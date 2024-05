Cochamó: Organizaciones inician cruzada para reunir fondos y conservar terreno privado que corresponde al 30% de la comuna

Imágenes: Rodrigo Manns / Enviadas por Más Verde

Organizaciones inician campaña de búsqueda de fondos para conservar Hacienda Puchegüín de Cochamó

Puelo Patagonia, The Nature Conservancy, Freyja Foundation, Patagonia Inc. y Wyss Foundation impulsan la iniciativa Conserva Puchegüín a partir de la firma de un acuerdo con los dueños del terreno, con una opción preferente para adquirir las cerca de 133 mil hectáreas de la denominada Hacienda Puchegüín, en venta desde 2022.

Conserva Puchegüín busca recaudar US$78 millones para proteger la naturaleza y la cultura del valle y de la comuna de Cochamó e impulsar su desarrollo económico, creando uno de los corredores biológicos más importantes de Latinoamérica.

Bajo el nombre Conserva Puchegüín,un grupo de organizaciones nacionales e internacionales de conservación, liderado por la ONG Puelo Patagonia, anunció el inicio de una campaña de recaudación de fondos para adquirir la Hacienda Puchegüín, una antigua propiedad privada de 132.995 hectáreas en la comuna de Cochamó conocida por su belleza natural y su alto valor ecológico y cultural. Puchegüín equivale al 30% de la comuna de Cochamó o 1,5 veces la ciudad de Santiago. La campaña se lanza a partir de la reciente firma de un acuerdo entre los actuales dueños del predio, Puelo Patagonia y The Nature Conservancy, con el respaldo de Freyja Foundation, Patagonia Inc. y Wyss Foundation.

A fines del año 2022, Puchegüín hizo noticia tras ser publicada su venta, lo que generó alerta y preocupación a nivel local y nacional pues, a diferencia de las más de 1.630.000 hectáreas de áreas protegidas chilenas y argentinas que la rodean, este terreno privado carece de la protección legal y ambiental que lo blinde de la fragmentación u otro tipo de proyectos de alto impacto que han amenazado la zona. En este sentido, la adquisición de Puchegüín se presenta no sólo como una oportunidad para conservar la naturaleza y la cultura de la región sino también para asegurar integrar una pieza fundamental para crear uno de los corredores biológicos más importantes de Latinoamérica.

La campaña busca recaudar US$78 millones que, junto con asegurar la compra del área, permitirían diseñar un plan de conservación y gestión de este territorio, que involucre el desarrollo sostenible de la comunidad local, así como la habilitación de infraestructura y servicios necesarios, todo a implementar en un plazo estimado de 7 años.

Puchegüín: alto valor ecológico para Chile y el mundo

La zona, conocida como el ‘Yosemite de América del Sur’ por sus grandes paredes de granito y su naturaleza casi intacta, cuenta con más de 58 mil hectáreas de bosque primario -en alarmante disminución en el mundo- incluyendo casi 18 mil hectáreas de alerces -la especie más longeva del planeta- que constituyen casi el 10% de la superficie de alerces de Chile, así como 1.463 hectáreas de ciprés de la cordillera. Éstos forman parte de la superficie de bosques templados de la Patagonia, la más grande de Sudamérica -y de los últimos que quedan en el planeta-, lo que la convierte en un verdadero refugio climático, siendo el segundo sumidero de carbono del continente después del Amazonas.

De importancia para el almacenamiento de carbono y como reservorio de agua dulce, la zona cuenta además con una extensa red hidrográfica que incluye 507 hectáreas de glaciares, 41 kilómetros de riberas de lagos y lagunas, 372 kilómetros de ribera de ríos, y 150 hectáreas de humedales y turberas.

Este ecosistema ofrece también condiciones perfectas para la reproducción de una amplia diversidad de flora, fauna y funga. Además de los alerces, habitan ahí otras especies endémicas y en peligro de extinción como el huemul, la vizcacha patagónica, la ranita de Darwin y el monito del monte, uno de los pocos marsupiales en Sudamérica.

Modelo de conservación con foco en desarrollo local

Puchegüín alberga a una comunidad cordillerana única, con una arraigada cultura gaucha campesina que subsiste gracias a la agricultura y la ganadería a pequeña escala, y al turismo de naturaleza. Dada la experiencia de Puelo Patagonia en la región, la iniciativa Conserva Puchegüín no solo ha considerado la conservación del ecosistema, sino que ha involucrado -desde su inicio- a estas también amenazadas comunidades, tomando sus necesidades como insumo base y buscando su involucramiento activo en el desarrollo y la gestión del proyecto. Lo anterior, como una forma de garantizar el involucramiento de la comunidad en un modelo de administración responsable y participativo, la habilitación de la infraestructura adecuada y la promoción del desarrollo económico local.

Lograr la compra de Puchegüín generará una oportunidad única para desarrollar un modelo económico local basado en la conservación y el turismo de naturaleza que active oficios sustentables vinculados a una nueva área protegida; un modelo que promueva su sostenibilidad financiera, la reducción de la pobreza, un mejor bienestar de la población, el fortalecimiento del tejido social, y la subsistencia de la cultura, tradiciones y estilos de vida locales.

Cómo se gestó y qué busca Conserva Puchegüín

Desde 2022, la puesta en venta de Puchegüín ha generado preocupación en la comunidad local, en la científica y en otras organizaciones que, como Puelo Patagonia, vienen trabajando hace años por la conservación de Cochamó, ante la amenaza de que el fundo fuera comprado por alguien que no tuviera planes de conservación ni conociera la realidad del territorio y de su población.

