. En 1973 ganó el Premio Medalla de Oro Robert Capa junto a David Burnett y Raymond Depardon.

El fotoperiodista se encontraba en Chile en 1973 y captó diversos momentos previos y posteriores al golpe de Estado, incluso arriesgando su vida.

Libro y exposición de Chas Gerretsen

El fotoperiodista holandés, Chas Gerretsen, logró su objetivo de recaudar fondos suficientes para asegurar la pronta publicación de un libro que contendrá imágenes inéditas. Asimismo, el Museo de la Memoria anunció una exposición de imágenes nunca antes vistas en Chile sobre el golpe de Estado, las que podrán ser vistas del 19 de agosto al 29 de octubre de este año.

El fotolibro conmemora los cincuenta años del violento derrocamiento del gobierno democráticamente elegido en Chile en 1973. Serán más de 300 imágenes, muchas de ellas inéditas. Muestro lo que ocurrió en Chile durante esos turbulentos meses, desde enero hasta el 11 de septiembre de 1973. “Cómo el sueño de un futuro justo y equitativo para muchos chilenos terminó en el violento derrocamiento del gobierno de Allende por un golpe de estado militar. Y las secuelas: Diciembre del 73, y un año después del golpe”, señala el autor.

¿Por qué este libro de fotos?

Chas Gerretsen, relata en el marco de su campaña por recaudar fondos para el libro: “Durante tres años, muchas personas de Chile me ha pedido que haga un libro de fotos. En diciembre de 2019, había fallecido mi buen amigo Sylvain Julienne; juntos habíamos fotografiado manifestaciones, disturbios y el golpe de Estado en Santiago. Me sentía nostálgico y publiqué en las redes sociales una foto de un autobús común de Santiago abarrotado. Para mi asombro, ¡las reacciones de la gente de Chile ante esta simple fotografía fueron increíbles!”

Agrega: “He publicado más imágenes de la vida cotidiana y algunas fotos del violento golpe de Estado del 11 de septiembre. La respuesta fue abrumadora, recibí mensajes desgarradores que me dejaron atónito y con la mirada perdida en la pantalla del ordenador. Muchos de los que habían vivido el golpe de Estado y sus consecuencias nunca habían visto estas imágenes. Alguien escribió: «Por primera vez vi lo que había pasado en 1973; ahora puedo identificarme con las historias que me han contado mis padres y abuelos«. En tres meses me seguían más de 20.000 chilenos. Muchos me pidieron que siguiera publicando fotografías: «Tus imágenes son un momento importante de nuestra historia. Necesitamos la memoria para las generaciones futuras. Por favor, haz un fotolibro, necesitamos un recuerdo visual de esa época!», le decía.

Chas Gerretsen, destaca: “Por primera vez en mi vida, sentí que mis fotografías habían servido para algo. Este libro ha sido un trabajo de amor para la gente de Chile. Me han dado la sensación de que he hecho algo que vale la pena. Espero que las imágenes que he elegido reflejen mi deseo de haber creado un recuerdo realista de lo que ocurrió en aquellos tumultuosos años”.

En busca de una historia

Comenta sobre su venida al país: “Llegué a Chile el 9 de enero de 1973. Era un fotoperiodista independiente en busca de una historia. No tardé en enamorarme de Santiago y de su gente. Siempre fueron amables, y nunca protestaron cuando les fotografié mientras hacían cola para cubrir las necesidades de la vida, o golpeaban sus cacerolas mientras participaban en grandes manifestaciones de mujeres a favor o en contra del gobierno del Presidente Allende. Me dejaron fotografiarlos mientras se perseguían y se tiraban piedras en los disturbios casi diarios entre la izquierda y la derecha; incluso los Carabineros se mostraron amables conmigo cuando «limpiaban» las calles de alborotadores al final del día”.

“El 19 de abril, los mineros de El Teniente, la mayor mina de cobre de Chile, se declararon en huelga para reclamar un aumento salarial del 41%. Se unieron a la oposición en la lucha contra el gobierno de la UP. Las luchas callejeras entre antigubernamentales y progubernamentales se hicieron cada vez más violentas, hasta que llegó el fallido golpe militar del 29 de junio, El Tancazo. (Esta fue la única vez que alguien protestó cuando le fotografié. Los soldados que participaron en el intento de derrocamiento del gobierno amenazaron con matarme si les fotografiaba. El camarógrafo sueco argentino Leonardo Henrichsen, fue fusilado por los soldados rebeldes, filmando su propia muerte)”, señala Chas Gerretsen.

El fotoperiodista también relata: “El 4 de septiembre, más de cien mil personas se reunieron frente y alrededor del Palacio de la Moneda. Celebraron con júbilo el tercer aniversario de la elección del gobierno de la Unidad Popular del Presidente Allende durante todo el día y hasta bien entrada la noche: Allende era para ellos la esperanza de un futuro mejor. Pero siete días después, los militares intentaron de nuevo derrocar al gobierno de la UP, y esta vez lo consiguieron. En la mañana del día 11, los tanques rodearon la plaza frente al Palacio de Gobierno y abrieron fuego contra la fachada del edificio con sus ametralladoras calibre 50. Se dio un ultimátum al Presidente: El Presidente recibió un ultimátum: «¡Ríndete o bombardeamos La Moneda!». Salvador Allende se negó a rendirse y la aviación bombardeó el Palacio (…) El golpe de Estado por parte de los militares, dirigidos por Augusto Pinochet, provocó fue seguido por la prisión, tortura, el asesinato, la desaparición y el exilio de miles de personas. La vida de millones de chilenos cambió para siempre”.

“Curatoría, edición, diseño y maquetación, todo ese trabajo se ha hecho por adelantado para garantizar la máxima calidad en cuanto a presentación e impresión. Tenemos previsto tener los libros impresos y almacenados antes de finales de agosto, para que puedan llegarle durante el mes de septiembre de 2023”, anunciaba el fotoperiodista al momento de la campaña por recaudar fondos.

Compartimos una selección de sus imágenes que fueron parte de su campaña de apoyo al libro:

Ver galería de imágenes:

