Comenzó el juicio Caso Pío Nono: Excarabinero Sebastián Zamora es acusado por homicidio frustrado

Comenzó el juicio Caso Pío Nono

Hace poco más de una semana, El Ciudadano informaba que para este 22 de mayo de 2024 quedó programado el juicio contra el excarabinero Sebastián Zamora Soto, acusado de empujar a un adolescente desde el Puente Pío Nono al lecho del río Mapocho, hecho ocurrido el 2 de octubre de 2020.

Al respecto, El Ciudadano recordaba que el exagente de carabineros, Zamora Soto, es asesor, en el Congreso de la diputada del Partido Republicano Chiara Barchiesi, quien señalaba según la publicación: «Estoy orgullosa de tener al Cabo Zamora en mi equipo», declaró.

En este ambiente, comenzó el inicio del juicio oral. Cabe recordar, que por el incidente, el joven resultó en la fractura de muñecas, una contusión pulmonar y un golpe en la cabeza, quien a la fecha de los hechos, era menor de edad con 16 años.

Según Radio Diario Universidad de Chile, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, representada por Ximena Chong, ha presentado una acusación por homicidio frustrado y solicitado una pena de ocho años de cárcel para Zamora. El proceso judicial ha enfrentado diversos obstáculos, incluyendo tres solicitudes de retraso por parte de la Fiscalía, las cuales fueron denegadas por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, Beatriz Contreras del Instituto Nacional de Derechos Humanos destacó la seriedad y diligencia de la fiscal Chong en la investigación. «Las solicitudes de aplazamiento fueron únicamente por tope de agendas», señaló Contreras, respaldando el trabajo de la fiscal.

Lorena Fries, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, defendió a Chong de las críticas por su labor en causas de derechos humanos durante el estallido social. «Respetar y apoyar a las instituciones y a todos los fiscales es fundamental para la democracia», afirmó Fries a Radio Universidad de Chile, refiriéndose a la importancia de no erosionar las instituciones judiciales.

Este juicio, ha captado la atención nacional e internacional, marcará un precedente importante en la justicia chilena en términos de derechos humanos y responsabilidad policial.

Ambiente en el inicio del juicio

“Al lugar del juicio, se presentaron para acompañar al excabo Zamora, el también formalizado y carabinero (r) Claudio Crespo, acusado de cegar a Gustavo Gatica, junto con los diputados Agustín Romero del Partido Republicano y el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Además de que adelantaron que esperan que lleguen más congresistas de su sector político durante el transcurso del día”, comunico ADN Radio.

Recordemos que Zamora fue dado de baja de carabineros «por mala conducta», pero no por la agresión al adolescente, sino que por haber hecho uso de su cámara particular en el procedimiento y no haber dado aviso oportuno.

