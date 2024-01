Senadora Alejandra Sepúlveda: “Soquimich nos complica, ha engañado permanentemente al Estado”

Senadora Alejandra Sepúlveda se refiere al acuerdo de Codelco y Soquimich

En una reciente entrevista transmitida por TV Senado, a través del programa “Profundidad de Campos”, la legisladora aseveró que “Codelco como empresa nos debe explicaciones”.

También, Sepúlveda acusó que: “Soquimich nos complica. Ha engañado permanentemente al Estado”, quien confesó que esperaba una licitación pública internacional en relación al litio.

Mira la entrevista completa a continuación:

Entrevista de Profundidad de Campos a senadora Alejandra Sepúlveda (TV Senado)

El reciente acuerdo entre Codelco y Soquimich para explotar litio hasta 2060 en el salar de Atacama, no solo ameritó la realización de una sesión especial de la Sala para clarificar los detalles preliminares del convenio, sino también a reacciones de senadores que, como Alejandra Sepúlveda, no ocultan su cautela y desconfianza.

“Hay una cantidad de irregularidades, de delitos que se cometieron –unos que están más ocultos que otros-, pero que están ahí y hemos escogido este mismo socio, que nos ha engañado permanentemente como Estado y hoy día estamos haciendo este negocio con un socio que tiene un prontuario que es conocido por todo el mundo”, apuntó la parlamentaria en el programa Profundidad de Campos de TV Senado.

Para Sepúlveda, “este mix entre lo público y lo privado es lo más interesante, sin embargo, el socio Soquimich es el que nos complica. Tienen prontuario por todos conocido. Hablamos de las platas que se incorporaron a la política, que se entregaron a moros y cristianos (…) Nunca pagaron los impuestos, los arrendamientos que tenían que pagar”.

La actual senadora, quien fuera parte de la comisión investigadora del caso SQM en la Cámara Baja, añadió que no se olvida de la forma en que Julio Ponce Lerou se hizo de la otrora empresa pública.

Destacó TV Senado – Profundidad de Campos: “Teníamos un margen de tiempo para, a lo mejor, haber hecho una negociación de aquí a 2030 ¿Por qué no hacer algo más transparente? Quizás Soquimich era el que quedaba, pero que la ciudadanía completa supiera que aquí, se mandó a llamar, a buscar o se solicitó a las mayores empresas del mundo especialistas en litio. Hubiese sido mucho más transparente, de cara a la ciudadanía, el haber hecho una licitación pública internacional”, cuestionó.

Consultada sobre el otro eje del acuerdo, la senadora Alejandra Sepúlveda fue lapidaria. “No tengo ninguna confianza en Codelco. No tengo ninguna confianza en Máximo Pacheco Matte, ninguna. Espero equivocarme, que no tengamos sorpresas como las tuvimos cuando él fue Ministro de Energía después de 5 años, donde nos encontramos algunos artículos transitorios que se colocaron a última hora. Espero que no tengamos sorpresas en algunos años más”, hizo ver.

La congresista añadió que Codelco, como empresa, “tiene que dar hartas explicaciones de cómo se están haciendo las cosas, que es un Estado sobre otro Estado, de cómo su gobierno corporativo no tiene la fortaleza para esto”.

La parlamentaria confesó que conversó aquello con el presidente Gabriel Boric. “Le dije, tenga cuidado. Si tú vas a hacer una sociedad, con alguien que conoces y sabes todo lo que ha hecho y –entre comillas- es el único socio que puedes tener –aunque creo que podrían haber existido más socios-, ¿qué es lo único que debieras preocuparte? No darle la espalda nunca ¿no?”.

“Segundo, hay tener todos los ojos puestos en lo que se hace, todo. Porque en la primera que te descuides, vamos a tener complicaciones”, agregó reiterando que no solo Codelco debe llevar adelante este plan, cuestionando recientes antecedentes de la cuprífera.

