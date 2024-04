¿Cómo han reaccionado los movimientos kurdos a la guerra en Gaza?

Por Matthew Petti

Ningún asunto acapara tanta atención internacional como el conflicto palestino-israelí. Los atentados del 7 de octubre del grupo islamista palestino Hamás y la posterior guerra israelí en Gaza han provocado una efusión de solidaridad internacional por parte de los partidarios extranjeros tanto de israelíes como de palestinos. Estados Unidos e Irán se han amenazado implícitamente con la guerra por este asunto y se han enfrentado en Siria e Irak. Dada la importancia de la cuestión para todo Oriente Próximo, varios dirigentes kurdos han intervenido con declaraciones públicas.

La Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK), organización que agrupa al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y sus aliados, emitió el 13 de octubre una declaración en la que condenaba la “masacre total” en curso. El copresidente de la KCK, Cemil Bayik, siguió con una entrevista sobre el tema el 22 de noviembre, con noticias alineadas con el movimiento. Duran Kalkan, miembro del Consejo Ejecutivo de la KCK, abordó el conflicto palestino-israelí en una entrevista concedida el 11 de noviembre a noticias afines al movimiento.

En una entrevista concedida el 28 de noviembre a Al-Monitor, el líder de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, también se refirió a la cuestión.

Todas las declaraciones expresaban empatía con la causa palestina -como otra nación sin Estado- al tiempo que condenaban la política islamista de Hamás y su desprecio por la vida de los civiles.

“Los atentados perpetrados por Hamás contra civiles israelíes son totalmente inaceptables y los condenamos sin reservas. Creemos que Hamás no estaba actuando de forma independiente y que estaba llevando a cabo la agenda de actores externos”, dijo Abdi a Al-Monitor. “La respuesta de Israel y el asombroso número de muertes civiles entre los palestinos que se han producido no son menos aceptables”.

Afirmó que “las cuestiones palestina y kurda siguen siendo las mayores fuentes de inestabilidad y conflicto en Oriente Medio”, y subrayó que “ni los palestinos ni los kurdos van a desaparecer ni a renunciar a su lucha por la justicia”.

El PKK ha condenado tanto al gobierno de Israel como a Hamás en términos aún más duros. Bayik calificó las acciones israelíes en Gaza de “genocidio”, afirmando que los objetivos de Israel eran claramente “borrar a los palestinos de sus territorios históricos”. También afirmó que “Hamás aplastó a la vanguardia palestina y desbarató la lucha del pueblo palestino”, comparando a Hamás con HÜDA-PAR, un partido islamista kurdo con conexiones con el Estado turco.

En general, se considera que HÜDA-PAR es el brazo político de Hezbolá kurdo (sin relación con Hezbolá libanés), un grupo paramilitar ya desaparecido que presuntamente fue responsable de ejecuciones extrajudiciales de nacionalistas e izquierdistas kurdos en la década de 1990. En las elecciones de mayo de 2023, cuatro candidatos del HÜDA-PAR entraron en el Parlamento turco en alianza con el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan.

Algunos políticos israelíes han hablado de una estrategia para alimentar a Hamás como competidor de la secular Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Funcionarios israelíes han apodado al jefe militar de Hamás, Yahya Sinwar, “el carnicero de Jan Yunis” por su entusiasmo en la ejecución de opositores palestinos.

Bayik pidió a los palestinos que volvieran al “paradigma socialista” que siguieron los partidos palestinos en las décadas de 1960 y 1970. “Por supuesto, no todos los movimientos de aquella época siguieron el paradigma socialista, pero incluso los que abrazaron una ideología diferente se vieron influidos de un modo u otro por el socialismo y se beneficiaron de las experiencias socialistas en política y organización social”, explicó. “Esta evolución también se produjo en otros países de Oriente Próximo, incluido Kurdistán”.

Kalkan advirtió a los palestinos de que “no es bueno caer bajo la opresión y la explotación de los gobernantes árabes” como parte de su liberación del dominio israelí.

Bayik, Kalkan y la declaración del KCK acusaron a Turquía de explotar hipócritamente la causa palestina para recabar apoyos al “genocidio” de los kurdos. También declararon que el pueblo judío tiene un derecho histórico a vivir en Oriente Próximo.

Los movimientos kurdos se ven sometidos a múltiples presiones, a veces contradictorias, a la hora de abordar el conflicto palestino-israelí.

En primer lugar, y lo más importante, muchos kurdos viven entre mayorías árabes, que se identifican fuertemente con los palestinos y la causa palestina. Es un factor especialmente importante cuando kurdos y árabes luchan juntos, como ocurre en las FDS en el norte y el este de Siria.

En segundo lugar, muchas facciones palestinas han tenido mecenas extranjeros -hoy, Turquía e Irán- que son responsables de oprimir a los kurdos. Hamás se ha arrimado al gobierno turco e incluso ha elogiado la invasión turca de Afrin, un cantón kurdo en Siria.

En tercer lugar, existe un vínculo histórico entre algunos movimientos palestinos y kurdos que se remonta a la década de 1980, cuando los izquierdistas palestinos acogieron y entrenaron a los miembros fundadores del PKK como parte de una lucha común contra el “imperialismo”.

En cuarto lugar, también existen vínculos históricos entre Israel y los movimientos kurdos. Algunos dirigentes israelíes quieren aliarse con los kurdos como parte de una “estrategia periférica” contra el mundo árabe, y algunos kurdos ven en Israel un ejemplo de proyecto nacionalista exitoso.

En quinto lugar, existe una gran diáspora kurda judía, muchos de los cuales viven ahora en Israel.

El apoyo a Israel es especialmente fuerte en el Kurdistán iraquí, gobernado por partidos nacionalistas de derechas que han mantenido relaciones por debajo de la mesa con Israel en el pasado y en el presente. Durante la votación de independencia de Kurdistán iraquí en 2017, algunos nacionalistas kurdos ondearon banderas israelíes, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró su apoyo a un Kurdistán independiente.

Un hombre sujeta las banderas del régimen israelí y Kurdistán en una manifestación en apoyo del referéndum en Erbil/Fuente foto: Pueblos en Resistencia

El aparente romance israelo-kurdo se tradujo en escasas ventajas políticas para los kurdos. A la larga, puede que les haya salido el tiro por la culata. Israel, que había enviado ayuda militar a los rebeldes kurdos iraquíes en la década de 1970, no intervino esta vez. El gobierno central iraquí sofocó rápidamente el movimiento independentista mediante una invasión militar de Kirkuk. Desde entonces, Bagdad ha aprobado una serie de leyes cada vez más vengativas que prohíben la “normalización” de Israel y ha puesto fin por la fuerza a las ventas de petróleo kurdo iraquí a Israel.

“Los mejores días de esa relación pertenecen al pasado, no al futuro”, declaró el investigador Bilal Wahab a los medios de comunicación franceses en 2020. De hecho, la respuesta del Kurdistán iraquí a la guerra de Gaza ha sido muda. El presidente kurdo iraquí, Nerchirvan Barzani, declaró a la prensa que “nuestra postura es que no queremos que Irak se convierta en parte de estos problemas”.

La dinámica regional también ha cambiado drásticamente desde 2017. La violencia en Gaza no tiene precedentes en la historia del conflicto palestino-israelí. Con las matanzas masivas se han producido manifestaciones masivas de dolor y rabia en el mundo árabe. Los Acuerdos de Abraham sólo sirven para resaltar lo intensos que son esos sentimientos. A diferencia de décadas pasadas, cuando los Estados árabes fomentaban el nacionalismo palestino, muchas de estas manifestaciones se están produciendo bajo regímenes oficialmente aliados de Israel.

A través de estos cambios, la izquierda kurda ha sido mucho más cuidadosa que los partidos kurdos iraquíes, a veces insinuando intenciones pacíficas hacia los israelíes mientras destacaba su solidaridad hacia la causa palestina. El cofundador del PKK, Mustafa Karasu, declaró en 2017 que “estamos del lado de los palestinos”, pero denunció el “fanatismo islámico” y el “nacionalismo árabe”. En respuesta a los Acuerdos de Abraham, tres años después, Murat Karayilan, comandante del brazo armado del PKK, declaró a los medios israelíes que apoya el derecho tanto de israelíes como de palestinos a tener un Estado, y que da la bienvenida a cualquier tratado de paz árabe-israelí.

También hay diferencias entre las posturas de distintas figuras kurdas de izquierdas. El líder del FDS declaró su apoyo a una “solución de dos Estados”, es decir, un Estado independiente de Palestina junto a un Estado independiente de Israel. Esta es la solución preferida por la OLP oficial y los partidos liberales israelíes, así como por Estados Unidos y la mayoría de las demás potencias mundiales.

Los dirigentes del PKK, sin embargo, han pedido una solución basada en el confederalismo democrático y no en el Estado-nación. Kalkan llegó a afirmar que “la imposición de una solución estatista aquí y la división de ese pequeño trozo de tierra en dos Estados” sería desastrosa. Algunas facciones de la izquierda palestina e israelí, especialmente entre los jóvenes palestinos, apoyan una “solución de un Estado” laico. J Street, una organización liberal proisraelí de Washington, también ha empezado a abordar la idea de una “confederación” israelo-palestina.

Por supuesto, hablar de un Estado o de dos Estados es más que nada teórico. Un acuerdo de paz parece ahora una posibilidad lejana, y los kurdos probablemente no tendrán mucho que decir sobre el resultado. Sin embargo, estas declaraciones son una clara señal de cómo los líderes kurdos ven la situación regional. No ven ningún beneficio en intentar aliarse con Israel o en enemistarse innecesariamente con él. Mientras tanto, reconocen que la cuestión palestina vuelve a estar en la agenda árabe. Los partidos de izquierda parecen deseosos de subrayar que esta presión procede de la opinión pública y no de los gobiernos.

“Ninguno de los Estados y potencias hegemónicas está a favor de la solución política de la cuestión palestina, de la coexistencia igualitaria y democrática de los pueblos árabe y judío en Oriente Medio, ni trabaja para ello”, escribió la KCK en una declaración de seguimiento el 18 de octubre. “Los pueblos de Oriente Medio y del mundo, conociendo este planteamiento de los Estados, tienen que continuar y ampliar su lucha en solidaridad con el pueblo palestino”.

Las FDS, que luchan junto al ejército estadounidense y busca el reconocimiento diplomático, ha expresado su postura en términos de derecho internacional y consenso. El PKK, que se posiciona como oposición radical, es más libre para hablar de una revolución contra el Estado-nación. Ambos reconocen algunos principios comunes: las similitudes entre las dificultades kurdas y palestinas, la importancia de proteger los derechos nacionales judíos, los peligros de un enfoque sectario y el impulso popular que respalda la causa palestina.

Matthew Petti es investigador Fulbright 2022-2023 con sede en Ammán, Jordania. Sus reportajes han aparecido en The Intercept, Asia Times y Reason Magazine.

Columna publicada originalmente en inglés el 1 de diciembre de 2023 en Kurdish Peace Instituye y reproducida el 8 de diciembre de 2023 en Kurdistán América Latina.

Fuente fotografía portada

