“Codelco es un Estado dentro de otro Estado”: Las duras acusaciones de senadora Sepúlveda en Comisión Investigadora

Las malas prácticas que persisten en Codelco

La comisión investigadora de la planificación y ejecución de los proyectos estructurales de Codelco y las funciones de su gobierno corporativo, avanza en las indagatorias para su fiscalización.

La instancia, está encargada de fiscalizar los actos del Gobierno entre los años 2006 y 2022 respecto de CODELCO y su gobierno corporativo en proyectos estructurales y cumplimiento de normas laborales, sobre tercerización y protocolos de seguridad.

La Comisión ha tenido una ardua labor. El 8 de abril, según registros de la Cámara, se abordó especialmente casos que han afectado a diversos trabajadores, con incumplimientos de normas laborales, prácticas antisindicales, incluso con hostigamiento y persecución a algunos de sus trabajadores que han conmovido y remecido, hechos que vienen desde la administración anterior, pero que sin embargo, no han mejorado en el actual periodo que dirige Máximo Pacheco, según se ha denunciado.

“Por el solo hecho de opinar por mejores laborales, esto me llega a tener trastornos por el daño realizado, la vulneración de mi familia, esposa, cuatro hijos y mis padres que me veían llorar y estar mal emocionalmente por todo el daño ocasionado”, señalaba uno de los trabajadores, cuyos hechos son desde hace algunos años, con un finiquito ilegal en la administración anterior, pero que hoy su situación no ha sido reparada, así como la de otros exonerados en democracia.

El presidente de la comisión Investigadora de Codelco, Cristián Tapia, luego de haber escuchado los testimonios, agradeció la valentía en exponer estos casos “que son fuertes, son fuertes, son injustos. Yo pensaba que Chile había cambiado. Yo creo que lo que pasó el año 2010 en nuestra región de Atacama con los 33 mineros, pensé que era una enseñanza de proteger a los trabajadores y de respeto, pero no es así (…) La verdad es que duele. Y duele que es empresa estatal como Codelco esté haciendo estas cosas, esto solo que ustedes están denunciando tal vez muchas, muchas atrocidades que no se atrevan a denunciar. Y de todas maneras tenemos que hacer algo”

Tapia agregó: “Eso ténganlo por seguro. Porque si estamos en esta comisión investigadores, no estamos para venir acá en este asiento, estamos porque tenemos que hacer cosas”.

Ver transmisión de la sesión / Comisión Investigadora Codelco / 8 abril 2024

Senadora Sepúlveda: “Codelco es un Estado dentro de otro Estado”

“Le agradezco profundamente sus palabras y la sensibilidad frente a los casos, porque la verdad es que esto ha sido rebotar contra la pared. Codelco es un estado dentro de otro estado, no es capaz. Hacen absolutamente lo que quieren, lo que quieren y compran, despiden y concomitancia y con complicidad política. Ese es el problema (…) Porque si todos aquí nos pusiéramos de acuerdo en que los trabajadores injustamente despedidos. No, yo no he subido nunca a la mina, nunca. Me han ofrecido de todo para subir esa mina. No voy a subir nunca, presidente, esa mina, nunca, hasta que existan reparación a lo que están sufriendo los trabajadores”.

Agrega la senadora: “Yo creo que hemos cometido un error en relación a la ley de la corporación Codelco. Ahí yo le digo, mire, y lo voy a decir así (…)es una empresa corrupta, esta es una empresa corrupta y tiene que ver con una corrupción que está enquistada. Y si nosotros no somos capaces de decir las cosas como tienen que ser y arreglar esto, y arreglar, porque esta es una empresa de todos los chilenos y chilenas, es como calculamos el presupuesto de la nación. Entonces yo creo, presidente, que y se lo he dicho a Pacheco en su cara”, quien señaló también que la comisión tenga la fuerza suficiente para hacer y resolver.

“Y yo espero que ustedes, frente a esta comisión investigadora, al más alto nivel que lo puedan hacer, hagan conciencia de lo que está ocurriendo, porque esto se nos va a ir a pique, se nos va a ir a pique si no entendemos que lo primero que tenemos que cuidar es a nuestros trabajadores y trabajadoras”, indicó la senadora.

Ver también, las sesiones de la Comisión el 10 de abril.

Comisión Investigadora Codelco /am 1/ 10 abril 2024

Comisión Investigadora Codelco /am 2 / 10 abril 2024

Seguir leyendo más…