Para hacer frente a esto, Puelo Patagonia salió en búsqueda de otras organizaciones que tuvieran el mismo objetivo, experiencia en proyectos similares y redes de contactos que contribuyeran eficazmente a lograr el éxito del proyecto. Así, hoy se consolida una alianza que combina la experiencia de más de 10 años de Puelo Patagonia en el Valle Cochamó, con la perspectiva global, la exitosa trayectoria en proyectos de conservación a gran escala y la experiencia en recaudación de fondos de The Nature Conservancy, Freyja Foundation, Patagonia Inc. y Wyss Foundation.

Andrés Diez, director ejecutivo de Puelo Patagonia, comentó: “Somos un grupo de organizaciones que compartimos un sueño. Queremos conservar un territorio crítico por su valor ambiental y cultural, que durante años estuvo amenazado por proyectos que tenían una visión diferente a la de su comunidad local. Esta campaña es sólo el comienzo de un proyecto aún mayor. Estamos frente a una oportunidad única para Cochamó, el país y el mundo”.

El equipo de Conserva Puchegüín iniciará ahora una extensa campaña internacional dirigida a sumar a potenciales donantes a la iniciativa. Simultáneamente, se mantendrá el contacto y trabajo con las comunidades y autoridades locales con el objetivo de mantenerlas siempre adecuadamente informadas y co-participando en el diseño y el seguimiento del proyecto.

Acerca de Puelo Patagonia

Puelo Patagonia es una organización sin fines de lucro y de carácter territorial que ha trabajado durante 10 años para poner en valor y resguardar el patrimonio natural y cultural de la comuna de Cochamó. Durante su trayectoria ha llevado a cabo 12 proyectos directamente relacionados con problemáticas ambientales locales, levantando información técnico-científica y entregando herramientas legales que favorezcan la conservación de la naturaleza y el desarrollo y bienestar de sus comunidades. Entre sus proyectos más importantes están el haber conseguido que 11.400 hectáreas del Valle Cochamó fuesen declaradas Santuario de la Naturaleza; la regularización del turismo masivo para resguardar el territorio; monitoreos permanentes de fauna nativa; implementar un programa de voluntariados rurales que pone en valor la riqueza cultural de la vida de campo; y llevar hasta Contraloría General la petición de que el Río Puelo sea declarado Reserva de Agua. Para más información sobre Puelo Patagonia ingrese a www.puelopatagonia.cl o en su Instagram @puelopatagonia

Acerca de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy (TNC) es una organización ambiental global dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las cuales depende la vida. Guiados por la ciencia, creamos soluciones innovadoras y prácticas a los desafíos más urgentes de nuestro mundo para que la naturaleza y las personas puedan prosperar juntos. Estamos abordando el cambio climático, conservando las tierras, las aguas y los océanos a una escala sin precedentes, proporcionando alimentos y agua de manera sostenible y ayudando a hacer las ciudades más sostenibles. Trabajamos en 77 países y territorios: 41 por impacto directo de conservación y 36 a través de socios, usando un enfoque de colaboración que involucra a las comunidades locales, los gobiernos, el sector privado y otros socios. Para obtener más información sobre el trabajo de TNC en Chile, visite nature.org/chile o @tnc_chile en X e Instagram.

Acerca de Freyja Foundation

Freyja Foundation es una fundación filantrópica privada internacional que desarrolla y apoya proyectos de conservación innovadores, escalables y sostenibles con el objetivo de preservar y restaurar áreas naturales y combatir la crisis climática. Su trabajo comprende la protección de sumideros de carbono degradados o amenazados, la restauración de la biodiversidad y la promoción del desarrollo de las comunidades locales. Freyja apoya proyectos de conservación en Chile desde 2018. Como parte de un proyecto más grande para proteger el Valle Cochamó, en 2023, la fundación compró una propiedad de 309 hectáreas de gran valor ecológico y cultural en la zona, que será destinada a la conservación. Para más información sobre Freyja Foundation visite freyjafoundation.org o@freyja_foundation en Instagram.

Acerca de Patagonia Inc.

Estamos en este negocio para salvar nuestro hogar, el planeta Tierra. Fundada por Yvon Chouinard en 1973, Patagonia es una empresa de ropa outdoor con base en Ventura, California. Como Empresa B certificada y miembro fundador de 1% para el Planeta, la compañía es reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos y su activismo ambiental, así como por sus contribuciones de casi 200 millones de dólares a organizaciones ambientales. Su particular estructura de propiedad refleja que la Tierra es su única accionista: Las ganancias que no se reinvierten en el negocio se pagan como dividendos para proteger el planeta. Para más información sobre Patagonia Inc. visite www.patagonia.com o @patagonia en Instagram.

Acerca de Wyss Foundation

Wyss Foundation es una fundación filantrópica privada dedicada a apoyar soluciones innovadoras y duraderas que mejoran vidas, empoderan comunidades y fortalecen las conexiones con la Tierra. Desde su establecimiento en 1998, ha ayudado a gobiernos, comunidades indígenas y otras organizaciones benéficas a proteger más de 40 millones de hectáreas de tierra y más de 3 millones de kilómetros cuadrados de océano. Estas tierras y aguas están ahora conservadas a perpetuidad para que las generaciones actuales y futuras puedan disfrutarlas y explorarlas. Wyss Foundation aprovecha la experiencia de los beneficiarios para establecer asociaciones con organizaciones afines y acelerar los esfuerzos de conservación. Para más información sobre Wyss Foundation, visite www.wyssfoundation.org o siga a @WyssFoundation en Twitter/X.

